Yön uutiskooste: Ravintoloiden koronarajoitukset päättyvät, onnettomustutkintakeskus päättää Palokan senioritalopalon tutkinnasta

Ravintoloiden ja kahviloiden aukioloaika, anniskelu ja asiakasmäärät vapautuvat tänään koronarajoituksista

Ravintoloiden ja kahviloiden aukioloa, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat koronarajoitukset päättyvät tänään. Anniskeluaika määräytyy jälleen alkoholilain mukaisesti, eikä ravitsemisliikkeiden aukioloa tai asiakaspaikkamäärää rajoiteta.

Asiakkailla pitää kuitenkin edelleen olla oma istumapaikka ja mahdollisuus käsienpesuun. Tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina.

Ravintoloiden ja kahviloiden tulee myös huolehtia riittävästä etäisyydestä asiakkaiden välillä. Lisäksi ravitsemisliikkeiden on jatkossakin annettava asiakkailleen ohjeet toimintatavoista taudin leviämisen estämiseksi.

Saksa, Italia ja Belgia vapautuvat tänään Suomen matkustusrajoituksista

Matkustusrajoituksia aletaan purkaa tästä päivästä lähtien useisiin maihin.

Sisärajaliikenteen rajoitukset alkavat poistua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa on kahden viikon aikana ollut alle kahdeksan tautitapausta sataatuhatta ihmistä kohden.

EU-maista rajoituksista vapautuvat Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi.

Myös esimerkiksi Kiinasta tai Thaimaasta tuleva työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne sallitaan.

Otkes päättää tänään, käynnistääkö se tutkinnan Jyväskylän senioritalon palosta

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) päättää tänään, käynnistääkö se oman tutkinnan Jyväskylässä viikonloppuna syttyneestä senioritalon tulipalosta.

Palokan Ilona -senioritalossa syttyi tulipalo perjantai-iltana. Palo roihahti vielä uudelleen perjantain ja lauantain välisenä yönä sen jälkeen, kun tuli oli jo kertaalleen saatu sammutettua.

Palon vuoksi kolmesta talosta evakuoitiin yhteensä 168 ihmistä.

Ovensuukysely: Duda kasvattaa niukkaa johtoaan Puolan presidentinvaaleissa

Puolan presidentinvaalista on tulossa juuri niin jännittävä kuin ennalta ennustettiin. Ennen aamuneljää päivittyneen ovensuukyselyn mukaan istuva presidentti Andrzej Duda olisi päihittämässä niukasti haastajansa Rafal Trzaskowskin.

Kyselyn mukaan Duda olisi saamassa 51 prosenttia äänistä ja Trzaskowski 49 prosenttia, kirjoittaa Guardian-lehti. Aiemmissa kyselyissä ero oli hiukan pienempi.

Guardian mukaan Ipsosin teettämässä kyselyssä virhemarginaali on yhden prosenttiyksikön verran. Aiemmin marginaali oli kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Guardianin ja Politico-lehden mukaan virallisten tulosten odotetaan valmistuvan tiukan tilanteen vuoksi aikaisintaan maanantaina iltapäivällä.

EU:n ulkoministerit kokoustavat tänään - kokouksessa noussee esiin ainakin Hongkongin tilanne

EU-maiden ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Kokouksessa noussee esiin ainakin Hongkongin tilanne. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Ulkoministerien keskustelun aiheina ovat lisäksi Latinalaisen Amerikan ja Karibian tilanne, EU:n ja Turkin suhteet sekä Lähi-idän rauhanprosessi.

Kokous on ensimmäinen EU:n ministeritason fyysinen kokous koronaepidemian puhkeamisen jälkeen.

Lähes 10 miljoonaa lasta ei välttämättä palaa kouluun koronarajoitusten jälkeen, arvioi järjestö

Koronaviruspandemia on kansainvälisen Pelastaa Lapset -järjestön mukaan aiheuttanut "ennenkuulumattoman koulutuksen hätätilan". Järjestön mukaan on mahdollista, että jopa 9,7 miljoonaa lasta ei palaa koulun penkille, kun koulut vihdoin aukeavat uudelleen.

Britanniassa päämajaa pitävän järjestön arvio perustuu muun muassa siihen, että viruksen leviämisen aiheuttamat talousvaikeudet ajavat nuoret ja lapset töihin. Lisäksi monet tytöt menevät aiemmin naimisiin.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco arvioi huhtikuun lopulla, että 1,3 miljardia lasta ja nuorta oli koulujen ja yliopistojen koronavirusrajoitusten piirissä. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa koronavirusbileisiin osallistunut kolmekymppinen mies kuoli - asiantuntijat varoittavat virusjuhlista

Yhdysvalloissa 30-vuotias mies on kuollut osallistuttuaan covid-19-bileisiin, jotka järjesti koronaviruksen saanut ihminen, kertoo texasilaisen sairaalan johtava lääkäri.

New York Timesin mukaan koronavirusjuhlien tarkoituksena on yleisemmin ollut testata, onko virus todella olemassa. Niillä on myös yritetty saada immuniteettia taudille. Virusbileiden yleisyydestä ei ole arviota, mutta mediassa on kerrottu muutamista juhlista.

Asiantuntijat ovat varoittaneet koronavirusjuhliin osallistumisesta, sillä myös nuoremmat ihmiset voivat kuolla viruksen seurauksena. Vielä ei myöskään ole varmuutta siitä, antaako viruksen saaminen immuniteettia ja kuinka pitkäksi aikaa, lehti kirjoittaa.

Räjähdys aiheutti mittavan tulipalon maihinnousualuksella San Diegossa

Yhdysvalloissa räjähdys on aiheuttanut massiivisen tulipalon asevoimien maihinnousualuksella San Diegossa Kaliforniassa, kertovat paikalliset mediat.

USS Bonhomme Richard -alus oli kotisatamassaan huoltotöiden vuoksi, kun räjähdys tapahtui sunnuntaiaamuna paikallista aikaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan aluksella oli tapahtumahetkellä noin 160 miehistön jäsentä. 17 miehistön jäsentä on median mukaan sairaalahoidossa, mutta heidän vammansa eivät ole vakavia. Yhteensä loukkaantuneita on ainakin 21.

Paikallinen palopäällikkö arvioi CNN:lle, että tulipalo aluksella voi kestää jopa päiviä.

Räjähdyksen syystä ei ole selvyyttä.