Yön uutiskooste: Rikollisjengi United Brotherhood lopettaa toimintansa, 12 000 alokasta astuu tänään varusmiespalvelukseen

Rikollisjengi United Brotherhood päätti lopettaa toimintansa

Rikollisjengi United Brotherhood on päättänyt lopettaa toimintansa, kertovat Helsingin Sanomat ja MTV Uutiset. MTV:n mukaan asiasta kerrottiin medioille tiedotteella, jossa kerrottiin lakkautuspäätöksen olleen yksimielinen.

Päätöksen taustalla on Poliisihallituksen vaatimus United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin lakkauttamisesta lain ja hyvien tapojen vastaisina. Vaatimusta on määrä käsitellä Uudenmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona. HS:n mukaan jengin johtaja ei osannut arvioida, mitä lakkauttaminen merkitsee jutun käsittelylle.

Psykoterapeutin joutuu etsimään itse

Suomessa psyykkisesti sairastunut joutuu itse hankkimaan itselleen terapeutin päästäkseen Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan. Mielenterveysjärjestöjen yhteinen Mielenterveyspooli ja Psykologiliitto pitävät käytäntöä hankalana.

Psykoterapeuttien saatavuudessa on paljon alueellisia eroja. Esimerkiksi Lapissa tilanne on erittäin huono, vaikka psyykkisesti oireilevia on suhteessa paljon.

Lisäksi psykoterapeutin etsiminen itse on usein kallista ja vaivalloista.

Uudet alokkaat astuvat palvelukseen

Noin 12 000 uutta alokasta aloittaa varusmiespalveluksensa tänään. Maavoimissa alokkaita on melkein 10 000, ja loput jakautuvat Ilmavoimien, Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.

Eniten alokkaita on suurissa joukko-osastoissa, kuten Kainuun, Karjalan ja Porin prikaateissa.

Varusmiespalvelus kestää koulutuksesta riippuen 165, 255 tai 347 päivää. Siviilipalveluksen pituus on sama kuin pisin varusmiespalvelusaika.

Toissa vuonna varusmiespalveluksen aloitti liki 24 000 ihmistä. Heistä naisia oli vajaa tuhat. Varusmiespalveluksensa keskeyttää noin 15 prosenttia aloittaneista.

Entinen CIA:n johtaja: iranilaiskomentaja Suleimanin surma oli isompi juttu kuin Osama bin Ladenin tappaminen

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen komentaja David Petraeus on sitä mieltä, että iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin surma lennokki-iskussa on "isompi juttu kuin (Osama) bin Laden". Petraeus esitti kommenttinsa CBS-kanavan Face the Nation -ohjelmassa.

Petraeusin mukaan Suleimanin asema Iranissa ja Lähi-idässä oli verrattavissa CIA:n johtajaan ja muihin huipputason tiedustelu- ja sotilasjohtajiin Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat surmasi vuoden 2001 WTC-iskujen pääsuunnittelijana pidetyn Osama bin Ladenin Pakistanin alueelle kohdistuneessa sotilasoperaatiossa vuonna 2011. (Lähde: AFP)

Järjestö: Kymmeniä iranilaistaustaisia ihmisiä pysäytetty pitkiin kuulusteluihin USA:n ja Kanadan rajalla

Noin 60 iranilaistaustaista ihmistä pysäytettiin pitkiä kuulusteluja varten Yhdysvaltain Kanadan-vastaisella rajalla Washingtonin osavaltiossa, kertoo kansalaisjärjestö CAIR. Järjestön mukaan useat kiinni otetuista ihmisistä ovat Yhdysvaltain kansalaisia, ja joukossa oli kokonaisia perheitä.

Viranomaisten on kerrotut myös käännyttäneen useita ihmisiä rajalta. Järjestön omien lähteiden mukaan Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontavirastoa (CBP) olisi määrätty pysäyttämään kaikki iranilaistaustaiset ihmiset, jotka vaikuttavat "epäilyttäviltä tai vastarintaa tekeviltä" – kansalaisuudesta riippumatta.

CBP itse kiistää syytökset Twitterissä.

Venezuelassa on nyt kaksi parlamentin puhemiestä - hallituksella ja oppositiolla kova kädenvääntö

Venezuelassa käynnistyi sunnuntaina kova poliittinen kädenvääntö, kun presidentti Nicolas Maduron hallintoa tukevat parlamenttiedustajat pyrkivät syrjäyttämään opposition johtohahmo Juan Guaidon vallasta parlamentin puhemiehenä.

Sunnuntaina illalla paikallista aikaa maassa oli kaksi parlamentin puhemiestä, kun sekä Guaido että hänen vastustajansa Luis Parra olivat julistautuneet viran haltijoiksi. Parlamentista porttikiellon saanut Guaido piti hovia El Nacional -sanomalehden toimituksessa.

Guaidoa tukeva oppositio syyttää Parraa ja hallituksen tukijoita parlamentaarisesta vallankaappauksesta. (Lähde: AFP)

Japanista paennut Nissan-pomo astunee julkisuuteen - karkasi oikeudenkäyntiä Libanoniin

Suurta julkisuutta saanutta talousrikosoikeudenkäyntiä pakoileva Nissanin entisen toimitusjohtajan Carlos Ghosnin on määrä astua julkisuuteen keskiviikolle suunnitellussa lehdistötilaisuudessa.

Ghosn pakeni Japanista ilmeisesti yksityiskoneella Turkin kautta synnyinmaahansa Libanoniin. Pakomatkan vaiheet ja toteutustapa ovat toistaiseksi epäselviä. Japanin mukaan Ghosn rikkoi takuuehtojaan ja poistui maasta laittomasti.

Ghosnista on annettu kansainvälinen pidätysmääräys. Washington Postin mukaan Libanonin ei uskota luovuttavan häntä takaisin, sillä maalla ei ole luovutussopimusta Japanin kanssa. (Lähde: AFP)

Australiasta kulkeutunut savu värjäsi taivaan oranssiksi Uudessa-Seelannissa

Australian maastopaloista leviävä savu on värjännyt taivaan oranssinhehkuiseksi jo Uudessa-Seelannissa saakka, kertoo muun muassa australialainen Nine News-kanava.

Kanavan julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka maisema muuttui sunnuntaina Uuden-Seelannin pohjoissaarella sijaitsevassa Aucklandissa kuuluisan näkötornin ympärillä oranssiksi. Savu on kulkeutunut kaupunkiin 2 200 kilometrin päästä.

Jo aiemmin on kerrottu, kuinka Uuden-Seelannin jäätiköille on kulkeutunut tuhkaa Australian maastopaloista.

Australiassa on ollut maanantaina hieman helpommat olosuhteet, kun ainakin osaan paloalueita on saatu sateita. Lämpötilojen kuitenkin odotetaan nousevan taas loppuviikosta, mikä saattaa kiihdyttää paloja.

Elokuvamoguli Harvey Weinsteinin seksuaalirikosoikeudenkäynti alkaa - kymmenistä väitetyistä uhreista oikeuteen päätyi vain kaksi

Yhdysvalloissa alkaa tänään seksuaalirikosoikeudenkäynti elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia vastaan.

Lukuisat naiset ovat syyttäneet Weinsteinia seksuaalirikoksista, mutta oikeuteen asti päätyi vain kaksi heistä. Viime kuussa amerikkalaismedia kertoi, että Weinstein oli sopinut rahalla kymmeniä mahdollisia oikeusjuttuja.

Oikeudessa New Yorkissa toinen naisista syyttää Hollywood-mogulia raiskauksesta vuonna 2013. Toisen mukaan Weinstein pakotti hänet vastaanottamaan suuseksiä vuonna 2006.

67-vuotiasta Weinsteinia uhkaa vuosikymmenten vankeus. Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän kuusi viikkoa. (Lähde: AFP)

Vuoden draamaelokuvan Golden Globen voitti sotaelokuva 1917 - parhaan komedian palkinto Tarantinon uutuudelle

Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan Golden Globes -palkintogaalassa vuoden parhaan draamaelokuvan palkinnon on voittanut ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva Sam Mendesin ohjaama sotaelokuva 1917.

Komedian tai musikaalin kategoriassa vuoden parhaan elokuvan palkinnon pokkasi Quentin Tarantinon elokuva Once Upon a Time in Hollywood.

Parhaan draamaelokuvan miespääosan esittäjän palkinnon voitti Joaquin Phoenix roolistaan supersankari Batmanin arkkivihollisena elokuvasta Joker. Parhaan naispääosan voitti Renee Zellweger elokuvasta Judy. (Lähde: AFP)

Florida kaatoi Pittsburghin vieraissa

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers on vienyt voiton Pittsburgh Penguinsista luvuin 4–1. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes kuuteen vuoteen, kun Florida voittaa pittsburghilaisten PPG Paints -kotiareenalla.

Ensimmäinen erä päättyi Panthersin 2–1-johtoasemassa, ja kolmannessa erässä Florida kasvatti maalisaldoaan kahdella.

Panthersin Chris Driedger torjui ottelussa 31 kertaa.

Florida on Atlantin divisioonan neljäs, ja Penguins on toisena Metropolien divisioonassa.