Yön uutiskooste: Rinne: puheenjohtajat päässeet sopuun talousasioista, Leppävirralla puukerrostalossa palaa, useita haavoittui puukkohyökkäyksessä Japanissa

Rinne: puheenjohtajat päässeet sopuun talousasioista - hallitusneuvottelut venyivät kultajuhlan varjossa

Hallitusneuvotteluita käyvät puolueet ovat sopineet yhteisestä talouskokonaisuudesta.

Sovun löytymisestä kertoi hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) yhdentoista jälkeen illalla.

Neuvotteluita Säätytalolla kävivät puolueiden puheenjohtajat. Maanantaina sovittujen talouslinjojen pohjalta on tarkoitus alkaa työstää hallitusohjelman asioita. Rinteen mukaan puolueilla on vajaat kymmenen kysymystä, jotka vaativat ratkaisuja.

Hallitusneuvottelut Helsingin Säätytalolla venyivät yömyöhään kiekkokansan juhliessa maailmanmestaruuttaan.

Hallitustunnustelija Rinteen oli alun perin tarkoitus kertoa neuvotteluiden tilanteesta kuuden aikaan illalla, mutta neuvottelut venyivät tuntikaupalla.

EU-johtajat tarttuvat nimitysvyyhtiin tänään Brysselissä

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan vaalien jälkeisistä johtajanimityksistä.

Tarkoituksena on pohjustaa päätöksiä, jotta nimityspaketista voitaisiin päästä sopuun juhannuksen huippukokouksessa.

Suomesta paikalla on pian väistyvä pääministeri Juha Sipilä (kesk.), joka käy päivällä hakemassa evästyksen eduskunnan suurelta valiokunnalta totuttuun tapaan.

Huippukokouksessa keskustellaan erityisesti neljästä nimityksestä, joita ovat EU-komission puheenjohtajuus, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus, korkean edustajan eli ulkoministerin tehtävä sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajuus.

Leppävirralla puukerrostalossa palaa - pelastuslaitoksen tullessa paikalle katto oli ilmiliekeissä

Leppävirralla Pohjois-Savossa kaksikerroksisessa puukerrostalossa on syttynyt tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan palo on täydessä vaiheessa. Tiettävästi kukaan ei ole kuollut palossa, kertoo päivystävä palomestari Eerik Pudas.

Rakennuksessa oli palon alkaessa kaksi henkilöä, ja he pääsivät pelastautumaan ulos omin voimin.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Honkatien palosta hieman ennen aamukolmea. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle kerrostalon katto oli ilmiliekeissä.

Tie onnettomuuspaikalla on osittain suljettu, ja poliisi ohjaa liikennettä. Pelastuslaitoksen mukaan lähialueen asuntoihin voi tulla savunhajua.

Palomestarin mukaan rakennuksessa on arviolta reilut kymmenen asuntoa. Syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa.

Useita haavoittui puukkohyökkäyksessä Japanissa - kahden pelätään kuolleen

Japanissa useita ihmisiä on haavoittunut ja kahden pelätään kuolleen puukkohyökkäyksessä Kawasakissa, kertovat paikalliset pelastusviranomaiset. Tiettävästi haavoittuneita on ainakin 17 ja joukossa olisi useita lapsia.

Poliisi on kertonut ottaneensa kiinni miehen iskusta epäiltynä. Epäilty on puukottanut myös itseään.

Hyökkäys sattui aamun työmatkaliikenteen aikana Kawasakin kaupungissa, Tokiosta etelään. (Lähde: AFP)

Itävallassa valtiovarainministeri nousee väliaikaiseksi liittokansleriksi ihmelapsi Kurzin tilalle

Itävallassa valtiovarainministeri nousee virkaa tekeväksi liittokansleriksi paikkansa jättämään joutuvan Sebastian Kurzin tilalle. Maan presidentti nimittää valtiovarainministeri Hartwig Lögerin tehtävään tänään, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Itävallan kaikkien aikojen nuorin liittokansleri Kurz, 32, hävisi eilen luottamusäänestyksen parlamentissa ja joutuu väistymään virastaan.

Presidentti myös nimittää maalle asiantuntijoista koostuvan hallituksen, joka toimii seuraaviin parlamenttivaaleihin asti.

Eräiden arvioiden mukaan parlamenttivaalit pidettäisiin syyskuussa. (Lähde: AFP)

Ruotsin sosiaaliministeri saanee pitää paikkansa - hallitusta tukeva keskusta ei äänestä epäluottamuksen puolesta

Ruotsissa punavihreää vähemmistöhallitusta tukeva keskusta ei aio äänestää sosiaaliministeri Annika Strandhällin epäluottamuksen puolesta.

Epäluottamuslauseesta äänestetään Ruotsin valtiopäivillä tänään. Hallitusta tukeva keskusta ilmoitti pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Keskustan parlamenttiryhmän johtajan mukaan epäluottamuslause on valtiopäivien terävin ase ja sitä pitää käyttää suurella varovaisuudella.

Oppositiopuolueet esittivät epäluottamusta, sillä ne väittävät sosiaaliministeri Strandhällin erottaneen Kelaa vastaavan Försäkringskassan-viraston pääjohtajan vaalitaktisista ja puoluepoliittisista syistä. (Lähde: TT)

Yli 40 vankia kuoli yhteenotoissa Brasilian vankiloissa

Brasiliassa yli 40 vankia on kuollut vankien välisissä yhteenotoissa, kertovat maan viranomaiset. Väkivaltaisuuksia on ollut neljässä Amazonasin osavaltion vankilassa Pohjois-Brasiliassa.

Uutiset uusista kuolonuhreista tulevat vain päivää sen jälkeen, kun 15 vangin kerrottiin kuolleen vankien välisissä tappeluissa.

Brasilian viranomaiset kertovat lähettävänsä lisää turvamiehiä osavaltion vankiloihin.

Jengiväkivalta ja mellakat piinaavat Brasilian täyteenahdettuja vankiloita. Maassa kaltereiden takana istuu reilusti yli 700 000 vankia. (Lähde: AFP)

Jääkiekkoa käy katsomassa joka viides suomalainen

Joka toinen suomalainen käy katsomassa urheilua paikan päällä, kertoo Tilastokeskus blogissaan. Tiedot koskevat toissa vuoden lukuja.

Eniten yksittäisistä lajeista käydään seuraamassa jääkiekkoa, jota kertoi käyneensä katsomassa 21 prosenttia vastaajista.

Jääkiekko on samalla ainoa laji, jonka suosio on pysynyt suurin piirtein ennallaan 25 vuoden aikana. Esimerkiksi yleisurheilu- sekä hiihto- ja mäkihyppykilpailujen suosio on pudonnut kolmannekseen 1990-luvun alusta.

Raskin Boston ja St. Louis ovat tasoissa avausfinaalissa

St. Louis Blues ja Boston Bruins ovat tasoissa jääkiekon NHL:n Stanley cup -finaalin ensimmäisen ottelun toisen erän jälkeen.

Vierasjoukkue St. Louis meni johtoon, kun avauserää oli takana reilut seitsemän minuuttia. Brayden Schenn pääsi kiinni irtokiekkoon ja ohitti Bostonin suomalaismaalivahdin Tuukka Raskin rannelaukauksella kilpikäden puolelta.

Toisessa erässä St. Louis eteni 2–0-johtoon Vladimir Tarasenkon maalilla, mutta Connor Cliftonin ja Charlie McAvoyn osumat toivat Bostonin tasoihin.

St. Louis tavoittelee seurahistoriansa ensimmäistä Stanley cup -mestaruutta. Boston voitti mestaruuden viimeksi 2011.

Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Legendaarinen DDR-seura Union Berlin nousee Bundesliigaan

Yksi entisen DDR:n jalkapalloikoneista, Union Berlin, nousee ensimmäistä kertaa Saksan Bundesliigaan. Berliiniläisseura kaatoi kaksiosaisessa karsinnassa Stuttgartin, joka putoaa 2. Bundesliigaan.

Karsinnan ensimmäinen osa Stuttgartissa päättyi viime viikolla 2–2-tasapeliin. Nyt joukkueet pelasivat Berliinissä maalittoman tasapelin ja Union nappasi paikan vierasmaalisäännön perusteella.

Union Berlin on ensimmäinen entisessä Itä-Saksassa perustettu joukkue Bundesliigassa sen jälkeen, kun Energie Cottbus putosi ylimmältä sarjatasolta 2009.

Union Berlin ei voittanut koskaan DDR:n mestaruutta, mutta on kerännyt mainetta intohimoisten kannattajiensa ansiosta. (Lähde: AFP)