Yön uutiskooste: Ritva Valkama on kuollut, korona levisi Valkoiseen taloon

Yle: Näyttelijä Ritva Valkama on kuollut

Näyttelijä Ritva Valkama on kuollut 87-vuotiaana, uutisoi Yle. Ylen mukaan hän kuoli perjantaina Helsingissä pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Pitkän uransa aikana Valkama nähtiin niin teatterissa kuin televisiossa.

Valkama valmistui teatterikoulusta vuonna 1956.

1980-luvulla hänet nimitettiin Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professoriksi.

Valkamalle myönnettiin teatteritaiteen valtionpalkinto vuonna 2000.

Omaishoitajat ovat nyt entistä kovemmalla koetuksella

Omaishoitajat ovat nostaneet esille monenlaisia ongelmia koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa, kerrotaan Omaishoitajaliitosta.

Osa sitovassa omaishoitotilanteessa olevista on viime viikkoina ja kuukausina jättänyt omat vapaapäivänsä käyttämättä turvatakseen hoidettavansa terveyden.

Jotkut puolestaan ovat joutuneet jäämään palkatta ansiotyöstään pois, kun hoidettavan päivätoiminta on keskeytetty tartuntariskin vuoksi.

Myös monien hoidettavien kuntoutus on nyt keskeytetty. Se on heikentänyt useiden hoidettavien toimintakykyä.

Uutissuomalaisen kysely: Suomalaisten luotto päättäjiin ja viranomaisiin laski huhtikuussa

Suomalaisten luottamus viranomaisiin ja maan ylimpiin päättäjiin koronakriisissä laski huhtikuussa, selviää Uutissuomalaisen gallupista.

Kyselystä selviää, että esimerkiksi hallitukseen vahvasti luottavien osuus putosi yli kymmenen prosenttia huhtikuun lopulla. Kuun lopussa hallitukseen vahvasti luotti 39 prosenttia.

Gallupissa kysyttiin luottamusta eri tahoihin asteikolla 0–10. IRO Research toteutti gallupin kolmessa osassa maalis–huhtikuussa. Kullakin kerralla haastatteluja tehtiin tuhat.

Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ministeri Andersson HS:n mielipidesivuilla: Erityisopetuksen resursseja lisätään

Erityisopetuksen, opinto-ohjauksen sekä tuki- ja lisäopetuksen resursseja lisätään, kirjoittaa opetusministeri Li Andersson (vas.) Helsingin Sanomien mielipidesivuilla.

Koronaviruskriisi on siirtänyt oppimisen koulusta koteihin. Ministerin mukaan pitkä etäopetusjakso lisää useiden oppilaiden tuen tarvetta.

Andersson huomauttaa kirjoituksessaan, että etäopetuksessa lasten perhetaustoista johtuvat erot oppimistuloksissa uhkaavat kasvaa.

Lähiopetus jatkuu peruskouluissa ensi viikon torstaina.

Suomalaiset kokevat syntyvyyden laskun olevan seurausta muuttuneista toiveista

Valtaosa suomalaisista ajattelee syntyvyyden laskun olevan seurausta ihmisten muuttuneista henkilökohtaisista toiveista ja valinnoista, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) kyselystä. Näin kertoi 86 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Niukka enemmistö, 55 prosenttia, tyrmää väitteen, jonka mukaan syntyvyyden lasku Suomessa on väliaikaista eikä siitä kannata olla huolissaan.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS, ja siihen haastateltiin maaliskuussa reilua tuhatta 18–79-vuotiasta suomalaista.

Yhdysvalloissa varapresidentin tiedottajalla todettiin koronatartunta - sairastuneen puoliso on Trumpin neuvonantaja

Yhdysvalloissa huoli koronaviruksen leviämisestä Valkoiseen taloon lisääntyi jälleen perjantaina, kun varapresidentti Mike Pencen tiedottajalla todettiin virustartunta. Tiedottaja on toinen Valkoisen talon henkilökuntaan kuuluva, jolla tartunta on todettu.

Tiedottajan puoliso puolestaan työskentelee presidentti Donald Trumpin neuvonantajana.

Tiedottajalla on työnsä takia pääsy Yhdysvaltain hallinnon korkean tason neuvotteluihin. Torstaina hän osallistui Trumpin isännöimään, ulkona pidettyyn rukoushetkeen yhdessä kymmenien muiden ihmisten kanssa.

Sekä Trump että Pence testataan Valkoisen talon mukaan viruksen varalta päivittäin. Molempien tuoreimmat testit olivat negatiiviset. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa tilastoitu yli 1 600 koronakuolemaa edellisen vuorokauden aikana

Yhdysvalloissa yli 1 600 ihmistä on kuollut koronaviruksen seurauksena edellisen vuorokauden aikana, kertoo maailman virustilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto. Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena yliopiston mukaan jo yli 77 000 ihmistä.

Yhdysvalloissa on aiemmin tällä viikolla ollut useampi yli kahdentuhannen koronaviruskuoleman päivä.

Tartuntoja Yhdysvalloissa on vahvistettu ainakin yli 1,28 miljoonaa. Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti paitsi korkeimmat tartuntaluvut myös eniten koronakuolemia.

Brasilian kuolinluvuissa synkin päivä tähän asti - yli 750 uutta koronaviruskuolemaa

Latinalaisessa Amerikassa koronaviruksesta pahiten kärsineessä Brasiliassa kirjattiin perjantaina toistaiseksi korkein päivittäinen viruskuolemaluku. Maan terveysministeriön mukaan ainakin 751 ihmistä kuoli viruksen seurauksena vuorokauden aikana.

Yhteensä kuolleita on lähes 10 000. Tartuntoja on kirjattu yli 145 000. Asiantuntijoiden mukaan testaus on Brasiliassa puutteellista, joten todelliset luvut lienevät huomattavasti korkeampia.

Brasilialla voi olla koronarajoitusten vuoksi pian vastassa taloudellinen romahdus ja yhteiskunnallinen sekasorto, varoitti maan talousministeri Paulo Guedes torstaina.

Tänään vietetään Eurooppa-päivää

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Perinteiset tapahtumat on koronaviruspandemiasta johtuen peruttu, mutta luvassa on ohjelmaa erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Euroopan yhdentymisen alkusysäyksenä pidetystä Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin julistuksesta tulee tänään kuluneeksi 70 vuotta.