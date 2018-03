Yön uutiskooste: Rivitalohuoneisto paloi Kotkassa, Trump arvosteli EU:n tullimaksuja

Suomalainen etunimistö on laajentunut hurjasti

Nimimuodissa jyllää edelleen yksilöllisyys. Lapselle halutaan antaa mahdollisimman erikoinen nimi, jota ei välttämättä ole kellään muulla, kertoo Nimistöntutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkala. Nimimuoti myös vaihtelee nopeammin kuin ennen.

Vanhemmat huomioivat myös nimen kansainvälisyyden. Nimet, jotka sisältävät ääkkösiä ovat laskeneet suosiossa. Ainoana poikkeuksena on pojan nimi Väinö.

Suomen kansalaisilla on tällä hetkellä käytössä yli 120 000 eri etunimeä. Se on Saarelma-Paukkalan mukaan hurja loikka 1980-luvulta, jolloin nimiä oli noin 50 000.

Karsimisbuumi on täällä - tulevat vanhukset raivaavat nyt autotallejaan

Tavaroiden karsimiseen liittyvät opaskirjat ja ammattijärjestäjien palvelut käyvät kaupaksi, kun esinekaaos suomalaisten kodeissa kasvaa. Järjestelyyn ja luopumiseen kannustavien oppaiden, kuten Kuolinsiivous-teoksen myötä on tullut suosituksi raivata varastoja vanhuuden lähestyessä, jotta tehtävä ei jäisi jälkeläisille.

Sosiologi Veera Kinnusen mukaan myös nuoremmilla sukupolvilla on niin paljon tavaraa, että edes muistoesineet tai sukukalleudet eivät välttämättä kelpaa heille.

Monissa seurakunnissa tänään jumalanpalvelus sisällissodan muistoksi

Monissa seurakunnissa vietetään tänään sisällissodan muistojumalanpalvelusta. Suomen sisällissodasta tulee kuluneeksi tänä keväänä sata vuotta.

Evankelisluterilainen kirkko kutsuu suomalaisia viettämään vuoden 1918 muistoa uusilla, vanhoista jakolinjoista vapailla tavoilla. Tavoitteena on antaa tilaa ihmisten kertomuksille, sekä samalla etsiä sovitusta ja yhteistä pohjaa.

Tänään sovintosunnuntaina radioidaan jumalanpalvelus suorana Kuusankosken kirkosta.

Savon Sanomat: Poliisit laitetaan somekouluun

Poliisin henkilöstö joutuu lähiaikoina käymään läpi verkkokoulutuskokonaisuuden, jossa käsitellään muun muassa käyttäytymisvelvoitteita sosiaalisessa mediassa, uutisoi Savon Sanomat.

Poliisihallituksen mukaan koulutuspaketti valmistuu alkuvuoden aikana.

Poliisihallitus on myös päättänyt, että kaikkien poliisin palveluksessa olevien on tänä vuonna käytävä esimiehensä kanssa arvokeskustelu osana vuosittaista kehityskeskustelua.

Tarkoitus vaikuttaa ongelmallisina pidettyihin tilanteisiin kuten viime vuonna julkisuuteen nousseisiin poliisien nettikirjoitteluihin suljetussa Facebook-ryhmässä.

Kotkassa tulipalo neljän asunnon rivitalossa - päätyhuoneisto paloi pahasti

Kotkan Karhulassa syttyi yöllä tulipalo neljän asunnon rivitalohuoneistossa. Pelastuslaitos sai tiedon palosta puolen yön aikaan ja rivitalon päätyhuoneisto oli ilmiliekeissä pelastuslaitoksen saapuessa paikalle.

Päätyhuoneistoon tulee suuret taloudelliset vahingot, mutta palo ei päässyt leviämään muihin huoneistoihin. Ne kärsivät kuitenkin savu- ja vesivahingoista. Henkilövahinkoja ei tiettävästi ole tullut, sillä päätyhuoneistossa ei ilmeisesti ollut ketään kotona.

Rivitalon muut asukkaat evakuoitiin, eikä vielä ole tietoa siitä, milloin he pääsevät palaamaan koteihinsa.

Palo oli hieman ennen kelloa kolmea aamulla saatu sammutettua, mutta jälkiraivaustyöt jatkuivat. Paloa oli sammuttamassa 17 pelastuslaitoksen yksikköä.

Trump kuvailee Twitterissä EU:n tullimaksuja kamaliksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi Twitterissä Euroopan unionia ja sen tullimaksuja. Trump kirjoittaa, että hienot Euroopan unionin maat kohtelevat Yhdysvaltoja kaupankäynnissä todella huonosti ja valittavat nyt alumiinin ja teräksen tullimaksuista.

Presidentti sanoo, että jos Euroopan unionin maat pudottavat Yhdysvalloista tulevien tuotteiden kamalia rajaesteitä ja tullimaksuja, Yhdysvallat tekee samoin eurooppalaisille tuotteille. Jos näin ei tapahdu, Yhdysvallat verottaa esimerkiksi autoja, Trump kirjoittaa.

Trump: Tapaaminen Pohjois-Korean kanssa tulee olemaan suuri menestys

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uskoo, että Pohjois-Korea haluaa rauhaa. Hän kertoi kannattajilleen Pennsylvaniassa järjestetyssä tilaisuudessa ennakoivansa myös, että neuvottelut Pohjois-Korean kanssa tulevat olemaan suuri menestys.

Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on tarkoitus tavata toukokuuhun mennessä. Lisäksi Kim on tarjoutunut Etelä-Korean mukaan lopettamaan maansa ydinasekokeet siksi aikaa.

Tapaamisen tarkoituksena on saada aikaan sopu Korean niemimaan riisumisesta ydinaseista. (Lähde: AFP)

Macronin hellimä idea kansalaiskyselyistä uponnut hyvin EU-maihin

Valtaosa EU-maista aikoo osallistua Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotukseen konsultoida kansalaisia EU:n tulevaisuudesta.

Ranskan EU-edustustosta kerrotaan, että konsultaatioihin on osallistumassa 26 maata. Vain Unkari sekä EU:n pian jättävä Britannia ovat jäämässä ulkopuolelle.

Macron on esittänyt EU-maille, että ne järjestäisivät avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa puhuttaisiin siitä, mikä EU:ssa on hyvää ja huonoa. Ajatuksena on järjestää myös verkkokysely.

Suomessa hallituksen ministerit ovat luvanneet pitää avoimia keskustelutilaisuuksia EU:sta.

Äärioikeiston Le Pen aikoo esittää uutta nimeä "aikuistuneelle" Kansalliselle rintamalle

Ranskassa äärioikeistolaisen Kansallinen rintama -puolueen johtaja Marine Le Pen puhuu tänään puolueen kokouksessa Lillessä.

Le Penin odotetaan paljastavan puheessaan esityksen puolueen uudeksi nimeksi. Hänen mukaansa puolue tarvitsee uuden nimen, sillä se on kasvanut aikuiseksi ja on nyt valmis johtamaan maata.

Sisäiset ristiriidat ovat repineet Kansallista rintamaa viime vuoden vaalitappioiden jälkeen. Niistä huolimatta puoluekokouksen odotetaan antavan Le Penille kolmannen kauden puolueen johdossa. (Lähde: AFP)

Kiinan kansankongressin määrä poistaa presidentin valtakauden pituusrajoitus

Kiinan kansankongressin on määrä päättää tänään presidentin valtakauden pituusrajoituksen poistamisesta. Perustuslain muutos merkitsee sitä, että Kiinan vahva mies Xi Jinping saattaa pysyä vallankahvassa vielä pitkään.

64-vuotias Xi valittiin lokakuussa toiselle viisivuotiskaudelle presidenttinä ja puoluejohtajana. Tämä kausi kestää vuoteen 2023 asti.

Jos ja kun presidentin enintään kahden virkakauden rajoitus poistuu, Xin arvioidaan toimivan Kiinan kommunistipuolueen pääsihteerinä vuoteen 2032 ja presidenttinä vuoteen 2033 asti.

Laine teki kauden 40. maalinsa

Winnipegin Patrik Laine on nostanut kauden maalimääränsä 40:een NHL-jääkiekossa. Laine osui Philadelphiaa vastaan ylivoimalla ennen päätöserän puoliväliä.

Laine on tehnyt maalin jo 11 ottelussa peräkkäin. Hän on liigan maalipörssissä jaetulla kakkossijalla Washingtonin Aleksandr Ovetskinin kanssa ennen lauantain kierroksen muita otteluja.

Philadelphia voitti ottelun 2–1. Valtteri Filppula syötti voittajien avausmaalin toisen erässä.

Las Vegasin Erik Haula teki voittolaukauskilpailun ratkaisumaalin, kun nevadalaisjoukkue kukisti vieraissa Buffalon 2–1. Varsinaisen peliajan kummatkin maalit tulivat päätöserässä.

Coloradon Mikko Rantanen laukoi yhden maalin ja sai kaksi syöttöpistettä Coloradon ja Arizonan välisessä ottelussa Colorado vei voiton 5–2.