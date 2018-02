Yön uutiskooste: Rukajärvi ulos big air finaalista, Hilkka Ahteen työsyrjintä juttu korkeimmassa oikeudessa

Rukajärvi ulos big airin finaalista

Lumilautailija Enni Rukajärvi ei etene Pyeongchangin big airin finaaliin. Rukajärvi sai karsintakierroksella paremmasta hypystään pisteet 68,75, jotka eivät riittäneet nostamaan Rukajärveä 12 parhaan finaaliin etenevän joukkoon. Pisteet syntyivät ensimmäisellä hyppykierroksella.

Rukajärvi sai toisesta hypystään pisteet 49.75 pyllähtäessään hieman alastulossaan.

Pyeongchangista Rukajärvellä taskussaan slopestylen pronssimitali. Big airissa Rukajärvi on viime vuoden MM-hopeamitalisti.

Ahosen olympiaura päättymässä, Poutala luistelee mitalitavoittein

Mäkihyppääjä Janne Ahonen päättää seitsemien kisojen olympiauransa tänään, kun Suomi kilpailee Pyeongchangissa joukkuekilpailussa kello 14.30 Suomen aikaa.

Muutenkin maanantaina on suomalaisittain paljon pelissä. Naisleijonat haastaa jääkiekon välierässä Yhdysvallat kello 6.10. Pikaluistelussa odotukset ovat korkealla, kun Mika Poutala ja Pekka Koskela luistelevat 500 metrillä kello 13.53.

Tutkija: Taikakeinoa nuorten syrjäytymisen torjumiseen ei ole

Peruskoulunsa päättävien nuorten yhteishaku toisen asteen koulutukseen alkaa tiistaina, ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy on jälleen ajankohtainen kysymys. Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Anu Gretschel muistuttaa, että yksinkertaista taikakeinoa syrjäytymisen torjumiseksi ei ole.

Esimerkiksi maan hallitus esitti jo viime vuoden budjettiriihessään ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi. STT:n haastattelemat tutkijat kuitenkin kysyvät, vastaako aloituspaikkojen lisääminen siihen tosiasiaan, että kaikki nuoret eivät ole vielä 15-vuotiaina varmoja koulutusvalinnastaan.

Lukioiden ja ammattikoulujen yhteishaku syksyn koulutuksiin alkamassa

Lukioiden ja ammattikoulujen yhteishaku syksyn koulutuksiin käynnistyy alkaneella viikolla. Yhteishaku alkaa tiistaina 20. helmikuuta ja päättyy tiistaina 13. maaliskuuta.

Ammatillinen koulutus on muuttumassa merkittävästi. Tarjolla olevien tutkintojen määrä on puolittumassa, jolloin ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56.

Vaikka ammatillisen koulutuksen hakukohteet vähenevät, opiskelijat saavat tutkintonsa sisällä tehdä yksilöllisiä valintoja huomattavasti enemmän kuin aiemmin.

Työsuojelu törmää työehtoja laiminlyöviin postilaatikkofirmoihin yhä useammin

Työsuojeluviranomaiset törmäävät yhä useammin postilaatikkofirmoihin, kun he selvittävät laiminlyöntejä työntekijöiden oikeuksissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kerrotaan, että pelkästään Etelä-Suomen työsuojeluviranomaisille tulee vuosittain vastaan toistakymmentä tapausta.

Kyse on usein ulkomaille rekisteröidyistä postilaatikkoyrityksistä, jotka lähettävät työntekijöitä Suomeen tai työllistävät suomalaisia, mutta eivät huolehdi heidän oikeuksistaan. Lähetetyillä työntekijöillä pitäisi Suomessa olla vähintään samat lakiin perustuvat työehdot kuin suomalaisillakin.

AKT:n Hilkka Ahteen työsyrjintäjuttu tänään korkeimmassa oikeudessa

Korkein oikeus (KKO) järjestää tänään suullisen käsittelyn Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n viestintäpäällikkönä toimineen Hilkka Ahteen työsyrjintäjutussa.

Käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2015 AKT:n ex-puheenjohtajan Timo Rädyn työsyrjinnästä. Vuoden 2016 marraskuussa hovioikeus kuitenkin hylkäsi syytteen työsyrjinnästä äänestysratkaisulla. Ahde ja syyttäjä valittivat hovin tuomiosta KKO:hon.

Tuomio annetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Saavatko suomalaisravintolat pitää Michelin-tähtensä, ja tuleeko uusia tähtiravintoloita?

Tänään ratkeaa, miten suomalaiset ravintolat menestyvät Michelin-tähtien kilvoittelussa. Arvostetut tähdet Pohjoismaihin julkistetaan Kööpenhaminassa illalla.

Tähänastiset Suomen-tähdet on myönnetty helsinkiläisravintoloille. Viime vuonna tähtiä sai neljä ravintolaa. Jo tuolloin arvuuteltiin, joko aika olisi kypsä myös sille, että tähtiä annettaisiin muuallekin kuin Helsinkiin.

Michelin-tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Tähtiä on myönnetty vuodesta 1930 lähtien.

Britannian pääministeri arvostelee korkeita lukukausimaksuja

Britannian pääministeri Theresa May arvostelee yliopistojen lukukausimaksujen suuruutta, kertoo muun muassa BBC. May vaatii kursseille parempaa laatua, sillä lukukausimaksut ovat Englannissa maailman korkeimmat.

May julkaisee tänään itsenäisen selonteon lukukausimaksuista ja opintojen rahoituksesta. Mayn mukaan nykyinen systeemi ei ole taannut riittävää hintakilpailua, vaan melkein kaikista kursseista laskutetaan maksimimäärä.

Syyrian kurditaistelijat: Syyrian hallitus on luvannut auttaa taisteluissa Turkkia vastaan

Pohjois-Syyriassa taistelevien kurdien mukaan he ovat solmineet Syyrian hallituksen kanssa sopimuksen, jonka puitteissa Syyria lähettää alueelle joukkojaan auttaakseen kurdeja puolustautumaan Turkin hyökkäyksiltä. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Syyrian hallitus ei ole vahvistanut sopimuksen olemassaoloa.

Turkki aloitti viime kuussa sekä maaoperaation että ilmaiskut kurdien YPG-joukkoja vastaan Syyrian Afrinissa. Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä ja haluaa sen joukot pois rajojensa läheisyydestä.

Alueella ei ole tällä hetkellä Syyrian joukkoja.

Coleman juoksi 60 metrin ME:n hallissa - Greenen ennätys parani 0,05 sekuntia

Christian Coleman on parantanut sisäratojen maailmanennätystä yleisurheilun 60 metrillä. Coleman kellotti ajan 6,34 Yhdysvaltain hallimestaruuskisojen päätöspäivänä Albuquerquessa.