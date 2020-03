Yön uutiskooste: Ruotsissa yli 20 uutta koronavirustartuntaa, YK:n entinen pääsihteeri Javier Perez de Cuellar on kuollut satavuotiaana

Ruotsissa yli 20 uutta koronavirustartuntaa, suurin osa sairastuneista Tukholmasta

Ruotsissa koronavirustartunnan saaneiden määrä kasvoi merkittävästi, kun keskiviikkona kerrottiin 22 uudesta tartunnasta. Uusista tartunnoista 16 todettiin Tukholmassa.

Viranomaisten mukaan suurimmalla osalla sairastuneista on suora tai epäsuora yhteys Italiaan. Ruotsissa on vietetty hiihtolomakautta, ja tukholmalaisten loma päättyi sunnuntaina.

Maassa on nyt hieman yli 50 sairastunutta.

Ruotsin hallitus kertoi leikkaavansa ennustettaan maan talouskasvusta tälle vuodelle 0,3 prosenttiyksiköllä koronaviruksen vuoksi. Valtiovarainministeri Magdalena Andersson kutsui ennusteita poikkeuksellisen epävarmoiksi ja kehotti varautumaan yllätyksiin. (Lähde: TT)

YK:n entinen pääsihteeri Javier Perez de Cuellar on kuollut satavuotiaana

YK:n entinen pääsihteeri Javier Perez de Cuellar on kuollut satavuotiaana. Perulainen Perez de Cuellar toimi tehtävässä vuodet 1982–1991.

Pääsihteerin kuolemasta kertoi hänen poikansa Francisco Perez de Cuellar. Hän kuvaili RPP-radiokanavalle, että hänen isällään oli takanaan "monimutkainen" viikko.

Perez de Cuellar johti YK:ta muun muassa Irakin–Iranin sodan ja El Salvadorin sisällissodan aikana. (Lähde: AFP)

Lentoveron vaikutus olisi pieni ja väliaikainen, asiantuntija arvioi

Lentoyhtiö Finnair kertoo tänään, miten se aikoo pyrkiä kohti hiilineutraaliutta pitkällä aikavälillä. Lentoliikenteen päästöistä keskustellaan tänään myös eduskunnassa, jossa kansanedustajat ottavat ensimmäistä kertaa kantaa kansalaisaloitteeseen matkustajakohtaisesta lentoverosta.

EU-maissa on kasvavaa painetta lentoveron käyttöönottoon. Viimeksi marraskuussa yhdeksän EU-maata, ilman Suomea, kirjelmöi EU-komissiolle lentoliikenteen yhtenäisen hinnoittelun puolesta.

Suomessa hallitus empii lentoveroa. Hallitus selvittäisi lentopolttoaineen veroa tai lentomaksua vasta toissijaisesti, ja silloinkin vain EU:n laajuisesti tai globaalisti.

Marin matkustaa New Yorkiin naistenpäivän tapahtumaan

Pääministeri Sanna Marin (sd.) matkustaa tänään New Yorkiin osallistuakseen YK:n kansainväliseen naistenpäivän tapahtumaan. Marin osallistuu tilaisuudessa muun muassa paneelikeskusteluun naisten oikeuksista ja tasa-arvosta.

Matkallaan Marinin on määrä tavata myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Kahdenvälisen tapaamisen keskustelunaiheita ovat muun muassa globaalit toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, tasa-arvo ja Suomen rooli YK:ssa.

Lumisade tekee ajokelistä huonon suuressa osassa maata

Ajokeli on aamulla huono suuressa osassa Itä- ja Pohjois-Suomea lumi- ja räntäsateen takia, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Pohjois-Karjalassa ajokeli on lumi- ja räntäsateen ja sohjoisten teiden vuoksi erittäin huono. Huonosta ajokelistä varoitetaan Lapissa, Kainuussa, Pohjanmaan maakunnissa, Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Etelä-Karjalassa.

Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa nollan molemmin puolin, Keski- ja Pohjois-Lapissa on 5–10 astetta pakkasta.

Ydinvarustelun estävä kulmakivisopimus täyttää 50 vuotta

Tänään tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ydinsulkusopimus (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT) astui voimaan. Se on ainoa monenkeskinen ydinaseriisuntaa koskeva sitoumus, joka on pysyvästi voimassa ja kattaa lähes kaikki maat.

NPT-sopimuksen voimassaoloaikana ydinaseiden määrä on vähentynyt maailmassa 85 prosenttia, yhdysvaltalainen asevalvontajärjestö Arms Control Association toteaa.

Sopimus ei kuitenkaan ole pystynyt estämään ydinaseiden kehittelyä mailta, jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. Näihin lukeutuvat Intia, Israel, Pakistan. Vuonna 2003 Pohjois-Korea vetäytyi ydinsulkusopimuksesta.

Warren saattaa jättää presidenttiehdokaskisan kesken, kertovat yhdysvaltalaismediat

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä senaattori Elizabeth Warren pohtii jatkoaan kisassa, kertoo muun muassa New York Times. Puolueen vasenta laitaa edustava Warren ei pärjännyt supertiistaina kuten oli toivonut, ja hänen mahdollisuutensa päätyä ehdokkaaksi ovat medioiden mukaan lähes olemattomat.

Washington Post kirjoittaa, että Warrenin ja kisassa pärjänneen senaattori Bernie Sandersin liittolaiset pohtisivat, miten kampanjat voisivat liittyä yhteen.

Supertiistai oli ex-varapresidentti Joe Bidenin menestyskulkue, sillä hän napasi voittoja useissa osavaltioissa. Kalifornian osavaltion lopullista tulosta vielä odotetaan.

Erdogan ja Putin hierovat tänään aselepoa Luoteis-Syyriaan

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan matkustaa tänään Moskovaan, jossa hän tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Presidenttien tapaamisen polttopisteessä on Luoteis-Syyrian Idlibin maakunta, jossa taistelujen voimistuminen on käynnistänyt jälleen uuden humanitaarisen kriisin. Lähes miljoona on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Venäjän ja Turkin välit kiristyivät sen jälkeen kun yli 30 Turkin sotilasta kuoli Venäjän tukeman Syyrian ilmaiskussa Idlibissä viime viikolla. Venäjä on kiistänyt osallistuneensa iskuun.

Erdogan on ennalta toivonut, että keskustelu Putinin kanssa poikii tulitauon Idlibiin.

Markkanen teki paluun NBA-parketeille, Bulls kärsi vierastappion

Lauri Markkanen on tehnyt paluun tositoimiin koripalloliiga NBA:ssa puolentoista kuukauden tauon jälkeen. Chicago Bulls hävisi Markkasen paluuottelun Minnesota Timberwolvesin vieraana 108–115.

Markkanen joutui sairauslomalle tammikuun lopulla lantion rasitusvamman takia. Paluuottelussa päävalmentaja Jim Boylen peluutti Markkasta maltillisesti. Suomalaispelaaja sai peliaikaa vajaat 21 minuuttia.

Markkanen nakutti 13 pistettä ja otti neljä levypalloa. Bullsin paras pistemies oli 26 pisteellä Coby White.

Pukiton Norwich nappasi cupissa puolivälieräpaikan pilkuilla

Teemu Pukin Norwich City on edennyt puolivälieriin jalkapallon Englannin cupissa. Norwich päihitti viidennen kierroksen ottelussa vieraskentällä Tottenhamin rangaistuspotkuilla.

Flunssaa potenut Pukki seurasi ottelun vaihtopenkiltä.

Tottenham johti ottelua pitkään belgialaispuolustaja Jan Vertonghenin maalilla, mutta sveitsiläiskärki Josip Drmic tasoitti 78. minuutilla. Norwich vei pilkkukisan 3–2.

Illan muista cup-otteluista puolivälieräpaikan lunastivat Manchester City ja Leicester.

New York Islandersin pelaaja tarvitsi 90 tikkiä sen jälkeen kun Lehkonen osui tätä luistimella kasvoihin

Jääkiekon NHL:ssä New York Islandersin puolustaja Johnny Boychuk tarvitsi peräti 90 tikkiä silmäluomeensa sen jälkeen, kun Montreal Canadiensin Artturi Lehkonen osui tämän kasvoihin luistimella. Islandersista kerrotaan, että Boychukin silmä ei vaurioitunut.

Canadiens ja Islanders kohtasivat tiistaina paikallista aikaa. Islandersin maalivahti Semjon Varlamov oli torjunut hanskallaan ja Boychuck yritti saada Lehkosta pois maalivahdinalueelta. Lehkonen kaatui ja hänen luistimensa osui Boychukin kasvoihin.

Islandersin puolustaja luisteli kiireisesti tilanteen jälkeen pois jäältä käsi kasvoillaan.