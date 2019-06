Yön uutiskooste: Sää viilenee alkavalla viikolla jopa alle 10 asteeseen, Tuukka Rask siivitti NHL:n Stanely cup -finaalit seitsemänteen otteluun

Sää viilenee alkavalla viikolla

Sää viilenee alkavalla viikolla, ja maan pohjoisimmissa osissa voi tulla jopa räntää tai lunta. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi kertoi sunnuntaina, että märkää lunta voi tulla jo päivällä maanantaina käsivarren tuntureilla. Iltaan mennessä rännän ja märän lumen sekaiset sateet ovat mahdollisia myös Utsjoen ja Ivalon seudulla.

Muualla maassa viikko alkaa tuulisena mutta melko poutaisena. Lämpötilat laskevat aina keskiviikkoon asti, jolloin ennusteiden mukaan on viikon kylmin päivä. Tuolloin esimerkiksi idässä voidaan jäädä päivällä jopa alle 10 asteen ja etelässä 15 asteeseen.

Sää lämpenee taas loppuviikkoa kohti.

Uutissuomalainen: Ympäristön turmelemisia etenee yhä enemmän syyttäjälle saakka

Syyttäjälle saakka edenneiden ympäristön turmelemiseen liittyvien juttujen määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana, kertoo Uutissuomalainen.

Voit lukea jutun täältä.

Viime vuonna syyteharkintaan eteni yhteensä 91 juttua. Vuonna 2017 syyteharkintaan eteni 79 juttua, ja viisi vuotta sitten viitisenkymmentä.

Törkeitä ympäristön turmelemisia oli toissa vuonna kolme ja viime vuonna kymmenen.

Ympäristörikoksiin erikoistunut kihlakunnansyyttäjä kertoi Uutissuomalaiselle, että kasvu selittyy pitkälti viranomaisten aktivoitumisella.

Ruotsissa poliisille ilmoitetaan kymmenkertainen määrä ympäristörikosepäilyjä Suomeen verrattuna.

Etelä-Korean presidentti vierailulla Suomessa

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on saapunut valtiovierailulle Suomeen puolisonsa Kim Jung-sookin kanssa. Presidentti Sauli Niinistö puolisonsa Jenni Haukion kanssa ottaa vieraat vastaan Presidentinlinnalla noin kello kymmenen aamulla. Yleisöllä on mahdollisuus seurata seremonioita Kauppatorilta.

Tiistaina Etelä-Korean presidentti tapaa pääministeri Antti Rinteen (sd.) Kesärannassa. Lisäksi presidentti Moon puhuu kongressikeskus Paasitornissa yritysfoorumissa yhdessä presidentti Niinistön kanssa.

Kanadassa ja Yhdysvalloissa tukimielenosoituksia Hongkongin jättiprotestille

Kanadassa ja Yhdysvalloissa on järjestetty tukimielenosoituksia Hongkongin jättiprotestille. Eilen sadattuhannet hongkongilaiset lähtivät kadulle vastustamaan kiisteltyä lakimuutosta, jonka katsotaan tiukentavan manner-Kiinan otetta erityishallintoalueesta.

Lakimuutos mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen manner-Kiinaan. Mielenosoittajat pelkäävät, että Kiinan politiikkaa arvostelevia henkilöitä voitaisiin lain varjolla ottaa kiinni ja viedä heidät manner-Kiinan puolelle.

Kanadan Vancouverissa sadat ihmiset kokoontuivat sunnuntaina Kiinan konsulaatin edustalle osoittamaan mieltään lakimuutosta vastaan. Myös Los Angelesissa ihmiset marssivat hongkongilaisten tueksi.

Vancouverin alueelle on asettunut tuhansia hongkongilaisia maahanmuuttajia, jotka saapuivat Kanadaan ennen kuin Hongkong siirtyi Britannialta Kiinalle vuonna 1997. (Lähde: AFP)

YK-järjestö: Riski siirtolaisten haaksirikosta Välimerellä suurempi kuin koskaan

Riski siirtolaisten joutumisesta haaksirikkoon Välimerellä on suurempi kuin koskaan, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Järjestön mukaan syynä on pelastusalusten puute sekä Libyasta Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten määrän kasvu. Asiasta uutisoi Guardian.

Sääolot Välimerellä ovat olleet viime aikoina suotuisat, ja avustusjärjestöjen mukaan liki 700 ihmistä on lähtenyt viime päivinä Libyasta kohti Eurooppaa. Libyan rannikkovartiosto on lähettänyt heistä takaisin vain viisi prosenttia ja noin puolet on saapunut Maltalle ja Italiaan. Muiden kohtalosta ei ole tietoa.

Italian ja Maltan hallitusten tiukka maahanmuuttopolitiikka on vähentänyt pelastusoperaatioita, joiden on arvosteltu houkuttelevan siirtolaisia merimatkalle.

Patriot- ja Tomahawk-ohjuksista tunnettu yritys fuusioituu, puolustusalalle uusi jättiyhtiö

Ilmailu- ja puolustusalalle syntyy uusi jättiyritys. Yhdysvaltalaiset suuryritykset Raytheon ja United Technologies ilmoittivat sunnuntaina fuusioituvansa.

Pääasiassa sotateollisuuteen keskittynyt Raytheon tunnetaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista ja Tomahawk-risteilyohjuksista. United Technologies valmistaa muun muassa lentokoneiden moottoreita.

Fuusio synnyttää Raytheon Technologies Corporation -yhtiön, joka on yli 100 miljardin dollarin arvoinen. Fuusio pyritään viemään loppuun vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Uudesta yhtiöstä tulee maailman toiseksi suurin ilmailu- ja puolustusalan yritys Boeingin jälkeen. (Lähde: AFP)

Nosturi kaatui kerrostalon päälle Dallasissa, yksi ihminen kuoli

Yksi ihminen on kuollut ja ainakin kuusi loukkaantunut Dallasissa Texasissa, kun nosturi kaatui asuinkerrostalon päälle. Rakennusnosturi kaatui kovassa tuulessa Dallasia piiskanneen myrskyn aikana. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Nosturi aiheutti merkittävää tuhoa viisikerroksisessa talossa ja viereisessä pysäköintirakennuksessa.

Dallas Morning Newsin mukaan kuollut nainen löytyi asunnostaan. Kuudesta loukkaantuneesta kaksi on kriittisessä tilassa.

Myrsky kaatoi sunnuntaina paljon puita ja vaurioitti voimalinjoja Dallasin alueella.

Boston murskasi St. Louisin vieraissa ja venytti Stanley cup -finaalit seitsemänteen peliin

Jääkiekon NHL:n Stanley cupin loppuottelusarja ratkeaa vasta seitsemännessä pelissä. Tuukka Raskin Boston Bruins on voittanut St. Louis Bluesin vieraskaukalossa 5–1 ja tasoittanut finaalisarjan 3–3:een.

Vierasvoittonsa myötä Boston pääsee yrittämään Stanley cupin voittamista kotiareenallaan keskiviikkona.

St. Louisilla oli mahdollisuus napata historiansa ensimmäinen Stanley cup kotiyleisön edessä, mutta kuudes finaaliottelu eteni vahvasti Bostonin hallinnassa.

Bostonin suomalaisvahti Rask torjui 28 laukausta.

Lue pidempi raportti ottelusta täältä.

Hamilton nousi voittoon Kanadan gp:ssä - aikarangaistus vei ykkössijan Vetteliltä

Mercedeksen Lewis Hamilton on voittanut formula ykkösten Kanadan gp:n ennen Sebastian Vetteliä. Paalupaikalta startannut Ferrari-kuljettaja Vettel johti pitkään, mutta kiilasi 48. kierroksella nurmikolta Hamiltonin eteen ja sai kiistanalaisen viiden sekunnin aikarangaistuksen, joka maksoi lopulta voiton. Ferrarin Charles Leclerc oli kolmas.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli neljäs ja Alfa Romeon Kimi Räikkönen viidestoista. Kuudennesta ruudusta startannut Bottas jäi ensimmäistä kertaa tällä kaudella palkintokorokesijoitusten ulkopuolelle. Räikköselle sijoitus oli kauden toiseksi heikoin.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 29 pisteen erolla Bottakseen.

Portugali juhlii Kansojen liigan mestaruutta, Hollanti jäi hopealle

Portugali voitti historian ensimmäisen jalkapallon Kansojen liigan mestaruuden kaatamalla loppuottelussa Hollannin 1–0. Portugalin kotikentällä Portossa sunnuntai-iltana pelatussa ottelussa ratkaisijaksi nousi Goncalo Guedes, joka onnistui maalinteossa 60. minuutilla.

Hollannin puolustus sai pidettyä supertähti Cristiano Ronaldon pitkälti kurissa, mutta Guedesin voimallinen potku oli liikaa Hollannin maalia vahtineelle Jasper Cillessenille.

Hollanti oli pallonhallinnassa niskan päällä, mutta Portugali oli laukauksissa selvästi vahvempi. Isäntäjoukkue tuli kentälle levänneenä, antoi vieraiden pitää palloa ja odotti valppaana tilaisuutta vastahyökkäyksiin.

Aiemmin sunnuntaina pelatussa pronssiottelussa Englanti voitti Sveitsin rangaistuspotkukilpailussa. (Lähde: AFP)