Yön uutiskooste: Sähköratavaurio haittaa junaliikennettä aamupäivän aikana, SDP ja keskusta petrasivat HS:n mielipidekyselyssä

Sähköratavaurio haittaa liikennettä Savon radalla – muutoksia junaliikenteessä Kajaanin ja Kouvolan välillä

Sähköratavaurio Pohjois-Savossa Iisalmessa estää junaliikenteen Iisalmen ja Kajaanin välillä, kertoo Rataliikennekeskus. Vaurio aiheuttaa häiriöitä junaliikenteeseen erityisesti Savon radalla. Rataliikennekeskuksen mukaan vika saataneen korjattua aamupäivällä kello kymmeneen mennessä.

Kuopiosta Kouvolaan kello 4.35 lähtevä juna on peruttu vaurion vuoksi, VR kertoo nettisivuillaan. Matkustajat ohjattiin Kuopiosta kello 5.35 lähteneeseen junaan.

Lisäksi Kajaanista kello 3.40 Helsinkiin lähtevä juna peruttiin Kajaanin ja Kuopion väliltä. Matkustajille on järjestetty VR:n mukaan korvaava bussikuljetus, joka kiertää Kajaanin ja Kuopion välillä kaikkien asemien kautta.

SDP ja keskusta petrasivat HS:n mielipidekyselyssä

Hallituspuolueiden keskustan ja SDP:n kannatus on kääntynyt nousuun tuoreimmassa Helsingin Sanomien gallupissa.

Keskustan kannatus on tasan 12 prosenttia, ja nousua edellisestä mittauksesta tuli 0,5 prosenttiyksikköä. SDP petrasi edellisestä HS:n gallupista 1,2 prosenttiyksikköä. Sitä kannattaa nyt 16,3 prosenttia äänioikeutetuista.

Suosituin puolue on yhä oppositiossa oleva perussuomalaiset 22,4 prosentin kannatuksella. Toiseksi suosituinta puoluetta kokoomusta kannattaa 17,3 prosenttia äänioikeutetuista. Molemmat ottivat hieman takapakkia edellisestä mittauksesta.

Kantar TNS haastatteli gallupiin 2 200 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Raportti: Yksikään valtio ei turvaa lasten terveyttä ja tulevaisuutta

Yksikään valtio ei suojele lasten terveyttä ja ympäristöä kestävällä tavalla, sanotaan tänään julkaistussa raportissa. Sen taustalla on komissio, jonka ovat perustaneet YK:n lastenjärjestö Unicef, lääketieteen julkaisu Lancet ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Raportin mukaan lasten terveyttä uhkaavat ilmastonmuutos ja maailman ekologinen rappeutuminen sekä prosessoidun pikaruuan, makeiden virvoitusjuomien, alkoholin ja tupakan kaupallinen markkinointi.

Boeingin Super Hornet päättää Suomen hävittäjätestit

Ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden testit ovat edenneet viimeiseen vaiheeseen. Viidentenä valmistajana on vuorossa amerikkalainen Boeing ja sen F/A-18 Super Hornet.

Yhtiö on tuonut Pirkkalaan yksi- ja kaksipaikkaiset hävittäjät sekä kolmantena koneena elektroniseen sodankäyntiin varustellun EA-18G Growler -version.

Tammikuun alussa alkaneessa HXChallenge-testitapahtumassa ei aseteta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen vaan todennetaan, että valmistajien aiemmin ilmoittamat suorituskykyarvot pitävät paikkansa.

Suomi tekee päätöksen uudesta hävittäjämallista ensi vuonna.

Pääministeri Marin tapaa Saksan Merkelin kiinnostavalla hetkellä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee tänään Berliinissä ja tapaa liittokansleri Angela Merkelin. Vierailu osuu kiinnostavaan hetkeen, sillä EU-johtajat kokoontuvat huomenna Brysseliin ylimääräiseen huippukokoukseen neuvottelemaan EU:n monivuotisesta budjetista.

Suurimpana nettomaksajana Saksa on neuvotteluissa keskeisessä roolissa. Budjettiväännöstä on ennakoitu vaikeaa, koska jäsenmaiden kannat ovat vielä kaukana toisistaan.

Tuorein ehdotus EU:n monivuotisen budjetin kokonaistasoksi on yli 1 094 miljardia euroa, mitä Suomi pitää liian korkeana. Suomi tavoittelee vuosien 2021–2027 rahoituskehykseen kokonaistasoa, joka olisi noin 1 080 miljardia euroa.

Perustuslakivaliokunta päättää tänään ulkoministeri Haaviston esitutkinnasta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan on määrä päättää tänään, aloitetaanko ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) al-Holin leiriin liittyvistä toimista esitutkinta.

Kymmenen opposition kansanedustajaa jätti joulukuussa muistutuksen, jossa pyydettiin perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa.

Jos esitutkinta aloitetaan, sen tekee valtakunnansyyttäjä.

Ratkeaako paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriita? Sovintoesitykseen odotellaan vastauksia

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriitaan odotetaan ratkaisua tänään, kun osapuolten on määrä vastata eilen illalla syntyneeseen sovintoesitykseen. Sovittelija Jukka Ahtelan mukaan vastauksia on luvassa kello 17:ään mennessä.

Ammattiliitto Pron vastapuolena kiistassa on työnantajajärjestö Metsäteollisuus. Pron edustamat toimihenkilöt ovat olleet tällä erää lakossa viime viikon torstaista alkaen. Ellei sopua synny, torstaina alkaa kolmas viikon mittainen lakkoaalto. Pron mukaan neuvotteluissa on hiertänyt etenkin kiky-tunteja koskeva ratkaisu.

Lisäpainetta neuvotteluihin on tuonut sataman työnjohtajien tukilakko, joka uhkaa laajeta perjantaina.

Kiinan koronaviruskuolemien määrä nousi yli kahden tuhannen

Kiinassa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut yli 2 000 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Maassa on eilisen jälkeen kuollut 136 ihmistä, joista suurin osa tartuntojen keskiössä Hubein maakunnassa.

Uusia tartuntoja on maassa todettu eilisen jälkeen noin 1 750. Kiinan viranomaisten raportoimat uusien tartuntojen määrät ovat olleet viime päivinä vähenemään päin.

Yhteensä Manner-Kiinassa on todettu ainakin lähes 74 200 tartuntaa. Lisäksi muualla maailmassa on kerrottu yhteensä noin tuhannesta tartunnasta.

Ensimmäiset uutiset koronaviruksen leviämisestä tulivat Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla. (Lähde: AFP)

Viisisataa onnekasta matkustajaa poistuu Japanissa jumittavalta koronavirusristeilijältä

Japanin Jokohamassa helpottuneet matkustajat alkoivat siirtyä maihin karanteenissa olleelta Diamond Princess -alukselta aamuyöllä Suomen aikaa. Lähtöluvan ovat saaneet ne noin 500 matkustajaa, joilla ei ole testeissä todettu koronavirusta.

Diamond Princess on ollut viruksen takia karanteenissa Jokohaman edustalla jo kaksi viikkoa. Aluksella on todettu yli 540 virustartuntaa, mikä on suurin tautirypäs Kiinan ulkopuolella. Aluksella oli alun perin noin 3 700 ihmistä.

Japani on saanut moitteita karanteenijärjestelyistä. Monet matkustajat ovat viettäneet karanteeniajan pienissä ikkunattomissa hyteissä. (Lähde: AFP)

Libyan hallinto vetäytyy seuraavasta tulitaukoneuvottelusta – syyttää vastapuolta tulitauon rikkomisesta

Libyassa kansainvälisesti tunnustettu GNA-hallinto kertoo vetäytyvänsä YK:n vetämistä tulitaukoneuvotteluista, joiden oli määrä jatkua Genevessä kuun lopulla. Sisällissodan repimään maahan on jo pidempään pyritty saamaan aikaan pysyvää tulitaukoa.

Hallinnon mukaan vetäytymisen syynä on se, että sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukot ovat toistuvasti rikkoneet väliaikaista tulitaukoa. Tiistaina pääkaupunki Tripolin satamaan osui raketti-isku.

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Sisällissotaan on sotkeutunut myös monia muita maita, pääosin tukemalla sodan eri osapuolia.

Maanantaina EU:n ulkoministerit kertoivat sopineensa toimista, joilla pyritään lopettamaan aseiden virta Libyaan. (Lähde: AFP)

Vanhoillisten odotetaan vahvistavan asemiaan Iranin parlamenttivaaleissa

Iranissa vanhoillisten piirien odotetaan vahvistavan asemiaan maan parlamenttivaaleissa ylihuomenna. Niin kutsuttu valvojien neuvosto on kelpuuttanut ehdokkaaksi halunneista yli 14 400 ihmisestä vain alle puolet osallistumaan vaaleihin. Listoilta karsittiin erityisesti uudistusmielisinä tai maltillisina pidettyjä.

Suurin osa iranilaisista on lisäksi hyvin pettynyt nykyisen, uudistusmielisen parlamentin ja presidentti Hasan Ruhanin kyvyttömyyteen parantaa kansalaisten elinoloja. Siksi huomattava osa äänestäjäkunnasta jättänee perjantaina kokonaan äänestämättä. (Lähde: AFP)

Patrik Laineella kahden pisteen onnistuminen

Winnipeg Jetsin Patrik Laine teki maalin ja hankki syöttöpisteen, kun Winnipeg voitti NHL:ssä länsilohkon jumbon Los Angeles Kingsin 6–3.

Laine antoi toisessa erässä syötön Jansen Harkinsille, joka teki tilanteesta Winnipegin ensimmäisen maalin. Kolmannessa erässä koitti Laineen maalintekovuoro, ja hän vei kotijoukkueen tukevahkoon 5–3-johtoon.

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho viimeisteli joukkueensa voiton kolmannessa erässä Nashville Predatorsia vastaan. Hurricanes voitti vierasjäällä 4–1. Erik Haula antoi syötön Hurricanesin kolmanteen maaliin.