Yön uutiskooste: Sarjakuristajan murhasyytteen käsittely alkaa tänään Helsingin hovioikeudessa, mökkeily kalleinta Savonlinnassa ja huokeinta Oulussa

Yli puolet suomalaisista seuraa uutisia pääasiassa netistä

Suomalaisista yli puolet ilmoittaa verkon olevan heidän pääasiallinen uutislähteensä, ja pelkästään nettiä uutislähteenään käyttävien suomalaisten osuus on kasvussa. Tämä ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2019 -kyselytutkimuksesta.

Myös pelkästään sosiaalisen median ja blogien suosio pääasiallisena uutislähteenä on kasvanut tasaisesti. Sosiaalisella medialla on nyt yhtä suuri osuus pääasiallisena uutislähteenä kuin painetuilla lehdillä, joiden rooli on jatkuvasti heikentynyt.

Sarjakuristajan murhasyytteen käsittely alkaa Helsingin hovioikeudessa

Sarjakuristaja Michael Penttilän murhasyytteen käsittely alkaa tänään Helsingin hovioikeudessa. Penttilä tuomittiin viime kesänä elinkautiseen vankeusrangaistukseen 52-vuotiaan naisen murhasta.

Käräjäoikeuden mukaan Penttilä kuristi naisen sukkahousuilla, nahkavyöllä ja käsin tämän kotona Helsingin Kalliossa viime vuoden keväällä. Tuomion mukaan teko oli erityisen raaka ja julma.

Penttilä vaatii hovioikeutta hylkäämään murhasyytteen ja tuomitsemaan murhan sijaan taposta. Lisäksi Penttilä vaatii päästä mielentilatutkimukseen.

Penttilä on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Hänet on tuomittu näistä rikoksista eripituisiin vankeusrangaistuksiin.

Selvitys: Mökkeily kalleinta Savonlinnassa, huokeinta Oulussa

Mökkeily on kalleinta Savonlinnassa ja huokeinta Oulussa. Tämä käy ilmi Omakotiliiton teettämästä selvityksestä, jossa vertailtiin mökkeilyn kustannuksia 20 mökkivaltaisimmassa kunnassa. Eroa kalleimman ja huokeimman kaupungin välillä on yli 620 euroa vuodessa.

Savonlinnan jälkeen kalleimpia mökkikuntia ovat Kuopio, Mikkeli, Parainen ja Kangasala.

Oulun lisäksi muita huokeita mökkeilykuntia ovat Rovaniemi, Pori, Kouvola ja Ylöjärvi.

Selvityksessä otettiin huomioon kunnan vapaa-ajan asunnon kiinteistövero, sähkömaksut ja jätemaksu.

Helsingin Sanomat: Ilmarisen Jaakko Kiander on siirtymässä Eläketurvakeskukseen

Ilmarisen johtoryhmän jäsen, yhteiskuntasuhteista vastaava Jaakko Kiander on siirtymässä Eläketurvakeskukseen (ETK), kertoo Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan Kianderista tulee ETK:n tutkimuksesta, suunnittelusta ja tilastoista vastaava johtaja.

ETK:n hallitus päättää nimityksestä HS:n tietojen mukaan keskiviikkona.

Paikka ETK:ssa vapautui, kun tehtävää hoitanut Mikko Kautto yleni ETK:n toimitusjohtajaksi.

Viime viikolla kerrottiin, että Ilmarisen aktuaari- ja riskienhallintajohtaja Hillevi Mannonen jätettiin ulos heinäkuussa aloittavasta uudesta johtoryhmästä. Vakuutusmatemaatikko Mannonen jätti tämän jälkeen yhtiön.

Kymmeniä venezuelalaispakolaisia kateissa veneen upottua Karibianmerellä

Ainakin 30 ihmisen pelätään kuolleen, kun venezuelalaisia pakolaisia kuljettanut vene upposi Karibianmerellä. Onnettomuudesta kertoi Venezuelan opposition kansanedustaja.

Vene lähti liikkeelle Aguiden kylästä ja oli matkalla Hollannille kuuluvalle Curacaon saarelle. Kansanedustajan mukaan veneen kyydissä oli 30–35 ihmistä.

Kyseessä on kolmas vastaava onnettomuus viimeisen kahden kuukauden aikana, kateissa on nyt yhteensä noin 80 ihmistä. Kaksi aiempaa turmavenettä olivat matkalla Trinidadiin ja Tobagoon.

YK:n mukaan yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut talouskriisin koettelemasta Venezuelasta viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana. (Lähde: AFP)

YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi Sudanin väkivaltaisuudet

YK:n turvallisuusneuvosto on tuominnut voimakkaasti väkivallan siviilejä kohtaan Sudanissa. Turvallisuusneuvosto vaatii Sudanin sotilashallintoa ja protestiliikettä työskentelemään yhdessä kriisin ratkaisemiseksi.

Sudanin armeijan erikoisjoukot hajottivat viime viikolla väkivalloin viikkoja jatkuneen istumamielenosoituksen armeijan päämajan edustalla pääkaupunki Khartumissa. Mielenosoittajia lähellä olevan lääkärikomitean mukaan yli 100 siviiliä kuoli, Sudanin viranomaisten mukaan kuolonuhreja oli vähemmän.

Sudan on ollut sotilasjuntan hallinnassa kahden kuukauden ajan.

YK:n turvallisuusneuvosto ilmaisi tukensa Afrikan unionin yrityksille ratkaista Sudanin kriisi diplomatian kautta. (Lähde: AFP)

USA:n edustajainhuone hyväksyi oikeustoimet Valkoisen talon ex-asianajajaa ja oikeusministeriä vastaan

Yhdysvalloissa kongressi puskee eteenpäin presidentti Donald Trumpin hallinnon tutkimisessa. Kongressin edustajainhuone on hyväksynyt menettelyn, jolla edustajainhuoneen oikeuskomitea voi ryhtyä oikeustoimiin oikeusministeri William Barria ja Valkoisen talon entistä asianajajaa Don McGahnia vastaan. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post.

Edustajainhuone äänesti oikeustoimien puolesta puoluerajojen mukaan 229–191.

Barr ei ole suostunut luovuttamaan kongressin pyytämiä asiakirjoja, eikä McGahn ole suostunut tulemaan kongressin kuultavaksi. Edustajainhuoneen oikeuskomitea on kuitenkin sanonut toistaiseksi pidättäytyvänsä oikeustoimista Barria vastaan, jos Barrin johtama oikeusministeriö pitää maanantaina antamansa lupauksen ja luovuttaa joitakin Robert Muellerin Venäjä-tutkintaan liittyviä asiakirjoja.

Kosovon sodan päättymisestä 20 vuotta

Kosovossa muistellaan tänään 20 vuotta sitten päättynyttä sotaa, jossa kuoli noin 13 000 ihmistä. Sodassa oli albaaniseparatistien ja Jugoslavian hallituksen joukkojen lisäsi osallisena sotilasliitto Nato, joka tuki albaaneja ilmaiskuin.

Juhlapuheen pitää Yhdysvaltain ex-presidentti Bill Clinton, joka määräsi Yhdysvaltain joukot mukaan Naton pommituksiin, jotka lopulta saivat serbijoukot neuvottelemaan rauhasta.

Kosovon presidentti Hashim Thaci luovutti jo eilen maan pääkaupunkiin Pristinaan saapuneelle Clintonille Vapauden mitalin kiitokseksi hänen avustaan.

Huuhkajat jatkoi voittovirettään ja löi Liechtensteinin

Suomi on voittanut jalkapallon miesten EM-karsinnoissa Liechtensteinin 2–0. Vaduzissa pelatun ottelun osumat viimeistelivät avauspuoliajalla Teemu Pukki ja toisella jaksolla Benjamin Källman.

Pukki jatkoi samalla maalitehtailuaan, sillä hän teki lauantaina Tampereella pelatussa Bosnia-Hertsegovina-ottelussa kaksi osumaa. Huuhkajat nousi karsintalohkossaan yhdeksään pisteeseen, kun takana on neljä ottelua.

Markku Kanervan valmentama joukkue aloitti karsinnat vierastappiolla Italialle ja on sen jälkeen voittanut vieraissa Armenian, kotonaan Bosnia-Hertsegovinan ja vieraissa Liechtensteinin. Huuhkajat jatkaa karsintaurakkaansa syyskuussa kotipeleillä Kreikkaa ja Italiaa vastaan.

Yhdysvallat avasi MM-kisat kaikkien aikojen murskajaisilla, Thaimaa kaatui 13-0

Hallitseva maailmanmestari Yhdysvallat otti kaikkien aikojen suurinumeroisimman voiton jalkapallon naisten MM-kisoissa, kun se murskasi Thaimaan peräti 13–0.

Yhdysvallat johti Reimsissä avauspuoliajan jälkeen 3–0, mutta mätti toisella puoliajalla kymmenen maalia Thaimaan verkkoon. Yhdysvaltain tulitusta johti Alex Morgan, joka iski viisi maalia ja jakoi sillä MM-ennätyksen.

MM-historian suurin voitto ennen tätä oli Saksan 11–0-voitto Argentiinassa vuonna 2007.

Miesten MM-turnauksen historian suurin voittomarginaali on yhdeksän maalia.

Sodankylän elokuvajuhlat alkavat tänään

Sodankylän viisipäiväiset elokuvajuhlat alkavat tänään. Festivaalin päävieraisiin lukeutuvat ruotsalainen näyttelijä ja ohjaaja Pernilla August ja brasilialainen ohjaaja Fernando Meirelles. Lisäksi vahvasti esille nousee iranilainen elokuva.

Nuorempaa tekijäpolvea edustavat uuden kokeellisen elokuvan huippunimi Johann Lurf ja Berliinin elokuvajuhlilla kunnostautunut Mark Jenkin. Carte blanche -sarjassa suosikkielokuviaan esittelee dokumentaristi Pirjo Honkasalo.

Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään nyt 34. kerran.