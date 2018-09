Yön uutiskooste: Siirtolaisia karannut vastaanottokeskuksista Italiassa, kolera tappanut 14 ja Ferrari päättää Räikkösestä

Uuden lastensairaalan avajaisia vietetään tänään

Uuden lastensairaalan avajaisia vietetään tänään iltapäivällä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) järjestää avajaiset, joihin on tulossa noin parisataa kutsuvierasta. Avajaisissa puhuu myös presidentti Sauli Niinistö.

Sairaala aukeaa vaiheittain syyskuun aikana, ja päivystys aukeaa noin kolmen viikon päästä.

Sairaala on rakennettu Meilahteen Helsinkiin. Sen rakentamista on rahoitettu julkisten varojen lisäksi yksityisten ihmisten ja yritysten lahjoituksilla.

Lännen Media: Turun terrori-iskusta etsintäkuulutettu otti yhteyttä Suomen poliisiin

Turun terrori-iskun takia etsintäkuulutettu mies otti keväällä yhteyttä Suomen poliisiin, kertoo Lännen Media.

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee 24-vuotiasta miestä osallisuudesta Turun terrori-iskuun, ja miehen etsintäkuulutus on yhä voimassa.

KRP ei tutkinnallisista syistä kerro, millä tavoin mies otti yhteyttä poliisiin.

Rikoskomisario Susanna Arppe Keskusrikospoliisista sanoo heillä olevan sellainen näkemys, että mies itsekin haluaisi tulla Suomeen ja selvittää asiat. Poliisi tahtoo selvyyden siihen, millä tavalla ja kuinka paljon mies on vaikuttanut Abderrahman Bouananen lopulliseen päätökseen tehdä puukkoisku Turussa.

Trumpin hallinnon edustaja NYT:ssa: Suojelemme salaa USA:ta Trumpilta

Yhdysvaltojen nykyhallinnossa korkeassa asemassa työskentelevä henkilö on kirjoittanut New York Timesiin mielipidekirjoituksen, jossa hän paljastaa monien hallinnon edustajien toimivan presidentti Donald Trumpia vastaan suojellakseen Yhdysvaltoja presidentiltään. Lehti tuntee kirjoittajan henkilöllisyyden mutta julkaisi kirjoituksen nimettömänä.

Kirjoittajan mukaan moni hallinnossa yrittää aktiivisesti estää Trumpia saavuttamasta osaa tavoitteistaan, koska katsoo niiden olevan isänmaan edun vastaisia. (Lähde: AFP)

Italian sisäministeri: 50 maahan hiljattain päästettyä siirtolaista häipynyt vastaanottokeskuksista

Italian äärioikeistolaisen sisäministerin Matteo Salvinin mukaan Italian vastaanottokeskuksista on häipynyt yli 50 siirtolaista, jotka oli päästetty maahan hiljattain. Siirtolaiset olivat odottaneet maihin pääsyä kymmenen päivää ennen kuin Italia suostui päästämään heitä kuljettaneen laivan maihin.

EU-säännösten mukaan turvapaikanhakijan on tarkoitus hakea turvapaikkaa siitä maasta, johon hän on saapunut, koska kyseinen maa on ensisijaisesti hänestä vastuussa. Moni pyrkii kuitenkin toiseen maahan, vaikka heidät saatetaan palauttaa sieltä saapumismaahan. (Lähde: AFP)

Nigerian Maidugurissa 14 ihmistä kuollut koleraan tällä viikolla

Nigeriassa Maidugurin kaupungissa 14 ihmistä on kuollut tällä viikolla koleraan, maan terveysviranomainen kertoo. Lisäksi noin 400 ihmistä on viety sairaalaan koleraepäilyn takia.

Terveysviranomaisen mukaan suurin osa epäillyistä tautitapauksista on todettu pakolaisleireillä.

Maan hallitus ja kansalaisjärjestöt yrittävät estää taudin leviämisen. Maailman terveysjärjestö WHO on rekrytoinut 200 vapaaehtoista, jotka kiertävät ovelta ovelle tautitapauksia etsien.

Terveysviranomaisen mukaan hoitolaitoksia tarvitaan lisää, kun tautitapaukset lisääntyvät. (Lähde: AFP)

Venezuelan inflaatio jo 200 prosenttia kuussa

Venezuelassa inflaatio oli elokuussa ensimmäistä kertaa yli 200 prosenttia kuussa, kun se vasta kaksi kuukautta sitten ylitti ensimmäistä kertaa sata prosenttia kuussa.

Hinnat ovat nousseet inflaation vuoksi vuoden alusta lähtien käsittämättömät 35 000 prosenttia ja viime vuoden elo–syyskuun vaihteen jälkeen jopa 200 000 prosenttia.

Öljyvaroistaan riippuvainen Venezuela ajautui kriisiin vuonna 2014 raakaöljyn hinnan laskun vuoksi. Asiantuntijoiden mukaan Venezuelan hallinto on vastuussa inflaatiosta, sillä se reagoi öljyvarojen kuihtumiseen painamalla vastuuttomat määrät rahaa. (Lähde: AFP)

Corriere dello Sport: Ferrari päättää Räikkösestä

Ferrarilta odotetaan tänään päätöstä Kimi Räikkösen jatkosta, kertoo arvostettu italialainen urheilulehti Corriere dello Sport. Lehden tietojen mukaan Ferrarin formula 1 -tallin johto päättää Maranellossa järjestettävässä kokouksessa strategiastaan ja kauden 2019 ajajista.

Nelinkertaisella maailmanmestarilla Sebastian Vettelillä on jo jatkosopimus, mutta Räikkösen jatkoa pidetään epävarmana.

Italialainen tv-kanava Sky Sports ennakoi viikonvaihteessa, että monacolainen Charles Leclerc olisi tulossa Räikkösen paikalle tallin toiseksi kuljettajaksi.

Suomalainen tennispelaaja Otto Virtanen hävisi Yhdysvaltojen Brandon Nakashimalle

Poikien kaksinpelissä 17-vuotias Otto Virtanen hävisi yhdysvaltalaiselle Brandon Nakashimalle Yhdysvaltain avointen poikien turnauksen toisen kierroksen ottelussa.

Virtanen kaatui 3–6, 4–6. Ottelu kesti tunnin ja kymmenen minuuttia.

Nakashima on sijoitettu poikien turnauksessa 14:nneksi.