Yön uutiskooste: Sipilän johtamistyyli saa rajua arvostelua, kertoo MT, toukokuun hellejakso vaihtuu epävakaiseen säähän, tiukentuneet aborttilait kuumentavat tunteita Yhdysvalloissa

Maaseudun Tulevaisuus: Sipilän johtamistyyli saa rajua arvostelua keskustan sisäpiiristä

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän johtamistyyli saa puolueen sisältä tiukkaa arvostelua, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Lehden mukaan useampi keskustan nykyinen ja entinen kansanedustaja katsoo, että Sipilä hyljeksi aluepolitiikkaa ja pienituloisten asioiden hoitamista.

Moni Sipilään tyytymätön puolueaktiivi nostaa esiin liikenne- ja viestintäministerinä toimineen Anne Bernerin erityiskohtelun. Itäsuomalaisen puolueaktiivin mielestä keskustan liian oikeistolainen politiikka tiivistyi Berneriin.

Maaseudun Tulevaisuus kertoo käyneensä taustakeskusteluja ja haastatelleensa yhteensä kymmentä puolueen sisäpiiriläistä. Joukossa on nykyisiä ja entisiä kansanedustajia, avustajia sekä muita puolueaktiiveja.

Toukokuun hellejakso vaihtuu sateeseen ja ukkoseen

Toukokuun hellejakso vaihtuu epävakaiseen säähän. Keskiviikkona maahan virtaa viileää ilmaa, joka laskee lämpötilaa koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitoksesta.

Varsinais-Suomessa päivän aikana lämpöä on kuitenkin vielä noin 25 astetta. Muualla maassa lämpötila pysyttelee 15–20 asteen tienoilla. Lapissa lämpötila laskee 5–10 asteeseen, ja Pohjois-Lappiin on luvattu lumi- ja räntäsateita.

Lisäksi maan etelä- ja länsiosiin on tiedossa sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä vettä voi kertyä runsaastikin. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan sää jatkuu epävakaana kuun loppuun asti.

Imatralla pääraide taas auki liikenteelle eilisen onnettomuuden jälkeen – osa aamun junista korvataan vielä busseilla

Imatralla pääraide on saatu avattua liikenteelle eilisillan onnettomuuden jälkeen, kertoo Finrailin Rataliikennekeskus. Tavarajunan vaunu suistui illalla raiteilta ja keskeytti kaiken junaliikenteen sähköradan ratajohdon vaurioitumisen takia.

Rataliikennekeskuksen mukaan vauriopaikka on saatu rajattua pienemmäksi siten, ettei se häiritse enää pääraiteen liikennettä.

Osa aamun henkilöliikenteen junista korvataan kuitenkin vielä linja-autoilla Joensuun ja Lappeenrannan sekä Imatran ja Lappeenrannan välillä.

Yhdysvallat epäilee Syyrian hallinnon joukkoja uudesta kemiallisesta iskusta

Yhdysvallat epäilee Syyrian hallinnon joukkoja uudesta kemiallisesta iskusta ja uhkailee kostotoimilla. Ulkoministeriön mukaan iskun epäillään tapahtuneen jihadisteja vastaan tehdyssä hyökkäyksessä sunnuntaina Idlibissä maan luoteisosassa.

Ulkoministeriön tiedottajan Morgan Ortagusin mukaan Yhdysvallat kerää edelleen tapahtuneesta informaatiota. Hän toisti varoituksen, että jos Bashar al-Assadin hallinto jatkaa kemiallisten aseiden käyttöä, Yhdysvallat liittolaisineen vastaa siihen.

Lisäksi hän sanoi, että Syyrian hallinnon tärkeällä liittolaisella Venäjällä on ollut käynnissä valeuutiskampanja, jolla muita osapuolia yritetään syyttää kemiallisista iskuista. (Lähde: AFP)

Kaksi ranskalaisperhettä haastoi Boeingin oikeuteen Ethiopian Airlinesin lentokoneturman takia

Kaksi ranskalaista perhettä on jättänyt lentokonevalmistaja Boeingista oikeuteen kanteen Ethiopian Airlinesin lentokoneturman takia, perheiden asianajajat kertovat.

Boeingin 737 Max -koneilla tapahtui lyhyen ajan sisällä kaksi tuhoisaa lentoturmaa, ensin Indonesiassa lokakuussa ja myöhemmin Etiopiassa maaliskuussa. Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Kummassakin tapauksessa turman syyksi epäillään sakkauksenestojärjestelmän toimintaa.

Ensimmäinen kanteessa yhden ranskalaisuhrin perhe viittaa aikaisempaan turmaan. Perheen mukaan lentokoneiden valmistajat ja muut niiden rakentamiseen osallistuvat eivät ole voineet olla huomaamatta teknisiä ongelmia. Toisen kanteen on tehnyt nainen, jonka aviomies kuoli Etiopian turmassa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa osoitettu mieltä tiukentuneiden aborttilakien takia

Yhdysvalloissa aborttioikeutta kannattavat ovat osoittaneet mieltä ympäri maata. Aborttioikeutta kannattavan StoptheBans-verkkosivuston mukaan mielenosoituksia oli tarkoitus järjestää yhteensä 400 kaikissa 50 osavaltiossa.

Keskustelu abortista on käynyt Yhdysvalloissa viime aikoina kuumana, kun monet osavaltiot ovat hyväksyneet kiristyksiä aborttilainsäädäntöön.

Alabaman osavaltiossa hyväksyttiin viime viikolla Yhdysvaltojen tiukin aborttilaki, joka kieltää raskaudenkeskeytyksen myös raiskaus- ja insestitapauksissa. Missourissa puolestaan hyväksyttiin laki, joka kieltäisi raskaudenkeskeytyksen heti kun sikiön sydämenlyönnit kuuluvat. Käytännössä abortti olisi kielletty noin kahdeksannesta raskausviikosta eteenpäin. (Lähde: AFP)

Trump esittää Yhdysvaltojen entisen Suomen-lähettilään nimittämistä ilmavoimaministeriksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esittää Yhdysvaltojen entisen Suomen-suurlähettilään nimittämistä ilmavoimaministeriksi. Barbara Barrett, 68, toimi suurlähettiläänä Suomessa presidentti George W. Bushin kaudella vuosina 2008–2009.

Jos nimitys vahvistetaan, Barrett seuraa tehtävässä Heather Wilsonia, joka siirtyy El Pasossa sijaitsevan Teksasin yliopiston johtoon.

Wilsonia povattiin Yhdysvaltojen puolustusministerin Jim Mattisin seuraajaksi, mutta Trump halusi, että virkaatekevä puolustusministeri Patrick Shanahan jatkaa tehtävässä. (Lähde: AFP)

Kansainvälinen Man Booker -kirjallisuuspalkinto omanilaiselle Jokha Alharthille

Kansainvälisen Man Booker -kirjallisuuspalkinnon saa omanilainen kirjailija Jokha Alharthi romaanistaan Celestial Bodies. Hän jakaa 50 000 punnan eli reilun 57 000 euron palkinnon yhdessä kääntäjänsä Marilyn Boothin kanssa.

Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun arabiaksi kirjoittava kirjailija voittaa palkinnon. Alharthi on ensimmäinen omanilainen naiskirjailija, jonka tuotantoa on käännetty englanniksi.

Celestial Bodies -romaani sijoittuu omanilaiseen kylään ja kertoo kolmen siskoksen tarinan.

St. Louis Blues etenee Stanley Cupin finaaleihin – Joonas Donskoin San Jose lähtee kesälaitumille

St. Louis Blues etenee Stanley Cupin finaaleihin voitettuaan Joonas Donskoin San Jose Sharksin jääkiekon NHL:ssä. St. Louis Blues kukisti San Josen 5–1 länsilohkon kuudennessa loppuottelussa. St. Louis voitti ottelusarjan voitoin 4–2.

St. Louis kohtaa finaaliotteluissa Tuukka Raskin Bostonin.

St. Louis yltää NHL:n finaaleihin ensi kertaa sitten vuoden 1970, jolloin se hävisi Bostonille.

Suomi kohtaa jääkiekon MM-puolivälierässä Ruotsin – ottelu pelataan huomenna iltapelinä

Suomi kohtaa jääkiekon Slovakian MM-kisojen puolivälieräottelussaan Kosicessa Ruotsin. Kahden viime vuoden maailmanmestari Ruotsi hävisi B-lohkon päätösottelussa Bratislavassa Venäjälle 4–7 ja sijoittui lohkossaan kolmanneksi.

Suomi oli Kosicen A-lohkon kakkonen. Lohkon voitti Kanada, joka kukisti viimeisessä pelissä Yhdysvallat 3–0.

Puolivälieräparit ovat Kanada–Sveitsi, Suomi–Ruotsi, Venäjä–Yhdysvallat ja Tshekki–Saksa. Ottelut pelataan huomenna. Suomen peli alkaa Suomen aikaa kello 21.15.