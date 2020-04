Yön uutiskooste: Sote-palveluille tarvetta eniten Etelä-Savossa, koronavirus lisännyt pyöräilyä Suomessa

Sote-palveluiden tarve suurinta Etelä-Savossa, pienintä Uudellamaalla

Sotepalveluiden tarve on Suomen maakunnista suurinta Etelä-Savossa ja pienintä Uudellamaalla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan Etelä-Savossa tarve on neljänneksen koko maan keskiarvoa suurempi ja Uudellamaalla kuudesosan pienempi.

Kunnista sotepalveluita tarvitaan eniten Sallassa, Rautavaaralla ja Vesannolla. Pienin tarve on Kauniaisissa ja Espoossa.

Joukkoliikennettä välttelevät suomalaiset nousevat nyt pyörän selkään

Pyöräilyn määrä on lisääntynyt ainakin joissain Suomen kaupungeissa koronaviruksen vuoksi.

Helsingin kaupungin pyöräilykoordinaattori Oskari Kaupinmäki kertoo STT:lle, että laskentapisteiden mukaan pyöräilijöiden määrä on ollut Helsingin keskeisillä väylillä noin 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Lisääntynyt pyöräily näkyy etenkin vapaa-ajan pyöräilijöiden määrässä.

Kuopion kaupungin suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen taas sanoo, että kaupunkipyörien käyttöaste Kuopiossa on ollut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tavallista korkeampi.

Pohjois-Syyriassa jopa 70 prosenttia voi saada koronatartunnan, sanoo paikallinen asiantuntija

Pohjois-Syyriassa pahimmassa tapauksessa 70 prosenttia ihmisistä voi saada koronavirustartunnan, arvioi STT:lle syyrialaislääkäreiden perustamassa järjestössä toimiva kansanterveyden asiantuntija ja Itä-Suomen yliopiston tutkija Orwa al-Abdulla.

Pohjois-Syyriassa on paljon maan sisällä paenneita ja terveydenhuoltojärjestelmien kantokyky on kovassa paineessa ilman koronavirustakin.

Sotaa käyvässä Syyriassa koronavirustartunnan on saanut hallinnon virallisten tietojen mukaan vain muutama kymmenen ihmistä. Tiedonsaanti kuitenkin on haastavaa, ja tartuntoja on mitä todennäköisimmin paljon enemmän.

Koronaviruskriisissä pahoin kärsinyt New Yorkin osavaltio ennakoi varovaista avautumista

Yhdysvaltojen koronaviruskriisissä erityisen pahasti kärsineessä New Yorkin osavaltiossa suunnitellaan vähittäistä eristysmääräysten purkua. Kuvernööri Andrew Cuomo sanoi sunnuntaina, että osavaltion pohjoisosissa osa vähäriskisiksi arvioiduilla aloilla toimivista yrityksistä voisi aloittaa toimintansa jo toukokuun puolivälissä. Asiasta kertoo esimerkiksi New York Times.

Sunnuntaina osavaltion päivittäinen kuolleiden määrä oli alhaisin lähes kuukauteen. Arvioiden mukaan koronavirustartuntojen määrä olisi jo saavuttanut lakipisteensä.

Virus on levinnyt erityisesti osavaltion eteläosassa New Yorkin kaupungissa. Cuomon suunnitelman mukaan New Yorkin kaupunki avautuu vasta myöhemmin.

Yhdysvalloissa jo noin 55 000 koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut jo noin 55 000 ihmistä.

Maailman koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan kuolleita on noin 54 840, kun taas tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleita on jo 55 400. Tiedot vaihtelevat jonkin verran eri lähteistä ja niiden tiedonkeruutavoista johtuen.

Johns Hopkinsin mukaan Yhdysvalloissa todettiin viimeisen 24 tunnin aikana noin 1 330 uutta koronaviruskuolemaa. Luku kuvaa tilannetta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa.

Päivittäinen uusien kuolemien luku on viime päivinä vaihdellut merkittävästi. Lauantai-iltana yliopiston raportoima päiväluku oli lähes 2 500 kuolemaa, perjantai-iltana noin 1 260.

Yhdysvalloissa on eniten koronavirustartuntoja ja niistä johtuvia kuolemia maailmassa.

Maailman sotilasmenot nousivat enemmän kuin lähes kymmeneen vuoteen

Koko maailman yhteenlasketut sotilaalliset menot nousivat viime vuonna enemmän kuin kymmeneen vuoteen, kertoo Tukholman kansainvälinen rauhaninstituutti Sipri tiedotteessaan.

Edellisvuodesta maailman sotilasmenoissa oli kasvua 3,6 prosenttia, mikä on suurin vuosittainen kasvu sitten vuoden 2010. Asia selviää instituutin tuoreesta raportista.

Yhteensä sotilaallisiin kustannuksiin käytettiin ympäri maailman 1 917 miljardia dollaria eli noin 1 777 miljardia euroa.

Siprin tutkijan, tohtori Nan Tianin mukaan sotilaallinen rahan käyttö oli viime vuonna korkeimmillaan sitten vuoden 2008 finanssikriisin.

Italiassa pääministeri ei vielä päättänyt Serie A:n jatkumispäivää - urheilijat harjoittelemaan jo viikon päästä

Italian pääministeri Giuseppe Conte ei ole tehnyt vielä päätöstä maan jalkapallon pääliiga Seria A:n jatkamisesta.

Urheilijat voivat palata harjoittelemaan viikon päästä maanantaina ja joukkueharjoitukset voi aloittaa 18. toukokuuta, Conte avasi. Samalla hän kertoi, miten Italiassa tullaan luopumaan osasta koronavirusrajoituksista.

Pääministerin mukaan liiga jatkuu, kun se on turvallista.

Italian jalkapallopäättäjät ilmoittivat torstaina, että Serie A:n päättymispäivää on siirretty kesäkuun lopusta elokuun 2. päivään. (Lähde: AFP)