Yön uutiskooste: Sukeltajia kuljettaneesta aluksesta löytyi yli 30 ruumista Kaliforniassa, Britannian parlamentti torjui Johnsonin esityksen uusista parlamenttivaaleista

Sukeltajia kuljettaneesta aluksesta löytyi yli 30 ruumista Kaliforniassa

Kaliforniassa Yhdysvalloissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet yli 30 ruumista maanantaina sattuneen veneturman jäljiltä. Yhden ihmisen kerrotaan olevan kadoksissa.

Laitesukeltajia kuljettaneella aluksella syttyi raju tulipalo maanantaina aamuyöllä. Kannen alapuolella nukkuneet matkustajat jäivät ilmeisesti loukkuun palon alapuolelle.

Viranomaisten mukaan aluksen kyydissä oli 33 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä. Viisi miehistön jäsentä ehti pelastautua.

Vene oli tuonut matkustajia sukellusretkelle Santa Cruzin saaren ympäristöön. Saari sijaitsee Kalifornian eteläosassa Santa Barbaran kaupungin edustalla. (Lähde: AFP)

Britannian parlamentti torjui pääministerin esityksen uusista parlamenttivaaleista

Britannian parlamentin alahuone ei hyväksynyt pääministeri Boris Johnsonin hallituksen esitystä uusien parlamenttivaalien järjestämisestä. Kansanedustajista 298 tuki vaaleja ja 56 vastusti niitä. Vaalien tueksi olisi tarvittu 434 ääntä eli kahden kolmasosan enemmistö.

Oppositioon kuuluva työväenpuolue pidättäytyi äänestämästä.

Aiemmin illalla alahuone hyväksyi muutosehdotuskierroksen läpi käyneen version opposition lakiesityksestä, jonka tarkoitus on estää sopimukseton EU-ero.

Dorian-hurrikaanin kuolonuhrien määrä nousi 20:een

Dorian-hurrikaanin uhriluku Bahamasaarilla kasvaa. Bahaman terveysministerin mukaan myrskyssä on kuollut ainakin 20 ihmistä.

Aiemmin oli kerrottu seitsemästä kuolonuhrista. Bahamasaarten viranomaiset ovat arvioineet uhriluvun kasvavan pelastustöiden edetessä.

Hurrikaani etenee parhaillaan kohti pohjoista yli 200 kilometrin päässä Etelä-Carolinan rannikosta. (Lähde: AFP)

YK: 70 000 bahamalaista on kiireellisessä avuntarpeessa

Noin 70 000 ihmistä on kiireellisen avun tarpeessa Bahamasaarilla hurrikaani Dorianin jäljiltä, YK kertoo. YK:n mukaan puutetta on niin ruuasta, vedestä, suojasta kuin lääkkeistäkin.

YK kertoi ottaneensa hätärahastostaan miljoona dollaria uhrien auttamiseen.

Dorianin on vahvistettu aiheuttaneen Bahamalla toistaiseksi seitsemän ihmisen kuoleman. Uhrimäärän odotetaan nousevan, kun pelastustyöt pahiten kärsineillä alueilla jatkuvat. (Lähde: AFP)

Eduskunnassa syyskauden ensimmäinen suullinen kyselytunti

Eduskunnassa pidetään tänään kello 16 alkaen syyskauden ensimmäinen suullinen kyselytunti. Lisäksi lähetekeskustelussa on muun muassa eduskunnan pankkivaltuuston kertomus viime vuodelta.

Eilen eduskunnassa kirvoittivat keskustelua Postin johdon suuret palkkiot ja työntekijöiden työehtojen heikentäminen. Syyskauden ensimmäisessä täysistunnossa vaikutti vallitsevan yksimielisyys siitä, että johdon palkkiot ovat kohtuuttomia.

Paatero ja Kallasvuo valottavat Veikkauksen toimia vastuullisuuden parantamiseksi

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ja Veikkauksen hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo pitävät tänään tiedotustilaisuuden, jossa heidän on määrä kertoa yhtiön tekemistä päätöksistä yhtiön strategian selventämiseksi ja toimia vastuullisuuden parantamiseksi.

Veikkaus on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä mainonnastaan ja palkitsemisjärjestelmästään. Myös peliautomaattien sijoittelu markettien auloihin on noussut jälleen keskusteluun.

Näkövammaisten liitto: Sähköpotkulauta ei kuulu jalkakäytäville

Näkövammaisten liitto ja sähköpotkulautoja vuokraava Voi muistuttavat, että potkulauta ei kuulu jalkakäytävälle. Ne neuvovat yhteisessä tiedotteessaan sähköpotkulautailijoita liikkumaan niin, että potkulaudoista aiheutuisi näkövammaisille mahdollisimman vähän haittaa.

Näkövammainen ei välttämättä kuule äänettömästi liikkuva potkulautailijaa. Siksi äänimerkkiä on hyvä käyttää ohitustilanteessa. Sähköpotkulauta pitää myös pysäköidä paikkaan, jossa siitä ei ole haittaa muulle liikenteelle.

Huuhkajilla tärkeä ottelu tänään - Kreikka vastassa Tampereen myöhäisillassa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa tänään karsintoja kohti ensi vuoden EM-lopputurnausta, kun Tampereelle vastaan saapuu Kreikka. Ottelu Ratinan stadionilla alkaa kello 21.45.

Suomella on alla kolmen ottelun voittoputki ja kakkossija lohkossa, kun 10 kierroksesta on takana neljä. Voitto tänään Kreikasta vahvistaisi mainiosti asemia kohti lohkon loppupuoliskoa. Kreikka puolestaan on koonnut neljästä pelistään neljä pistettä eli se on viisi pistettä Suomen takana, ja maa tarvitsee käytännössä voiton Suomesta EM-haaveiden ylläpitämiseksi.

US Openin välieriin selvisi useita ensikertalaisia

Italian Matteo Berrettini on selviytynyt tenniksen Yhdysvaltain avointen välieriin. 24:nneksi sijoitettu Berrettini löi lähes nelituntisessa puolivälierätrillerissä Ranskan 13:nneksi sijoitetun Gael Monfilsin 3–6, 6–3, 6–2, 3–6, 7–6.

23-vuotias Berrettini eteni ensimmäistä kertaa urallaan grand slam -turnauksen välieriin. Naisten välieriin pääsi niin ikään ensikertalaisia, kun Sveitsin Belinda Besic ja Kanadan 19-vuotias Bianca Andreescu peittosivat vastustajansa puolivälierissä. (Lähde: AFP)