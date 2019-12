Yön uutiskooste: Suomalaiset eivät piittaa pääministerin sukupuolesta, poliisi tyhjensi joulutorin Berliinissä, tänään on vuoden lyhin päivä

Tänään on talvipäivänseisaus

Tänään on talvipäivänseisaus eli vuoden lyhin päivä. Pohjoisella pallonpuoliskolla se on ajankohta, jolloin aurinko on suoraan kauriin kääntöpiirin yläpuolella. Silloin aurinko on alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan.

Tänään talvipäivänseisaus on kello 6.19.

Helsingissä tämä päivä on alle kuuden tunnin mittainen, Oulussa noin kolme ja puoli tuntia, Rovaniemellä jäädään reiluun kahteen tuntiin. Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella päivä ei nouse ollenkaan.

Lasten tic- eli nykimisoireet ovat yleisiä

Lasten tic-oireet eli tahdosta riippumattomat nykimisoireet ovat yleisiä. Niitä esiintyy jopa joka neljännellä päiväkoti- ja kouluikäisistä lapsista. Selvästi suurimmalla osalla lapsista oireet kestävät enintään kolme kuukautta, Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kerrotaan.

Nykimisoireet alkavat keskimäärin noin seitsemänvuotiaana. Motoriset oireet alkavat useammin nuoremmalla iällä, äänelliset oireet taas hieman myöhemmin.

Motorisia oireita voivat olla esimerkiksi silmien räpyttely, otsan kurtistaminen tai suun aukominen. Äänelliset oireet voivat olla esimerkiksi yskähtelyä, niiskutusta tai huudahduksia.

HS: Ylivoimainen enemmistö suomalaisista sanoo, ettei pääministerin sukupuolella ole väliä

Lähes kaikki suomalaiset sanovat, että pääministerin sukupuolella ei ole heille väliä. Asia selviää Helsingin Sanomien teettämästä gallupista.

Vastaajista yli 92 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen pääministerin sukupuolella ei ole merkitystä. Vain reilulle kuudelle prosentilla asialla oli väliä.

Gallupin perusteella naisille pääministerin sukupuolella on hivenen enemmän merkitystä kuin miehille.

Kantar TNS toteutti gallupin 9.–13. joulukuuta, jolloin Sanna Marin (sd.) oli juuri aloittamassa pääministerinä. Vastaajia oli 503, ja virhemarginaali on 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Poliisi tyhjensi Berliinissä epäilyttävän esineen vuoksi joulutorin, jolle iskettiin kolme vuotta sitten

Berliinissä poliisi tyhjensi illalla Breitscheidplatzin joulutorin epäilyttävästä esineestä saatujen vihjeiden vuoksi, kertoi Berliinin poliisi Twitterissä. Lisäksi aukiolla sijaitsevassa kirkossa ollut tilaisuus keskeytettiin ennenaikaisesti. Torilta ei lopulta löytynyt mitään.

Lisäksi poliisi kertoi tarkastaneensa kaksi torilla epäilyttävästi käyttäytynyttä ihmistä.

Breitscheidplatzin joulumarkkinoille tehtiin kolme vuotta sitten kuorma-autoisku, jossa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui.

Arvosteluryöpyn kohteeksi joutunut Australian pääministeri tapasi maastopaloja sammuttaneita palomiehiä

Australiassa kovan arvostelun kohteeksi joutunut pääministeri on tavannut maastopalojen kimpussa uurastavia palomiehiä.

Pääministeri Scott Morrison vieraili sunnuntaina Sydneyssä Uuden Etelä-Walesin osavaltion palolaitoksen päämajassa. Hän esitti anteeksipyynnön ja kutsui Havaijille suuntautunutta lomamatkaansa erheeksi.

Morrison lähti perheineen lomalle samaan aikaan, kun maata kurittavat valtavat maastopalot. Kansa raivostui, ja pääministeri keskeytti lomansa.

Maastopalot ovat Australiassa jokavuotinen riesa. Asiantuntijoiden mukaan ilmaston lämpeneminen on kuitenkin luonut olosuhteet, joissa palot jylläävät entistä hurjempina. (Lähde: AFP)

Macron Norsunluurannikolla: Kolonialismi oli vakava virhe

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että maan aikoinaan harjoittama kolonialismi oli vakava virhe. Macron puhui asiasta Ranskan entisessä siirtomaassa Norsunluurannikolla, jossa hän on vierailulla.

Macronin mukaan kolonialismi oli Ranskan tasavallan syytä. Hänen mielestään nyt on aika kääntää sivu menneisyyteen nähden.

Macron kohautti vuonna 2017 presidentinvaalikampanjansa aikana kutsumalla Ranskan siirtomaavaltaa Algeriassa rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

Useat nykyiset Afrikan maat kuuluivat Ranskan siirtomaaimperiumiin 1800-luvun lopulta 1960-luvulle. (Lähde: AFP)

Laine osui kahdesti, kun Winnipeg jyräsi Minnesotan 6-0

Winnipeg Jetsin Patrik Laine on tehnyt kaksi maalia Minnesota Wildin verkkoon jääkiekkoliiga NHL:ssä. Minnesotan kotikaukalossa pelattu ottelu päättyi Winnipegille 6–0.

Laineen edellisestä kahden maalin ottelusta on vierähtänyt jo tovi, sillä edellisen kerran hän teki yhdessä ottelussa kaksi maalia lokakuun alkupuolella. Silloinkin vastustaja oli Minnesota.

Suomalaishyökkääjä on tehnyt tällä kaudella 13 maalia ja hankkinut 21 syöttöpistettä.

Markkasen Bulls nappasi toisen perättäisen vierasvoiton

Lauri Markkasen Chicago Bulls on ottanut toisen perättäisen vierasvoiton koripallon NBA:ssa. Chicago taisteli Detroitissa 119–107-voiton kotijoukkue Pistonsista.

Edellisessä ottelussa yli 30 pistettä rohmunnut Markkanen nakutti tällä kertaa 15 pistettä. Hän nappasi myös seitsemän levypalloa ja antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä.

Chicagon pistekuningas oli joukkueen ykköstähti Zach LaVine, joka teki 33 pistettä.

Bulls on voittanut nyt neljä edellisistä kuudesta ottelustaan. Chicago nousi NBA:n itälohkossa jo kymmenenneksi, parin voiton päähän pudotuspeliviivasta.