Yön uutiskooste: Suomalaiset haluavat lykätä hävittäjähankintoja ja päästä eläkkeelle ajoissa

Moni saa adhd-diagnoosin vasta aikuisena

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö eli adhd diagnosoidaan usein vasta aikuisena, kerrotaan Työterveyslaitokselta. Näin on siitä huolimatta, että adhd on synnynnäinen kehityksellinen häiriö.

Monen lapsen lievempi adhd jää tunnistamatta, ja oireet alkavat aiheuttaa selvemmin ongelmia vasta aikuisena esimerkiksi opinnoissa, töissä tai ihmissuhteissa.

Adhd:n esiintyvyys ei ole kasvanut, mutta se tunnetaan nykyään entistä paremmin, minkä seurauksena diagnoosit ovat lisääntyneet. Adhd:n tunnistamista hankaloittaa se, että myös monet muut tekijät saattavat aiheuttaa keskittymisongelmia.

Kysely: Enemmistö suomalaisista lykkäisi ja karsisi isoja julkisia hankintoja

Yli puolet suomalaisista tukee isojen julkisten hankintojen lykkäämistä ja karsimista sekä kannattaa hävittäjähankintojen siirtoa useammalla vuodella, ilmenee tuoreesta Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Näkyvässä määrin kannatusta saavat paikallisen sopimisen lisääminen, elinkeinoelämän tukien karsiminen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen.

Eniten vastustusta saavat toimet ovat eläkeiän korottaminen ja eläkkeelle siirtymisen hankaloittaminen, sosiaali- ja työttömyysetujen leikkaaminen sekä julkisten hyvinvointipalveluiden leikkaukset.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tutkimusaineisto koottiin touko-kesäkuun vaihteessa, ja siihen haastateltiin noin tuhat ihmistä Manner-Suomesta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Moody's piti Suomen luottoluokituksen ennallaan ja näkymät vakaina

Luottoluokittaja Moody's on pitänyt Suomen luottoluokituksen ennallaan toiseksi korkeimmalla tasolla Aa1. Luokittajan näkemyksen mukaan myös näkymät säilyvät vakaina.

Luottoluokittajan mukaan koronaviruskriisin vaikutukset Suomen talouteen näyttäytyvät samanlaisina kuin verrokkimailla. Luottoluokitusten tason säilymistä tukee Moody'sin mukaan hallituksen sitoutuminen kriisin jälkeisiin vakautustoimiin ja rakenteellisiin uudistuksiin.

Noin kuukausi sitten luottoluokituslaitos Fitch Ratings piti Suomen valtion luottoluokituksen ennallaan eli tasolla AA+. Myös se piti luottoluokituksen näkymiä edelleen vakaina.

Yhdysvalloissa jälleen yli 70 000 uuden koronavirustartunnan päivä

Yhdysvalloissa on ollut jälleen yli 70 000 uuden koronavirustartunnan päivä. Kuluneen vuorokauden aikana on vahvistettu 73 795 uutta tartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta, jonka luvut on tarkistettu perjantaina paikallista aikaa eli aikaisin lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Yhteensä maassa on todettu 4,1 miljoonaa tartuntaa ja yli 145 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Kuluneen vuorokauden ajalta kirjattiin yli 1 100 uutta koronakuolemaa.

Perjantai oli nyt jo 11. päivä peräjälkeen, kun Yhdysvalloissa on varmistettu yli 60 000 uutta päivittäistä tartuntaa. (Lähde: AFP)

Oregon ei saanut estettyä liittovaltion joukkojen toimintaa Portlandissa - oikeus ei puoltanut kieltomääräystä

Yhdysvalloissa Oregonin osavaltio on epäonnistunut pyrkimyksessään estää liittovaltion joukkojen toiminta Portlandin mielenosoituksissa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

Liittovaltion joukkojen on kerrottu ajaneen tunnuksettomilla autoilla ja ottaneen mielenosoittajia kiinni ilman selityksiä. Osavaltio haki oikeudelta väliaikaista lähestymiskieltoa, jotta tunnukseton toiminta loppuisi.

Piirioikeuden tuomarin mukaan osavaltion perusteet asiassa olivat riittämättömiä.

Torstaina toinen tuomioistuin kielsi liittovaltion joukkoja pidättämästä tai uhkaamasta toimittajia ja tarkkailijoita mielenosoituksissa.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden tilanne Yhdysvalloissa mutkistuu taas: Uusille vain verkkokursseille ilmoittautuneille ei sittenkään viisumeita

Yhdysvalloissa ulkomaisten opiskelijoiden viisumitilanne näyttää jälleen muuttuvan.

Maan maahanmuuttoviranomainen ilmoitti perjantaina, että uudet, syksyllä vain verkkokursseille ilmoittautuneet opiskelijat eivät ole saamassa maahantulolupaa. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Heinäkuun alussa maan hallinto ilmoitti, että ulkomaalaisilta opiskelijoilta evätään viisumi, jos heidän syyslukukauden opintonsa ovat ainoastaan verkossa. Päätös peruttiin myöhemmin sen jälkeen, kun useat huippuyliopistot olivat vaatineet asian selvittämistä oikeudessa.

Lukuvuonna 2018–19 Yhdysvalloissa oli yli miljoona ulkomaista opiskelijaa.

Neymar varmisti PSG:lle jälleen Ranskan cupin mestaruuden

Ranskan cupin voitto irtosi jälleen kerran Paris Saint-Germainille myöhään perjantai-iltana pelatussa loppuottelussa Saint-Etienneä vastaan.

PSG vei voiton luvuin 1–0. Voittomaalin varmisti 14. peliminuutilla joukkueen brasilialaishyökkääjä Neymar.

PSG on nyt voittanut cupin ennätykselliset 13 kertaa.

Pariisissa pelattu peli oli ensimmäinen kilpailullinen ottelu koronaviruspandemian aiheuttaman kuukausien tauon jälkeen.

Ranskan liigacupin finaali PSG:n ja Lyonin välillä pelataan viikon kuluttua. (Lähde: AFP)