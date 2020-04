Yön uutiskooste: Suomalaiset tyytyväisiä hallituksen koronatoimiin, Yhdysvalloissa alkavat "vaikeimmat viikot"

Kunnat kuuntelivat hallitusta: päiväkotimaksuja jätetään perimättä lähes kaikkialla

Ylivoimaisesti suurin osa kunnista jättää päivähoitomaksut perimättä koronaviruskriisin ajalta, jos lapsia hoidetaan kotona. Kuntaliitosta kerrotaan STT:lle, ettei tietoon ole tullut yhtäkään kuntaa, joka olisi ilmoittanut jättävänsä poissaoloja hyvittämättä.

Hallitus ilmoitti aiemmin suosittelevansa, että kunnat jättäisivät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perimättä poikkeustilanteen vuoksi silloin, kun huoltajat hoitavat lapsensa kotona.

Toimintatavat tilanteessa vaihtelevat kunnittain. Kuntaliiton mukaan yleisin tapa on se, että lapselta edellytetään yhtäjaksoista poissaoloa, jonka ajalta hyvityksen saa.

HS: Enemmistö suomalaisista tyytyväisiä hallituksen koronatoimiin

Helsingin Sanomien teettämän kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista on tyytyväisiä hallituksen toimintaan koronaviruskriisissä.

HS-gallupissa 61 prosenttia vastaajista arvioi hallituksen toimineen koronakriisiin liittyvissä päätöksissään pääosin oikea-aikaisesti. Joka kolmannen mielestä hallitus on toiminut liian myöhään.

70 prosenttia katsoo rajoitustoimien olevan sisällöltään sopivia. Vajaa viidennes piti niitä liian löyhinä.

Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyritys Kantar TNS. Haastatteluja tehtiin 1 053. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.

Tänään vietetään palmusunnuntaita

Tänään vietetään palmusunnuntaita, joka on kristillisen kirkkovuoden juhlapäivä. Palmusunnuntaita vietetään viikkoa ennen pääsiäissunnuntaita. Tämä päivä aloittaa niin sanotun hiljaisen viikon, jolloin muistellaan Jeesuksen kärsimyksiä.

Palmusunnuntain ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä pääsiäinen on kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeinen sunnuntai ja palmusunnuntai viikkoa ennen sitä. Aikaisintaan palmusunnuntai voi olla 15. maaliskuuta ja myöhäisimmillään 18. huhtikuuta.

Palmusunnuntaita vietetään sen muistoksi, kun Jeesus saapui aasilla ratsastaen Jerusalemiin. Päivä on saanut nimensä palmunlehvistä, joita kansa levitti Jeesuksen eteen.

Yhdysvalloissa koronavirustartunnan saanut yli 300 000 ihmistä

Yhdysvalloissa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 300 000 tapauksen rajapyykin, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston luvuista. Maassa yli 8 100 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Maailmanlaajuisesti vahvistettuja tartuntoja on todettu lähes 1,2 miljoonaa ja viruksen aiheuttamia kuolemia yli 64 000. Taudista on parantunut yli 245 000 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n laskennan mukaan perjantai- ja lauantai-iltojen välillä uusia vahvistettuja viruskuolemia kertyi lähes 6 000 ja tartuntatapauksia lähes 87 000.

Yhdysvallat lähettää armeijahenkilöstöä tukemaan osavaltioita koronataistelussa

Yhdysvallat aikoo lähettää tuhansittain armeijan henkilöstöä osavaltioihin auttamaan taistelussa koronavirusta vastaan, kertovat useat kansainväliset mediat.

Maan presidentti Donald Trump kertoi asiasta päivittäisessä koronavirustilannekatsauksessaan. Trump kuvaili myös tulevia viikkoja kaikkein vaikeimmiksi, sillä luvassa on useita koronaviruskuolemia.

Yhdysvalloissa yli 8 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Yli 300 000 ihmisen on vahvistettu saaneen tartunnan.

Kuningatar Elisabet puhuu illalla Britannian kansalle koronakriisin vuoksi

Britannian kuningatar Elisabet puhuu tänä iltana kansalle koronaviruksen vuoksi. Kuningattaren puheet kansalaisille ovat olleet hyvin harvinaisia vakiintuneita joulutervehdyksiä lukuun ottamatta.

Tämä on vasta neljäs kerta, kun kuningatar puhuu suoraan kansalle koko 68-vuotisen hallitsijanuransa aikana. Windsorin linnassa nauhoitettu puhe esitetään kello 22 Suomen aikaa televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa.

Aiemmat esiintymiset ovat liittyneet kuningataräidin kuolemaan vuonna 2002, prinsessa Dianan kuolemaan vuonna 1997 ja Persianlahden sotaan vuonna 1991.

Italian pääministerin henkivartijana toiminut poliisi kuoli koronavirukseen

Italian pääministeri Giuseppe Conten turvatiimiin kuulunut poliisi kuoli lauantaina koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Asiasta kertoi maan poliisivoimat. Italian hallituksen mukaan poliisille tehtiin positiivinen koronavirustesti 21. maaliskuuta.

Turvatiimin jäsen ei ole ollut tekemisissä Conten kanssa ainakaan kahteen viikkoon. Italialainen Corriere della Sera kertoo, että tuolloin Conte, 55, testattiin varotoimena koronaviruksen varalta. Testin tulos oli negatiivinen.

Ranska testaa koronaviruksesta toipuneiden veriplasmaa tautia sairastavien hoidossa

Ranskassa lääkärit testaavat koronavirustaudista toipuneiden veriplasmaa taudista yhä kärsivien potilaiden hoidossa.

Toiveena on, että taudista toipuneiden veriplasman sisältämät vasta-aineet tehoaisivat virusta vastaan myös muihin potilaisiin siirrettynä. Veriplasma on veren nestettä, josta on poistettu verisolut.

Taudeista toipuneiden elimistössä syntyneitä vasta-aineita sisältävää veriplasmaa on käytetty onnistuneesti virustautien kuten ebolan ja sarsin hoitoon pienen mittakaavan kliinisissä potilaskokeissa.