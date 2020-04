Yön uutiskooste: Suomeen odotetaan ulkomailta 1 500 kausityöntekijää turvaamaan huoltovarmuutta, New Yorkissa koronakuolemat ylittivät jo 10 000 rajan

Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Rajavartiolaitokselle listan kausityöntekijöistä, jotka ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä työntekijöitä muun muassa maatalouden yrityksille, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Suomi valmistautuu ottamaan noin 1 500 alkutuotannon kausityöntekijää, joista suurimman osan odotetaan tulevan Ukrainasta. Ministeriön mukaan Rajavartiolaitos päättää jokaisen työntekijän maahanpääsystä tapauskohtaisesti.

Suomessa rajanylityksiä on rajoitettu voimakkaasti osana koronaviruksen leviämisen vastaisia toimia.

Uudenmaan eristämisen jatkamispäätöksestä kerrotaan tänään

Hallituksen neuvottelut Uudenmaan eristämisen jatkamisesta Helsingin Säätytalolla päättyivät myöhään tiistaina. Neuvottelujen tuloksista kerrotaan tänään keskiviikkona aamupäivällä.

Asiasta ensin kertoneen Ylen tietojen mukaan viranomaiset eivät esitä Uudenmaan eristämisen jatkamista.

Jos Uudenmaan eristämistä valmiuslain nojalla ei päätetä jatkaa, se loppuu viimeistään 19. huhtikuuta eli tulevana sunnuntaina.

Tulipalo tuhosi osan teollisuusrakennuksesta Salossa – aiheutti vaaratilanteen

Varsinais-Suomen Salossa tiistaina illalla syttynyt tulipalo tärveli osittain suurikokoisen, noin tuhannen neliön suuruisen teollisuusrakennuksen. Pelastuslaitoksen mukaan vajaa kolmasosa rakennuksesta tuhoutui.

Hieman ennen puoltayötä pelastuslaitokselta kerrottiin sammutustöiden päättyneen ja jälkisammutusraivauksen olevan käynnissä. Jälkisammutuksen arvioitiin jatkuvan keskiviikkoaamuun asti.

Hätäkeskuslaitos kehotti tiistaina Twitterissä alueen asukkaita pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon. Hätäkeskuslaitos antoi palosta myös alueellisen vaaratiedotteen.

Trump on ilmoittanut keskeyttävänsä WHO:n rahoituksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut ohjeistavansa hallituksensa keskeyttämään Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen. Presidentin mukaan järjestö olisi peitellyt koronaviruksen leviämisen vakavuutta ennen kun se levisi Kiinasta ympäri maailmaa.

Hän syyttää järjestöä muun muassa koronakriisin huonosta hoidosta. Maan hallinto tekee selvityksen WHO:n toimista.

Yhdysvallat on YK:n alaisen WHO:n suurin rahoittaja. Se tuki järjestön toimintaa 400 miljoonalla dollarilla viime vuonna. (Lähde: AFP)

YK:n pääsihteeri WHO:n rahoituksen keskeyttämisestä: Nyt ei ole aika vähentää varoja koronataistelussa

YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin mukaan nyt ei ole aika vähentää Maailman terveysjärjestö WHO:n tai minkään muunkaan humanitaarisen järjestön varoja taistelussa koronavirusta vastaan.

Presidentti Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltojen keskeyttävän rahoituksensa WHO:lle. Trumpin mukaan järjestö olisi peitellyt koronaviruksen leviämisen vakavuutta ennen kun se levisi Kiinasta ympäri maailmaa.

WHO on YK:n alainen järjestö. (Lähde: AFP)

New Yorkissa koronavirus on vienyt hengen yhteensä yli 10 000 ihmiseltä

New Yorkin kaupungissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 10 000 ihmistä, kertoo muun muassa New York Times.

Tiistaina kaupungin koronavirusuhrimäärä kasvoi yli 3 700:lla. Politico kirjoittaa, että uhrilukuun on laskettu muun muassa testaamatta jääneet kotona kuolleet.

Kaupungin pormestari Bill de Blasio myönsi viime viikolla, että kuolleita on todennäköisesti enemmän kuin virallisesti on tiedetty.

New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on nyt kuollut asukasmäärään suhteutettuna enemmän ihmisiä kuin Italiassa. Yhdysvalloissa virus on vienyt hengen yli 25 000 ihmiseltä.

Yhdysvalloissa koronavirukseen kuoli vuorokaudessa yli 2 200 ihmistä

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut 2 228 ihmistä koronaviruksen seurauksena, selviää Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista. Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on korkein yksittäinen päiväluku. Luku kuvaa tilannetta maanantai-illasta tiistai-iltaan paikallista aikaa.

New Yorkin kaupungissa uhriluku kasvoi tiistaina yli 3 700:lla. New York Timesin mukaan lukuun lisättiin ihmisiä, joiden oletetaan kuolleen jo aikaisemmin viruksen seurauksena.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on tiettävästi kuollut yli 25 700 ihmistä.

Yhdysvallat tukee koronakriisissä hätää kärsiviä lentoyhtiöitään miljardeilla

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on päässyt sopuun maan suurten lentoyhtiöiden kanssa alalle annettavasta miljardien dollarien suuruisesta tukipaketista, jolla torjutaan koronaviruksen aiheuttamia talousvaikeuksia.

Sopimuksen myötä Yhdysvaltain liittovaltio voi päätyä monien lentoyhtiöiden osaomistajaksi, kertoo Financial Times. Osa lentoyhtiöistä epäröi paketin hyväksymistä kansallistamispelkojen vuoksi.

Tukipaketista sovittiin maan 10 suurimman lentoyhtiön kanssa. Ala työllistää noin 750 000 ihmistä Yhdysvalloissa. (Lähde: AFP)