Yön uutiskooste: Suomen puheenjohtajakausi pyörähti käyntiin, alkoholin veroale tänään voimaan Virossa, Texasissa 10 ihmistä kuollut lento-onnettomuudessa

Kompromissi Timmermansista komission johtoon ajautui suuriin vaikeuksiin

Isojen maiden ehdotus Frans Timmermansin nostamisesta komission johtoon on ajautunut suuriin vaikeuksiin EU-huippukokouksessa Brysselissä. Hollantilainen Timmermans on sosialistien ehdokas komission johtoon. Häntä vastaan on esitetty kokouksessa kovaa kritiikkiä.

Kokous keskeytettiin Suomen aikaa puoliltaöin kahdenvälistä neuvonpitoa varten useaksi tunniksi.

Diplomaattilähteen mukaan huippukokouksia johtava Donald Tusk olisi testaillut kahdenvälisissä keskusteluissa kolmea keskustaoikeistolaista nimeä komission johtoon. Kannatusta tunnusteltiin Irlannin pääministerille Leo Varadkarille, ranskalaiselle brexit-neuvottelijalle Michel Barnierille ja bulgarialaiselle Maailmanpankin pääjohtajalle Kristalina Georgievalle.

Suomen puheenjohtajakausi pyörähti käyntiin kesken sähköisen huippukokouksen

Suomi aloittaa tänään EU:n vaihtuvana puheenjohtajamaana. Puheenjohtajakausi kestää vuoden loppuun.

Kausi vaihtui samaan aikaan, kun EU-johtajat punnersivat kasaan sopua nimityksistä huippukokouksessa Brysselissä. Pressisalissa, jossa istui satoja toimittajia, ei nähty ilmapalloja tai fanfaareja.

Huomaamatta puheenjohtajuuden siirtyminen Romanialta Suomelle ei kuitenkaan jäänyt, vaan pressisalin isoilla näytöillä kerrottiin kapulan siirtymisestä. Suomalaiset ja romanialaiset virkamiehet halailivat toisiaan.

Puheenjohtajamaan ministerit johtavat ministerikokouksia ja virkamiehet valmistelukoneistoa.

Alkoholin veroale tänään voimaan Virossa - Viro haluaa suitsia omaa viinaralliaan Latviaan

Virossa astuu tänään voimaan alkoholijuomien valmisteveron 25 prosentin alennus, josta maan uusi hallitus päätti kesäkuussa.

Tallinnan satamassa toimivan Superalkon ketjujohtaja Imre Poll kertoo STT:lle veronalennuksen näkyvän heti maanantaina hyllyssä useimpien tuotteiden kohdalla.

Valmisteveron alennus koskee sekä mietoja että väkeviä juomia, mutta ei viiniä tai kuohuviiniä. Veroalennus näkyy esimerkiksi olutlaatikon hinnassa noin kahden euron laskuna.

Uusi verolinjaus nähdään korjausliikkeenä vuoden 2017 ankaralle veronkiristykselle, jonka seurauksia Virolle pidettiin kielteisinä. Hintojen korotus käynnisti Virossa oman viinarallin halvempaan etelänaapuriin Latviaan.

Puolustusministeri Kaikkonen suuntaa tänään ensivierailulle Ruotsiin ja Viroon

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tekee tänään maanantaina ensivierailunsa Ruotsiin ja Viroon. Aamupäivällä Kaikkonen tapaa Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin Tukholmassa. Keskusteluja on tarkoitus käydä puolustusyhteistyöstä ja kansainvälisestä harjoitustoiminnasta.

Iltapäivällä Tallinnassa keskusteluissa Viron puolustusministeri Jüri Luikin kanssa on esillä puolustusyhteistyön lisäksi lähialueen turvallisuustilanne.

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturva samalle viivalle palkansaajien kanssa

Yrittäjän perheenjäsen on heinäkuun alusta lähtien palkansaajan asemassa, jos hän jää työttömäksi. Muutos koskee henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä ilman omaa omistusosuutta tai määräysvaltaa yritykseen.

Aiemmin tällaisessa asemassa oleva henkilö on voinut työttömyysturvalain mukaan olla yrittäjä. Lainmuutoksen tarkoituksena on selkeyttää ja parantaa yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaa.

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja, maksa mätkyt pois tänään - verotus päättyy eri aikaan eri asiakkailla

Tänään osalla verovelvollisista on jäännösverojen eli mätkyjen ensimmäisen erän viimeinen maksupäivä. Mätkyjä on maksettavana yhteensä 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla.

Jos mätkyjä on saanut 170 euroa tai enemmän, summa on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on tällöin syyskuussa.

Verotus päättyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Palautuksia ja mätkyjä voi saada heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana, riippuen siitä, milloin asiakkaan oma verotus päättyy.

Suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä saa palautuksia tai maksaa mätkyjä elo- tai syyskuussa.

Tyrmäystippaepäilyjä tulee poliisille harvoin

Tilanteet, joissa epäillään tyrmäystippojen käyttöä, ovat Suomessa todella harvinaisia. Esimerkiksi Helsingissä epäilyjä tulee kymmenkunta vuodessa, vaikka siellä käyttöä tapahtuu oletettavasti Suomen kaupungeista eniten, Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan.

Rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että poliisille tyrmäystippaepäily tuodaan yleensä esiin väkivaltarikoksen yhteydessä. Pelkistä tyrmäystippaepäilyistä ei siis useinkaan tule poliisille tietoa.

Kosken mukaan ongelmallisinta tyrmäystippaepäilyjen tutkimisen kannalta on se, että merkkejä tyrmäystipoista harvoin löytyy henkilön veri- tai virtsanäytteestä.

Poliisi otti yhteen mielenosoittajien kanssa Hongkongissa

Poliisi on ottanut yhteen mielenosoittajien kanssa Hongkongissa, jossa on tänään ohjelmassa vuosittainen demokratiamarssi. Mielenosoittajat tukkivat maanantaiaamuna keskeisiä katuja kaupungin keskustassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mellakkapoliisi käytti yhdellä kaduista paprikasumutetta ja pamppuja mielenosoittajia vastaan purkaessaan tiesulkua. Ainakin yhden mielenosoittajan päästä nähtiin vuotavan verta yhteenoton jälkeen.

Demokratiamarssista odotetaan jatkoa viime viikkojen suurmielenosoituksille. Demokratiamarssi on järjestetty vuosittain siitä lähtien, kun Hongkong siirtyi Britannialta Kiinalle vuonna 1997. Viime viikkoina Hongkongissa on järjestetty suuria mielenosoituksia kiisteltyä luovutuslakia ja aluehallintoa vastaan. (Lähde: AFP)

Texasissa 10 ihmistä kuollut lento-onnettomuudessa

Yhdysvalloissa 10 ihmistä on kuollut lento-onnettomuudessa Texasin osavaltiossa, kertovat viranomaiset. CNN:n mukaan yksityiskone rysähti lentokentällä sijaitsevaan lentokonehalliin ja syttyi tuleen Addisonissa Dallasin kaupungin pohjoispuolella.

Viranomaisten mukaan kukaan ei selvinnyt sunnuntain onnettomuudesta hengissä. Addisonin tiedottaja vahvisti kuolonuhrien määrän uutistoimisto AFP:lle.

Viranomaiset selvittävät kaksimoottorisen King Air 350 -koneen turman syytä. (Lähde: AFP)

Coleman juoksi kauden kärkiajan satasella, Gatlin teki historiaa

Yhdysvaltalainen Christian Coleman on juossut kauden kärkiajan miesten 100 metrillä. Coleman kiihdytti Timanttiliigan kilpailussa Stanfordissa Kaliforniassa voittoon ajalla 9,81.

Coleman paransi omissa nimissään ollutta kauden kärkiaikaa neljällä sadasosasekunnilla.

37-vuotias yhdysvaltalaiskonkari Justin Gatlin juoksi toiseksi kauden parhaalla ajallaan 9,87, mikä on myös kaikkien aikojen paras yli 35-vuotiaan juoksema aika.

Britannian Zharnel Hughes oli kolmas ajalla 9,97.

NBA-supertähti Kevin Durant siirtyy Brooklyn Netsiin

NBA-koripallotähti Kevin Durant vaihtaa seuraa. 30-vuotias Durant kertoi sosiaalisessa mediassa siirtyvänsä Golden State Warriorsista Brooklyn Netsiin.

Liigan parhaisiin pelaajiin kuuluva pieni laitahyökkääjä oli vapaa agentti, sillä hän ei käyttänyt sopimuksessaan ollutta optiota jatkaa Warriorsissa. Durant kertoi tekevänsä Brooklynin kanssa maksimitason sopimuksen, mikä hänen kohdallaan tarkoittaa nelivuotista, 164 miljoonan dollarin arvoista diiliä.

Durant pelasi Golden Statessa vuodesta 2016. Hän voitti seurassa kaksi NBA-mestaruutta ja valittiin molemmilla kerroilla finaalien parhaaksi pelaajaksi.

Ensi kausi saattaa jäädä Durantilta kokonaan väliin akillesjännevamman takia. (Lähde: AFP)