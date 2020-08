Yön uutiskooste: Suomessa sataa, Valko-Venäjän rajalla ei kuhise Nato-joukkoja

Pääministeri Sanna Marin valitaan tänään SDP:n puheenjohtajaksi

Pääministeri Sanna Marin valitaan tänään SDP:n puheenjohtajaksi väistyvän puheenjohtajan Antti Rinteen tilalle. Puheenjohtajavaali käydään puoluekokouksessa Tampereella aamulla. Marin on ainoa ehdokas.

Tänään valitaan myös puoluesihteeri. Tämäkin valinta lienee selvä, sillä nykyisin tehtävää hoitava Antton Rönnholm on niin ikään ainoa ehdokas.

Varapuheenjohtajavaalissa ehdokkaita on kuusi, ja heistä valitaan kolme.

Tampere-talossa järjestettävä puoluekokous alkoi eilen. Siihen on saapunut yli 700 osallistujaa, joista on 500 kokousedustajia.

Tänään satelee kaikkialla, pohjoisessa ukkostaa

Lauantaina alkaneet sateet jatkuvat voimakkaina myös tänään, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Maan pohjoisosassa on pilvisempää, ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella on monin paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosa on puolipilvinen, ja paikoin tulee sadekuuroja, mutta väliin on myös aurinkoista.

Lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa vielä 20–22 asteen tuntumassa. Pohjoisessakin mittari näyttää 15–19 lämpöastetta pilvisyydestä ja epävakaisuudesta huolimatta. Ainoastaan Käsivarren Lapissa on vähän viileämpää.

Nato kiistää Lukashenkon väitteet Valko-Venäjän rajan tuntumassa "kuhisevista" joukoista

Sotilasliitto Nato kiistää lausunnossaan Valko-Venäjän presidentin Aleksandr Lukashenkon lauantaiset väitteet, joiden mukaan Nato-joukot "kuhisevat" Puolassa ja Liettuassa lähellä Valko-Venäjän rajaa.

Puola ja Liettua kiistivät jo aiemmin Lukashenkon väitteet. Itsevaltaisesti Valko-Venäjää johtava Lukashenko käski lauantaina puolustusministeriä ryhtymään toimiin puolustaakseen maan alueellista yhtenäisyyttä.

Maassa on vaadittu uusia vaaleja sen jälkeen, kun Lukashenkon kerrottiin voittaneen kaksi viikkoa sitten pidetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti. Oppositio on jälleen kutsunut koolle suuren mielenosoituksen sunnuntaiksi. (Lähde: AFP)

Vaalikaaosta ennakoivat demokraatit ajoivat läpi postilaitoksen miljardituen edustajainhuoneessa - paketti tuskin etenee senaatissa

Yhdysvalloissa maan postilaitoksen toimintavarmuuteen ja marraskuisten vaalien postiäänestyksen sujumiseen liittyvä kiista nytkähti pykälän eteenpäin, kun edustajainhuone hyväksyi postille kaavaillun 25 miljardin dollarin tukipaketin.

Tulos oli odotettu, sillä postilaitoksen tukemista ajaneilla demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö. Demokraattien rinnalla äänesti parisenkymmentä republikaania.

Postilaitoksen tukipaketin odotetaan kaatuvan republikaanienemmistöisessä senaatissa. Vaikka näin ei kävisi, postin lisärahoitusta vastustava presidentti Donald Trump on uhannut käyttää veto-oikeuttaan.

Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Kaliforniassa maastopalot nielleet ainakin 400 000 hehtaarin alueen - yli satatuhatta ihmistä paennut kodeistaan

Yhdysvalloissa Kaliforniassa riehuvat maastopalot ovat viikon aikana peittäneet ainakin 400 000 hehtaarin kokoisen alueen, arvioi osavaltion metsänhoitoon ja palojen ehkäisyyn keskittynyt viranomainen.

Yhdysvaltalaislehtien Washington Postin ja New York Timesin mukaan yli satatuhatta ihmistä on jättänyt kotinsa palojen takia. Paloja roihuaa eri puolilla osavaltiota. Niistä laajimpien arvioidaan lukeutuvan suurimpiin maastopaloihin osavaltion historiassa.

Sääennusteiden perusteella palotilanteen pelätään yhä pahenevan. Lähipäiville on ennustettu runsasta salamointia ja kovia tuulia. Niin kutsutut kuivat ukkoset eivät tuo mukanaan maahan asti yltäviä sateita. (Lähteenä myös AFP)

Tiktok haastaa Trumpin kieltomääräyksen oikeudessa

Kiinalaisomisteinen Tiktok haastaa tuomioistuimessa presidentti Donald Trumpin toimeenpanomääräyksen, joka kohdistui sosiaalisen median videosovelluksen toimintaan Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain hallinto pitää kiinalaissovellusta uhkana maan kansalliselle turvallisuudelle. Tiktok kertoo vievänsä asian oikeuteen, jotta yhtiötä ja sovelluksen käyttäjiä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti.

Trump allekirjoitti 6. elokuuta presidentin toimeenpanomääräyksen, joka antoi yhdysvaltalaisille 45 vuorokautta aikaa katkaista siteensä Tiktokin omistajayhtiö Bytedanceen. (Lähde: AFP)

Länsi-Afrikan maiden edustajat tapasivat Malin vallankaappaajat

Länsi-Afrikan maiden talousyhteisön (Ecowas) edustajista koostuva ryhmä tapasi lauantaina Malin sotilasvallankaappaajien edustajia. Ryhmää johtaa Nigerian entinen presidentti Goodluck Jonathan, joka keskusteli lauantaina puoli tuntia Malissa vallan kaapanneiden sotilaiden kanssa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Jonathan tapasi myös Malin johtoon astuneen eversti Assimi Goitan. Ecowasin ryhmää johtava Jonathan sekä kaksi muuta ryhmän jäsentä tapasivat lauantai-iltana myös virastaan syrjäytetyn presidentti Ibrahim Boubacar Keitan. Keita on ollut pidätettynä sotilastukikohdassa Malin pääkaupungin Bamakon ulkopuolella.