Yön uutiskooste: Suomi juhlii maailmanemestaruutta, EU:n johto vaihtuu

Suomi voitti jälleen ringeten MM-kultaa - jo seitsemäs kulta peräkkäin

Naisten ringettemaajoukkue on voittanut maailmanmestaruuden. Joukkue voitti Kanadan 5–1 toisessa MM-finaalissa Kanadan Burnabyssä varhain sunnuntaiaamuna. Maaleista vastasivat Anne Pohjola ja Susanna Tapani. Pohjola teki kolme maalia ja Tapani kaksi.

Torstain ensimmäisessä finaalissa Suomi rökitti Kanadan maalein 11–4.

Suomi on voittanut ringeten MM-kultaa nyt seitsemän kertaa peräkkäin vuodesta 2004 lähtien.

Aamuyöllä kohtaavat myös alle 21-vuotiaat naiset, kun Suomi ja Kanada pelaavat toisen loppuottelun. Kanada on voiton päässä mestaruudesta.

Kotimaan adoptioiden odotusajat ovat 4-5 vuotta

Suomalaisten vauvojen adoptiot ovat hyvin harvinaisia. Adoption taustalla on tyypillisesti myöhään havaittu yllätysraskaus, minkä vuoksi vanhempi alkaa pohtia adoption mahdollisuutta, Pelastakaa Lapset ry:stä kerrotaan.

Kotimaan adoption tavallinen odotusaika lasta toivoville on 4–5 vuotta.

Pelastakaa Lapset ry hoitaa noin 70 prosenttia kaikista Suomen adoptioneuvonnoista. Järjestön kautta adoptoidaan vuosittain keskimäärin 13 suomalaisvauvaa.

Adoptioneuvontaan tulee vuosi vuodelta enemmän asiakkaita, jotka haluavat adoptoida lapsen ulkomailta Suomen sijaan. Tästä huolimatta kansainväliset adoptiot ovat vähentyneet jyrkästi 2000-luvun alun jälkeen.

Tänään on ensimmäinen adventtisunnuntai

Tänään juhlitaan ensimmäistä adventtisunnuntaita kristillisessä kirkollisessa kalenterissa. Joulunodotuksen alkamista juhlitaan kaikkialla Suomessa perinteen mukaan laulamalla kirkoissa Hoosiannaa ja sytyttämällä ensimmäinen adventtikynttilä.

Adventtiaika päättyy jouluaattoon, jolloin kodeissa ja kirkoissa sytytetään neljäs adventtikynttilä.

Suomalaiseen jouluperinteeseen kuuluu monin paikoin myös adventtikonserttien järjestäminen.

Kodeissa on paljon hyödyttömiä palovaroittimia

Kodeissa on paljon palovaroittimia, joista ei ole mitään hyötyä. Joko niissä ei ole toimivaa paristoa tai ne ovat liian vanhoja, kertoo Suomen pelastusalan keskusjärjestö.

Tilastotietojen mukaan vain noin puolessa niistä kodeista, joihin on hälytetty palokunta, on ollut toimiva varoitin.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö muistuttaa, että palovaroittimet kannattaa uusia 5–10 vuoden välein.

Tänään vietetään pohjoismaista palovaroitinpäivää.

Maltan pääministeri jättää tehtävänsä toimittajamurhaselvityksen varjossa - pidätetty liikemies saa syytteen murhaan liittyen

Maltan pääministeri Joseph Muscat jättää tehtävänsä tammikuun puolivälin jälkeen, kertoi puolueen sisäinen lähde uutistoimisto AFP:lle lauantaina.

Maltalla setvitään parhaillaan toimittaja Daphne Caruana Galizian murhaa. Caruana Galizia oli syyttänyt Muscatia ja muita Maltan poliitikkoja sekaantumisesta korruptioon. Muscatia on viime aikoina kritisoitu siitä, miten hän on käsitellyt toimittajan murhaa.

Poliisin viime viikolla kiinniottama tunnettu liikemies Yorgen Fenech sai lauantaina syytteen osallisuudestaan Caruana Galizian murhaan. Toimittaja sai surmansa autopommi-iskussa vuonna 2017. (Lähde: AFP)

Rukan kisojen päätöspäivänä riittää tohinaa

Pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup jatkuu tänään Rukalla, kun rapsakassa pakkassäässä kamppaillaan maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn pisteistä.

Kovimmat suomalaisodotukset kohdistuvat maastohiihtoon, missä Iivo Niskanen otti lauantaina voiton perinteisellä ja Krista Pärmäkoski oli naisten kilpailun toinen. Sunnuntaina hiihtotapa on vapaa.

BBC: Kiina lisää jälleen kansalaistensa valvontaa - jatkossa puhelinliittymän rekisteröinti vaatii kasvojen skannauksen

Kiinassa uusi laki vaatii, että operaattoriasiakkaan kasvot skannataan mobiilipalveluiden rekisteröinnin yhteydessä, kertoo BBC. Lain on määrä astua voimaan tänään.

Kasvotunnisteiden avulla on tarkoitus parantaa internetkäyttäjien henkilöllisyyden todentamista. Kiina on pyrkinyt jo vuosia varmistamaan, että kaikki käyttävät internetiä omalla henkilöllisyydellään.

Kun uusista asetuksista ilmoitettiin syyskuussa, sosiaalisessa mediassa nousi huoli lisääntyvästä tarkkailusta.

Toissa vuonna Kiinassa oli 170 miljoonaa valvontakameraa. Vuoden 2020 loppuun mennessä määrän on arvioitu nousevan 400 miljoonalla.

Valta vaihtuu tänään Euroopan unionissa

Valta vaihtuu tänään joulukuun ensimmäisenä päivänä EU:n keskeisissä instituutioissa. Euroopan komissiossa luxemburgilainen Jean-Claude Juncker tekee tilaa saksalaiselle Ursula von der Leyenille.

Brysselissä tien toisella puolella jäsenmaiden talossa valta siirtyy puolalaiselta Donald Tuskilta belgialaiselle Charles Michelille. Michel johtaa lähivuodet Eurooppa-neuvostoa eli EU-johtajien huippukokouksia.

Tänään tulee myös kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun EU:n toimintaa uudistanut Lissabonin sopimus tuli voimaan. Sopimusta juhlitaan Brysselissä seremonioissa, joissa uudet EU:n johtajat ovat paikalla.

Pakkassää jatkuu suuressa osassa maata - varoituksia merellä ja pohjoisimmassa Lapissa

Pakkassää jatkuu tänään suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosissa on yön aikana pakkasasteita 4–11. Päivällä pakkasta on kahdesta seitsemään astetta. Länsirannikolla voidaan lähennellä jopa nollaa.

Lumikuuroja on tiedossa lounaisrannikolla, ja vähäistä lumisadetta voidaan saada paikoin myös maan keski- ja kaakkoisosissa.

Pohjoisessa on sunnuntain aikana paikoin heikkoa lumisadetta, joskin Lapissa sade on hieman runsaampaa. Pakkasta on 5–15 astetta.

Pohjois-Lapissa ajokelin varoitetaan olevan huonoa lumisateen ja voimakkaan tuulen vuoksi. Tuulivaroitukset ovat voimassa kaikilla merialueilla.