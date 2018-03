Yön uutiskooste: Tämä kaikki tapahtui sillä aikaa, kun nukuit

EK:n asiantuntija varoittaa: Seuraavaksi EU:lla ja USA:lla voi olla edessään veroriita

Digitaalisten yritysten verottamisesta voi tulla seuraava riita USA:n ja EU:n välille orastavan tullikiistan lisäksi, varoittaa EK:n veroasiantuntija Virpi Pasanen.

EU-komissiolta odotetaan lähiaikoina digiyritysten verotuksesta esitystä, jolla amerikkalaiset yhtiöt kuten Google ja Facebook saataisiin maksamaan laajemmin veroja Eurooppaan. Julkisuuteen vuotaneen luonnoksen mukaan isoille digiyrityksille asetettaisiin väliaikaisesti 1–5 prosentin liikevaihtoon perustuva vero.

EK:n Pasanen pitää suunnitelmaa liikevaihdon verottamisesta kestämättömänä. Se voisi olla hänen mukaansa myös vastoin kansainvälisiä verosopimuksia.

Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteitä aletaan puida käräjillä

Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteitä aletaan tänään käsitellä Lapin käräjäoikeudessa. Kolmipäiväinen valmisteluistunto alkaa Rovaniemellä aluehallintoviraston tiloissa ennen puoltapäivää.

Pääkäsittely pidetään vasta syksyllä. Valmisteluistunnossa on tarkoitus selvittää muun muassa sitä, mikä asiassa on riidatonta ja miten pääkäsittely etenee.

Kokonaisuudessa syytetään vajaata kolmeakymmentä kuntapäättäjää muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Esillä on myös niin sanottu lakipalveluhaaraa, jossa kolmea syytetään törkeän petoksen yrityksestä.

Tulli paljasti 178 miljoonan euron arvoisen salakuljetusten sarjan

Tulli on paljastanut 178 miljoonan euron arvoisen huumeiden salakuljetusten sarjan, kertoo Savon Sanomat. Lisäksi Tulli auttoi muiden maiden viranomaisia paljastamaan vielä lisää saman liigan huumerikoksia.

Mikään Suomen viranomaisista ei ole paljastanut aiemmin yhtä laajaa ammattimaista huumeliigaa.

Suomen Tullin paljastaman huumeiden salakuljetuksen tutkinta johti laajan salakuljettajien verkoston paljastamiseen Saksasta ja Hollannista Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Belgiaan, Iso-Britanniaan, Espanjaan ja Italiaan.

Ajokeli on tänään vaarallinen maan keskiosissa

Ajokeli on erittäin huono monessa maakunnassa maan keskiosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Tiesää on vaarallinen jäätävän tihkusateen ja lumipyryn takia Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa on myös voimassa jalankulkijoita koskeva varoitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan jalkakäytävät ovat näissä maakunnissa aamuyöstä alkaen erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

Lisäksi ajokeli on mahdollisesti vaarallinen monessa muussakin maakunnassa maan länsi- ja pohjoisosissa.

HS: Pääministeri Sipilä haluaa yhdistää eduskunta- ja eurovaalit

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kannattaa ensi vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhdistämistä, kertoo Helsingin Sanomat. Hänen mukaansa yhdistäminen kasvattaisi eurovaalien äänestysprosenttia ja helpottaisi äänestäjien vaaliähkyä.

Eduskunta- ja europarlamenttivaalit on määrä järjestää lähekkäin ensi vuoden keväällä. Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa, europarlamenttivaalit touko–kesäkuussa.

Eduskunta- ja eurovaalien yhdistämistä on ehdotettu useaan otteeseen viime vuosina. Hallituspuolueista kokoomus ja sininen tulevaisuus ovat jo ilmoittaneet kannattavansa vaalien yhdistämistä.

Lukioiden ja ammattikoulujen yhteishaku syksyn koulutuksiin päättyy

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteishaku syksyn koulutuksiin päättyy tänään. Yhteishaussa on tarjolla lähes 80 000 aloituspaikkaa, joista noin 42 000 ammatillisessa koulutuksessa ja noin 38 000 lukioissa.

Ammatillisessa koulutuksessa runsaasti aloituspaikkoja on tarjolla sosiaali- ja terveysalalla, liiketalouden ja kaupan alalla, ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa sekä arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla.

Opiskelemaan haetaan nettiosoitteessa opintopolku.fi.

Yhteishaun valintatulokset julkaistaan aikaisintaan 14. kesäkuuta.

Tillerson ilmoitti USA:n tukevan Britannian arviota ex-agentin myrkytyksestä

Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin mukaan Yhdysvallat luottaa täysin Britannian ex-agentin myrkytystutkintaan sekä Britannian arvioon siitä, että Venäjä on todennäköisesti teon takana. Tillersonin mukaan sekä rikoksen tekijöihin että niihin, jotka antoivat määräyksen toteuttaa rikoksen, täytyy kohdistua riittävän vakavia seurauksia.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi eilen, että Venäjä on erittäin todennäköisesti entisen venäläisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana. Mayn mukaan Venäjällä on tiistai-iltaan asti aikaa selittää, miten Venäjällä sotilaskäyttöön valmistettu hermomyrkky päätyi Britanniaan. (Lähde: AFP)

Stoltenberg: Nato syvästi huolissaan ex-agentin myrkytyksestä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut Naton olevan syvästi huolissaan entiseen venäläisagenttiin Britanniassa kohdistuneesta hyökkäyksestä. Asiaa maanantaina tiedotteella kommentoinut Stoltenberg sanoi Naton olevan yhteydessä Britannian viranomaisiin tapauksen johdosta. Hän myös sanoi Britannian olevan Naton arvostettu liittolainen. (Lähde: AFP)

Tiedustelukomitean republikaanit: Venäjä ja Trump eivät juonitelleet presidentinvaaleissa

Yhdysvaltain edustajainhuoneen tiedustelukomitean republikaanit eivät ole löytäneet todisteita siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tai hänen kampanjakoneistonsa olisi juonitellut Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa, kertoo yhdysvaltalaismedia.

Tutkinta on kestänyt vuoden.

Tutkintaa johtavan K. Michael Conawayn mukaan republikaanit ovat yhtä mieltä Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden kanssa siitä, että Venäjä sotkeentui vaaleihin, mutta republikaanien mukaan Venäjä ei suosinut Trumpia, kertoo New York Times.

CNN: New Yorkin kopteriturman saattoi aiheuttaa matkustajan laukku

Yhdysvalloissa New Yorkissa sunnuntaina sattuneen helikopteriturman saattoi aiheuttaa matkustajan laukku, uutisoi CNN lähdetietonsa pohjalta. Uutiskanavan mukaan turmasta selvinnyt kopterin lentäjä on kertonut viranomaisille, että matkustajan laukku saattoi vahingossa painaa hätänappulaa, joka katkaisee polttoaineen syötön.

Asiasta CNN:lle kertoi viranomaislähde.

Viisi ihmistä sai surmansa, kun helikopteri syöksyi East River -vesiväylään Manhattanilla New Yorkissa sunnuntai-iltana. Ainostaan lentäjä selvisi turmasta. Kolme ihmistä vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan, mutta he menehtyivät vammoihinsa.

Ovetshkin teki 600. NHL-maalinsa - myös Laine maalasi

Venäläiskiekkoilija Aleksandr Ovetshkin on tehnyt NHL-uransa 600. maalin Winnipeg Jetsiä vastaan pelatussa ottelussa. Washington Capitalsissa pelaava Ovetshkin teki 600. maalinsa ottelun toisessa erässä vieden samalla joukkueensa 2–1-johtoon Patrik Laineen Winnipegistä. Myös Washingtonin ottelun ensimmäinen maali oli venäläiskiekkoilijan laukoma.

Myös Laine kasvatti ottelussa maalisaldoaan tasoittaessaan ottelun 2–2:een kolmannessa erässä. Washington vei kuitenkin jatkoajan myötä voiton maalein 3–2.

Laine ja Ovetshkin jakoivat ennen ottelun alkua maalipörssin kärkipaikan.