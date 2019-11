Yön uutiskooste: Tänään vietetään isänpäivää, räjähdykset jatkuvat Ruotsissa, jääkiekon Liigassa jopa sata aivotärähdystä kaudessa

Isänpäivää vietetään tänään - Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää

Tänään vietetään isänpäivää. Suomessa on noin 1,27 miljoonaa isää. Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta. Miehistä 57 prosenttia on isiä.

Suurella osalla isistä on yhteisiä harrastuksia lastensa kanssa. Tilastokeskuksen mukaan yli 40 prosenttia isistä harrastaa lastensa kanssa liikuntaa. Suosittua on myös erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä käyminen sekä urheilukilpailujen katsominen.

Tekstiilijätteen ongelmiin haetaan uusia ratkaisuja

Valtaosa ihmisistä on tietoisia muovin saastuttavista vaikutuksista. Nyt on alettu puhua myös tekstiileihin liittyvistä ongelmista, niin valmistusprosessissa kuin jätteenä.

Suomessa kertyy tekstiilijätettä arviolta 70 miljoonaa kiloa vuosittain. Globaalisti yli 60 prosenttia tekstiilien materiaaleista on muoviperäisiä.

Meneillään on monia hankkeita, joissa keskitytään muun muassa kestävän tekstiilituotteen valmistamiseen, tekstiilijätteen uudelleenkäyttöön ja kulutuksen vähentämiseen. Kuluttajalla on valtaa valinnoissaan.

Saudi-Arabian öljymahti Aramco suunnittelee jättimäistä listautumisantiaan marraskuulle

Saudi-Arabiassa valtion öljy-yhtiö Aramco aikoo aloittaa listautumisantinsa 17. marraskuuta. Jättimäinen öljy-yhtiö vahvisti alkukuusta pitkään velloneet huhut ja kertoi listautuvansa Riadin pörssiin. Listautumisannin on määrä jatkua joulukuun alkupäiviin.

Saudi-Arabia on kaavaillut öljyjätin listaamista jo pitkään osana maan tulonlähteiden monipuolistamista. Aramco tuottaa noin kymmenen prosenttia maailman öljystä.

Aramcon listautumisannista ennakoidaan maailman suurinta. Yhtiön arvoksi on haarukoitu 1,5–2 biljoonaa dollaria. Aramcon on arvioitu listautuvan pörssiin kahden prosentin osuudella yhtiöstä. (Lähde: AFP)

Räjähdykset jatkuvat Ruotsissa - Malmössä räjähti lauantaina auto

Ruotsissa huolta yleisestä turvallisuudesta aiheuttaneet räjähdykset eivät ota laantuakseen. Myöhään lauantai-iltana Malmössä räjähti auto, kertovat ruotsalaismediat.

Voimakkaasta räjähdyksestä tehtiin heti pelastusviranomaisille lukuisia ilmoituksia. Poliisin tiedottajan mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja ja kansallinen pommiryhmä tutkii räjähdyksen jälkiä, kertoo uutistoimisto TT.

Auton räjähdys ei ilmeisesti aiheuttanut henkilövahinkoja. Vain hetki räjähdyksen jälkeen Malmössä oli kuitenkin myös ampumavälikohtaus, jonka jäljiltä kaksi ihmistä joutui sairaalahoitoon hengenvaarallisten vammojen takia.

Tänä vuonna Ruotsissa on ollut noin 100 tapausta, joissa pommiryhmä on hälytetty paikalle, kertoi Ruotsin poliisi aiemmin tällä viikolla. (Lähde: TT)

Espanjassa äänestetään jälleen parlamenttivaaleissa

Espanjassa äänestetään tänään jo toisissa parlamenttivaaleissa tänä vuonna. Sosialistipuolue voitti keväällä järjestetyt edelliset vaalit, mutta ei saanut parlamenttiin enemmistöä. Kyselyiden perusteella hallituksen muodostaminen näyttää nyt vähintään yhtä vaikealta kuin puoli vuotta sitten.

Sosialistien ennustetaan menettävän paikkoja mutta säilyttävän suurimman puolueen asemansa. Suurinta vaalivoittoa on povattu oikeistopopulistiselle Vox-puolueelle, joka nousi keväällä ensi kertaa parlamenttiin. Katalonian kriisin kärjistyminen syksyllä ja nousu keskeiseksi vaaliteemaksi on suosinut oikeistoa. (Lähde: AFP)

Romania valitsee presidenttiä, Klaus Iohannis vahvoilla kakkoskaudelle

Romaniassa järjestetään tänään presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Selkeä ennakkosuosikki vaaleissa on istuva presidentti, keskustaoikeistolainen ja EU-myönteinen Klaus Iohannis.

Maan perinteisen valtapuolueen sosiaalidemokraattien ehdokas saattaa pudota toiselta kierrokselta nyt ensimmäistä kertaa sitten kommunismin kaatumisen 30 vuotta sitten.

Vaalien toinen kierros järjestetään kahden viikon päästä. (Lähde: AFP)

Kalashnikov-rynnäkkökiväärin luojan syntymästä sata vuotta

Venäjällä muistetaan tänään sata vuotta sitten syntynyttä Mihail Kalashnikovia. Hän kehitti pian toisen maailmansodan jälkeen nimeään kantaneen AK-47-rynnäkkökiväärin, joka on levinnyt erilaisia versioina ja kopioina useisiin eri maihin.

Maailmalla arvioidaan olevan käytössä jopa yli satamiljoonaa kalashnikovia. 94-vuotiaana vuonna 2013 kuollut Kalashnikov nousi Neuvostoliitossa ja sittemmin Venäjällä kansallissankarin asemaan. Hän ei kuitenkaan saanut keksinnöstään merkittävää taloudellista hyötyä.

Woody Allen sopi oikeusjuttunsa Amazonin kanssa - vaati miljoonakorvauksia elokuvahankkeen perumisesta

Elokuvaohjaaja Woody Allen on sopinut helmikuussa aloittamansa oikeusjutun verkkojätti Amazonin kanssa.

Allenin mukaan Amazon syyllistyi sopimusrikkomukseen, kun sen suoratoistopalvelu perui ohjaajan kanssa tehdyn elokuvasopimuksen. Allen vaati yhteensä 68 miljoonan dollarin (60 miljoonan euron) korvauksia. Sovintosopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu.

Amazon perui elokuvasopimuksen metoo-liikehdinnän myötä. Allenin mukaan perusteena olivat vanhat häneen kohdistuneet syytökset adoptiotyttären seksuaalisesta häirinnästä. Allen ei ole ollut syytteessä adoptiotyttärensä ahdistelusta, mutta tytär on pitänyt kiinni syytöksistään. (Lähde: AFP)

Sunnuntaisuomalainen: Neurokirurgin arvion mukaan jääkiekon Liigassa 50-100 aivotärähdystä yhden kauden aikana

Jääkiekon aivovammoihin perehtynyt neurokirurgi arvioi, että Liigassa sattuu yhden kauden aikana 50–100 aivotärähdystä. Neurokirurgi Teemu Luoto arvioi asiaa Sunnuntaisuomalaiselle.

Tämä tarkoittaa Sunnuntaisuomalaisen mukaan siis keskimäärin yhtä ylikovaa päähän kohdistunutta iskua per liigakierros. Liigapelaajia on noin 400.

Suomessa päävammoja ei tilastoida edes Liigan tasolla. Ruotsissa tilastoja tehdään.