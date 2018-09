Yön uutiskooste: Taifuuni tappanut kymmenen Japanissa, yhteishaku alkaa ja Pori Jazz paljastaa uuden toimitusjohtajan

Trump kiistää paljastuskirjan väittämiä Twitterissä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuoreeltaan vastannut häntä koskevan paljastuskirjan väitteisiin. Trump julkaisi Twitterissä lukuisia kirjan väitteitä oikaisevia viestejä.

Trumpin kansliapäällikkö John Kelly ja puolustusministeri James Mattis kiistävät Trumpin julkaisemissa lausunnoissa journalisti Bob Woodwardin kirjan väittämiä. Kirjassa väitetään Mattisin pitäneen Trumpia ymmärryskyvyltään lapsen tasoisena ja Kellyn nimittäneen Trumpia idiootiksi.

Arvostetun journalistin Woodwardin Trump-kirja on määrä julkaista viikon kuluttua, mutta kirjasta julkaistiin yhdysvaltalaismediassa ennakkoon poimintoja.

Japanissa taifuuni etenee kohti pohjoista laantuneena - kymmenen ihmistä kuollut

Japanissa ainakin kymmenen ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut Jebi-taifuunin koetellessa saarivaltiota. Japanin meteorologian laitoksen mukaan taifuuni etenee kohti pohjoista, mutta se on laantunut huomattavasti.

Maan länsiosaan osuessaan taifuuni sai aikaan laajoja tuhoja ja jätti yli miljoona kotitaloutta ilman sähköjä. The Japan Times -lehden mukaan Osakan lentokentällä noin viisi tuhatta ihmistä on edelleen jumissa, sillä lentokenttä on suljettu liikenteeltä.

Taifuuni on voimakkain Japaniin iskenyt neljännesvuosisataan. Kovimmat myrskytuulet ylsivät tiistaina noin 60 metrin sekuntinopeuteen. (Lähde: AFP)

Trudeau: Kanada ei allekirjoita Naftaa ilman riitojensovittelumekanismia

Kanada ei allekirjoita Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta Naftaa ilman, että se sisältää riitojensovittelumekanismin, Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi tiistaina paikallista aikaa. Yhdysvallat on ilmaissut haluavansa päästä irti elimestä, joka käsittelee vapaakauppasopimuksen riita-asioita.

Trudeaun mukaan sopimus ilman riitojensovittelumekanismia on huono kanadalaisille.

Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland matkustaa keskiviikkona Washingtoniin jatkamaan maiden välisiä Nafta-keskusteluja, jotka edellisviikolla tyssäsivät tuloksettomina. (Lähde: AFP)

WHO: 1,4 miljardia ihmistä sairastumisvaarassa liikkumattomuuden vuoksi

Maailmassa yli neljännes aikuisväestöstä eli yli 1,4 miljardia ihmistä lukeutuu vakavien sairauksien riskiryhmään liian vähäisen liikunnan ja aerobisen harjoittelun vuoksi. Asiasta raportoi Maailman terveysjärjestö WHO.

Järjestön mukaan diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpäkasvaimet uhkaavat maailman joka kolmatta naista ja neljännestä miehistä. Riskiryhmään lukeutuvat ennen kaikkea vauraiden maiden kansalaiset, joiden ravinnossa on runsaasti energiaa ja joiden työ on istumapainotteisempaa.

WHO:n mukaan ihmisten aktiivisuus on pysynyt lähes muuttumattomana jo 2000-luvun alkupuolelta saakka. (Lähde: AFP)

HS: Koulukiusaamisen ehkäisyn varjolla myytävän lehden taustalta paljastui miljoonahuijaus

Koulukiusaamisen ehkäisyn varjolla myytävän Kouluturvaa-lehden taustalla on useassa maassa toimiva miljoonaluokan huijaus, uutisoi Helsingin Sanomat.

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö käynnisti viime viikolla Kouluturvaa-lehdestä rikostutkinnan.

Helsingin Sanomat kertoo selvittäneensä lehden taustahenkilöiden toimintaa Suomessa, Virossa ja Espanjassa. Selvitystä varten on haastateltu useita Kouluturvaa-lehden taustayrityksen entisiä työntekijöitä ja muita asianosaisia.

Selvityksen mukaan Espanjasta myytävän lehden puhelinmyyntitoimistot ovat tehneet muutaman vuoden aikana miljoonien eurojen voitot jättämällä maksamatta palkkoja, sosiaaliturvamaksuja ja vuokria. Lehteä on myyty jopa 100 000 tilausta.

Vuorineuvos Reijo Karhinen esittelee maatalouden tulevaisuuspohdintoja

OP-ryhmän entinen pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen esittelee tänään väliaikaraporttia maatalouden kannattavuudesta. Karhinen selvittää asiaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja maatalousministeri Jari Lepän (kesk.) toimeksiannosta.

Karhinen on kesän aikana kuullut viljelijöitä ja ruokaketjun muita osapuolia eri puolilla maata. Lisäksi kansalaisten ajatuksia maatalouden tulevaisuudesta ja laadukkaan ruuantuotannon turvaamisesta on kerätty verkkoaivoriihessä, johon on osallistunut yli 3 400 henkilöä.

Pori Jazz paljastaa uuden toimitusjohtajansa - edellinen sai potkut ennen ensimmäistäkään työpäivää

Pori Jazz kertoo tänään, kenet on valittu festivaalin uudeksi toimitusjohtajaksi.

Pori Jazzin toimitusjohtajaksi nimitetyn Aki Ruotsalan työsuhde purettiin kesäkuun alussa, kun julkisuuteen levisivät hänen homovastaisiksi tulkitut kommenttinsa. Ruotsala oli sanonut Satakunnan Kansan haastattelussa esimerkiksi, että on olemassa vain homoutta eikä homoja.

Haastattelu nostatti kohun, ja Pori Jazzin hallitus päätyi hätäkokouksen jälkeen perumaan Ruotsalan nimityksen. Hänen oli tarkoitus aloittaa tehtävässä 1. elokuuta.

Uusi toimitusjohtaja on määrä paljastaa noin kello 11.

Jos opiskelupaikka jäi keväällä saamatta, voi kouluun hakea uudestaan syksyn yhteishaussa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän kuin kevään haussa.

Opetushallituksen mukaan haussa on tarjolla noin 6 600 opiskelupaikkaa. Valittavana on yli 200 koulutusohjelmaa, joista 20 on yliopistokoulutuksia.

Haussa on mukana paikkoja 21 ammattikorkeakoulusta ja kolmesta yliopistosta. Noin puolet aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Hakuaika päättyy kahden viikon päästä 19. syyskuuta kello 15. Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään marraskuun lopulla, ja opinnot alkavat tavallisesti tammikuussa.