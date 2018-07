Yön uutiskooste: Taksien hinnoittelu vapautuu tänään ja Meksikossa äänestetään presidentistä

MM-kisaisäntä Venäjä saa vastaansa Espanjan

Jalkapallon MM-lopputurnaus jatkuu tänään kahdella neljännesvälieräottelulla. Otteluparit ovat Espanja–Venäjä ja Kroatia–Tanska.

Tällä vuosikymmenellä sekä maailman- että Euroopan mestaruuden voittanut Espanja ja järjestäjämaa Venäjä kohtaavat Moskovassa kello 17 Suomen aikaa. Kroatia ja Tanska aloittavat ottelunsa Nizhni Novgorodissa Suomen aikaa kello 21.

Espanja ja Kroatia voittivat alkulohkonsa, kun historiansa ensimmäistä kertaa MM-pudotuspeleihin yltänyt Venäjä ja Tanska olivat lohkojensa kakkosia.

Cavani: Teen kaikkeni, jotta pääsen kentälle Ranskaa vastaan

Uruguayn MM-jalkapallon puolivälieriin iskenyt Edinson Cavani sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta hän pääse pelaamaan Ranskaa vastaan perjantaina.

Jalkaansa pidellyt Cavani otettiin lauantaina Portugalia vastaan pelatussa ottelussa vaihtoon. Mikäli Cavani on poissa Ranska-pelistä, se on valtava takaisku kolmatta MM-titteliään jahtaavalle Uruguaylle.

ESPN:n mukaan joukkueen valmentaja Oscar Tabarez sanoi ottelun jälkeen, että tarvittavat tutkimukset tehdään, mutta vielä on liian aikaista arvioida, minkälaisesta vammasta on mahdollisesti kyse.

Uruguay kaatoi Euroopan mestari Portugalin luvuin 2–1. Voittajajoukkueen molemmat maalit teki Cavani. (Lähde: AFP)

Taksien hinnoittelu vapautuu tänään

Suomen taksilainsäädännön suuri uudistus astuu voimaan tänään. Jatkossa taksialalla on vapaata sekä hinnoittelu että kilpailu.

Muutos tarkoittaa luopumista taksilupien määräsääntelystä, joten tästä eteenpäin taksipalveluja saa tarjota kuka tahansa lupaehdot täyttävä. Taksi voi olla jopa kuorma-auto tai mopoauto.

Taksissa ei tarvitse olla enää taksamittaria, jos matkan hinta sovitaan tai kerrotaan etukäteen. Myöskään taksikyltti ei ole enää välttämätön auton katolla.

Ruotsin Almedalenin politiikkaviikko alkaa Visbyssä

Ruotsissa alkaa tänään suuriin mittasuhteisiin kasvanut Almedalenin politiikkaviikko. Tapahtuma kokoaa vuosittain muun muassa politiikan, liike-elämän ja median vaikuttajia Gotlannin saarelle.

Visbyssä pidettävän tapahtuman kiinnostavuutta lisää tällä kertaa se, että Ruotsissa on vaalivuosi. Valtiopäivävaalit pidetään reilun kahden kuukauden päästä syyskuussa.

Almedalenin politiikkaviikolla vierailee vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä. Tämänvuotiseen ohjelmaan on ilmoitettu yli 4 300 tapahtumaa, esimerkiksi seminaareja, debatteja ja tietoiskuja. (Lähde: TT)

Helsingborgissa neljä miestä viety sairaalaan ampumavälikohtauksen jälkeen

Ruotsin Helsingborgissa neljä parikymppistä miestä on viety sairaalaan apuvälikohtauksen jälkeen. Poliisin verkkosivujen mukaan miehet vietiin sairaalaan ampumahaavojen tai muiden vammojen takia. Skånen läänin tiedottajan mukaan kolme miehistä on haavoittunut vakavasti.

Ampumavälikohtaus tapahtui paikallista aikaa noin kello kahdeksalta eilen illalla lähellä Gustav Adolfsin kirkkoa.

Helsingborgissa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut lukuisia ampumavälikohtauksia ja useita nuoria miehiä on ammuttu. Poliisin tiedottajan mukaan on kuitenkin edelleen epäselvää, liittyykö eilinen ampuminen millään tavalla aiempiin ampumisiin. (Lähde: TT)

Ruotsalainen Nobel-palkinnon saaja Arvid Carlsson on kuollut

Ruotsalainen Nobel-palkinnon saaja Arvid Carlsson on kuollut, kertoi uutistoimisto TT lauantaina. Asiasta kertoi uutistoimistolle Göteborgin yliopiston Sahlgrenska akatemia.

95-vuotiaana kuollut Carlsson sai vuonna 2000 Nobelin lääketieteen palkinnon, jonka hän jakoi kahden muun tiedemiehen kanssa. Kolmikko palkittiin hermostoa koskevista tutkimuksistaan.

Carlssonin havaintojen ansiosta Parkinsonin taudin lääkitystä saatiin kehitettyä eteenpäin. Hän työskenteli pitkään farmakologian professorina Göteborgin yliopistossa ennen eläköitymistään.

Meksiko äänestää presidentistä - voittajasuosikki on protestiehdokas, joka on luvannut panna kampoihin Trumpille

Meksikossa äänestetään tänään presidentinvaaleissa, joiden selkeä ennakkosuosikki on vasemmiston Andres Manuel Lopez Obrador.

Lopez Obrador on kampanjoinut tuoreena vaihtoehtona Meksikon perinteisille valtapuolueille. Hän on luvannut kitkeä korruptiota sekä panna kiivaasti kampoihin Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille.

Vastustajiensa mukaan Lopez Obrador on vastuuton populisti, jonka johdolla Meksikon talous romahtaisi kuten Hugo Chavezin aikana Venezuelassa.

Samaan aikaan järjestetään myös parlamenttivaalit sekä erilaisia aluevaaleja. Alustavia tuloksia on luvassa maanantaiaamuna Suomen aikaa. (Lähde: AFP)

USA:n maahanmuuttovirastoa vaaditaan uudistettavaksi - ajatus saa tukea konkaridemokraateilta

Yhdysvalloissa vaatimukset Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n korvaamisesta toisella viranomaisella kiihtyvät. Vaatimus viraston lakkauttamisesta ja uuden korvaajan perustamisesta on kerryttänyt tukijoita muun muassa maan demokraattipuolueessa.

ICE:n lakkauttamisen vaatijoiden joukkoon on liittynyt muiden muassa Massachusettsin kokenut demokraattisenaattori Elizabeth Warren, kertoo CNN.

Maahanmuuttovirastoa on kritisoitu muun muassa perheistään erotettujen siirtolaislasten kohtelusta.

Nicaraguan väkivaltaisuuksien kuolonuhriluku nousi jälleen

Nicaraguassa ainakin yksi ihminen kuoli ja 11 haavoittui presidentti Daniel Ortegaa vastustavien mielenosoitusten yhteydessä lauantaina. Asiasta kertovan ihmisoikeusjärjestön mukaan surmansa sai 23-vuotias mies, jota ammuttiin päähän.

Mielenosoittajia haavoittui ainakin pääkaupunki Managuassa sekä Leonin kaupungissa.

Ortegaa vastustavia protesteja järjestettiin lauantaina ympäri maata ja niihin osallistui tuhansia ihmisiä.

Huhtikuussa alkaneiden mielenosoitusten yhteydessä on kuollut jo yli 200 ihmistä. Väkivaltaisuudet saivat alkunsa, kun aluksi pienimuotoiset mielenosoitukset sosiaaliturvan muutoksia vastaan räjähtivät Ortegan vastaiseksi kansannousuksi. (Lähde: AFP)

Meksikossa surmattiin jälleen toimittaja

Meksikossa on surmattu jo ainakin kuudes toimittaja tänä vuonna. Quintana Roon osavaltion syyttäjän mukaan meksikolaisen uutissivuston toimittaja Jose Guadalupe Chan ammuttiin kuoliaaksi. Ampujan henkilöllisyys ei ole tiedossa.

Chan oli baarissa Felipe Carrillo Puerton kylässä, jossa asuu lähinnä alkuperäisväestön edustajia.

Asiaa uutistoimisto AFP:lle kommentoineen Chanin työkaverin mukaan Chan oli kertonut, että häntä oli uhkailtu ja hän oli pyytänyt viranomaisilta suojelua. Viranomaiset eivät työkaverin mukaan olleet vastanneet pyyntöön. (Lähde: AFP)