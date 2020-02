Yön uutiskooste: Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat päässeet sopuun – liittojen vielä hyväksyttävä neuvottelutulos, Paperiteollisuuden työriidan sovintoehdotukseen luvassa vastauksia

Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat päässeet sopuun - liittojen vielä hyväksyttävä neuvottelutulos

Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat päässeet sunnuntain ja maanantain välisenä yönä sopuun uudesta työehtosopimuksesta, liitot kertovat Twitterissä. Liittojen hallintojen täytyy vielä hyväksyä neuvottelutulos.

Ammattiliitto Pron ilmoittama lakko teknologiateollisuudessa alkoi tänään. Työnseisaus päättyy, mikäli neuvottelutulos hyväksytään, Pro kertoo sivuillaan.

Pron lakon kohteena on noin 90 teknologiayritystä ja 10 000 toimihenkilöä eri puolilla maata.

Paperiteollisuuden työriidan sovintoehdotukseen luvassa vastauksia

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden on tänään määrä vastata valtakunnansovittelijan eilen jättämään sovintoehdotukseen. Osapuolten vastauksia odotetaan kello 14.

Paperiliiton hallinto kokoontuu aamulla keskustelemaan tilanteesta.

Paperiteollisuudessa alkaa tänään jo kolmas lakkoviikko.

Valtakunnansovittelija jätti paperiteollisuuden työriidassa sovintoesityksen jo lauantain vastaisena yönä. Paperiliiton ja Metsäteollisuuden piti antaa vastauksensa lauantai-iltaan mennessä. Paperiliiton mukaan aikataulu oli kuitenkin niin tiukka, että liitto pyysi lisäaikaa.

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut lähes sadalla - kuolleita yhteensä yli 900

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut eilisestä lähes sadalla, kertovat Kiinan viranomaiset. Kuolleita on nyt yhteensä ainakin 908.

Maassa on todettu yli 40 000 tartuntaa. Uusia tartuntoja on koko maassa vahvistettu eilisestä yli 3 000. Suurin osa tartunnoista on Hubein maakunnassa, jossa virus lähti leviämään joulukuun lopussa.

Koronaviruksen tiedetään tappaneen kaksi ihmistä Kiinan ulkopuolella.

Sunnuntaina kerrottiin, että uuteen koronavirukseen on kuollut enemmän ihmisiä kuin vuosina 2002–2003 levinneeseen sars-virukseen. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa Pete Buttigieg vaikuttaa voittaneen Iowan esivaalin

Yhdysvalloissa Iowan demokraattinen puolue on julkistanut osavaltion vaalikokouksen tulokset lähes viikkoa vaalin jälkeen. New York Timesin mukaan tulokset osoittaisivat Pete Buttigiegin voittaneen vaalin.

Lehti kirjoittaa, että virheet ääntenlaskennassa ovat saaneet monet mediat pidättäytymään julistamasta tulosta lopulliseksi.

Puolueen mukaan South Bendin kaupungin ex-pormestari Buttigieg olisi saamassa 14 delegaattia taakseen ja Vermontin senaattori Bernie Sanders 12 delegaattia. Molemmat ovat julistautuneet Iowan vaalikokouksen voittajiksi.

Stunttimiestä näyttelevä Brad Pitt palkittiin odotetusti sivuosa-Oscarilla

Parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon on voittanut odotetusti Brad Pitt roolistaan elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood. Palkinto oli Pittille ensimmäinen näyttelijätyöstä saatu Oscar.

Parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon sai avioerojuristia näyttelevä Laura Dern Netflix-elokuvasta Marriage Story. Oscar-palkinto oli hänelle ensimmäinen.

Parhaalla sovitetun käsikirjoituksen palkinnolla palkittiin Taika Waititi elokuvasta Jojo Rabbit ja parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin sai Bong Joon-hon ylistetty Parasite. Eniten ehdokkuuksia, kaikkiaan 11 kappaletta, on kerännyt Joker-elokuva.

92. Oscar-gaala on parhaillaan käynnissä Los Angelesissa Yhdysvalloissa. Kaikkiaan palkintoja jaetaan 24 kategoriassa.

Turun yli 17 vuoden takaisen arvokuljetusryöstön yrityksen käsittely alkaa käräjillä

Turussa yli 17 vuotta sitten tapahtunutta arvokuljetusryöstön yritystä aletaan tänään käsitellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 44-vuotiasta espoolaismiestä syytetään törkeän ryöstön yrityksestä.

Arvokuljetusauto yritettiin ryöstää Vanhan Tampereentien Prisman pihalla elokuussa 2002. Naamioituneet ja konetuliasein varustautuneet ryöstäjät pyrkivät kulmahiomakoneen avulla arvokuljetusautoon. Paikalle hälytettiin poliisit, mutta joukko onnistui pakenemaan.

Poliisi kertoi viime vuoden toukokuussa ottaneensa tapauksen taas aktiiviseen tutkintaan. Tällöin tutkinnanjohtaja sanoi, ettei poliisilla ollut uutta tietoa tapauksesta. Lokakuussa poliisi otti kiinni espoolaismiehen.

Amerikkalainen F-35-hävittäjä vuorossa Hornetien seuraajatesteissä

Ilmavoimien uudeksi hävittäjäksi tarjolla olevien ehdokkaiden testit jatkuvat Suomessa. Satakunnan lennostossa Pirkkalassa esitellään tänään amerikkalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjää. Valmistaja on mainostanut sitä muun muassa häiveominaisuuksillaan. Mallin etuna on myös se, että sitä on myyty paljon eri puolille maailmaa – muun muassa Tanskaan ja Norjaan.

HXChallenge-testeissä jokainen ehdokas on tuonut koneitaan Suomeen viikoksi. Tarkoituksena ei ole asettaa ehdokkaita paremmuusjärjestykseen vaan todentaa, että valmistajien lupaukset muun muassa sensoreiden suorituskyvystä pitävät paikkansa.

Ensi viikolla Suomeen saapuu ehdokkaista viimeisenä testattava Boeingin Super Hornet.

Myrskyinen etelätuuli katkonut sähköt jo tuhansilta

Kova tuuli on katkonut sähköjä eri puolilla Suomea. Aamuyöllä ilman sähköä oli reilut 11 000 asiakasta, erityisesti maan länsirannikolla.

Esimerkiksi Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa puolen yön aikaan noin 1 800 asiakasta oli sähköttä. Varsinais-Suomessa Maskussa ja Uudessakaupungissa molemmissa sähköttä oli noin 700 asiakasta.

Sähköttömiä koteja on myös muun muassa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

Suomea riepottelee tänään myrskyinen etelätuuli. Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen lähes kaikille merialueille.

Jopa joka viidennellä 70-vuotiaalla miehellä on nivustyrä

Nivustyrä on yleisin kiireetöntä leikkausta vaativa kirurginen vaiva Suomessa. Esimerkiksi 70-vuotiaista miehistä jopa joka viidennellä on nivustyrä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

Vaiva voi olla synnynnäinen tai se voi syntyä iän myötä. Nivustyrä on miehillä kymmenen kertaa yleisempi kuin naisilla. Tämä johtuu nivusen anatomiasta.

Nivustyrän jälkeen seuraavaksi yleisimmät tyrätyypit ovat napatyrä ja leikkausarpiin tulevat tyrät, Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kerrotaan. Tyrä syntyy, kun vatsaontelon sisältöä työntyy vatsanseinämän läpi ihon alle.

NHL-tähti Laine laukoi puolesta kentästä maaliin

Jääkiekon NHL:ssä Patrik Laineen Winnipeg Jets on kaatanut Chicago Blackhawksin lukemin 5–2.

Ensimmäiselle erätauolle siirryttiin vierasjoukkue Chicagon 2–0-johtoasemissa. Toisen erän jälkeen Blackhawks johti yhä peliä, vaikka Jets pääsi jo kaventamaan.

Kolmas erä oli Winnipegin maalijuhlaa, josta myös Laine sai osansa. Erän loppupuolella suomalaistähti laukoi kentän puolivälin tienoilta tyhjään maaliin. Hän sai ottelusta 1+1-pisteet.

NHL:n suomalaistähdistä myös Kaapo Kakko pääsi maaliteonmakuun, kun Kakon New York Rangers löi Los Angeles Kingin 4–1.