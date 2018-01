Yön uutiskooste: Terapiaan nopeasti rahalla, pankkilakko alkaa, 2 000 ilman sähköjä

Terapiaan pääsee nyt lyhyellä varoitusajalla - jos on varaa maksaa siitä

Verkossa varattavan psykoterapian ja psykologin antaman keskusteluhoidon tarjonta kasvaa. Suomessa on yhä enemmän terapeuttikeskuksia, joiden kautta terapiakäynnille pääsee pikaisesti, jopa samana päivänä.

Moni käyttää psykoterapiapalveluita lyhytkestoisesti. 2–12 kerran terapia voi olla hyvä apu elämän kriisitilanteissa tai lieviin mielen ongelmiin, sanovat alan asiantuntijat. Esteeksi voi muodostua hinta: yksi 45 minuutin käynti maksaa yleisesti noin 80 euroa.

Jo toinen pankkilakko alkaa, useiden suurten pankkien konttorit ja puhelinpalvelut ovat kiinni

Kaksipäiväinen pankkilakko alkaa tänään. Rahoitusalan työriita aiheutti jo viime viikolla kaksipäiväisen lakon, eikä sopua löytynyt tämänkään viikon neuvotteluissa.

Työnseisauksen takia ainakin Nordean, OP:n, Aktian ja Danske Bankin konttorit ovat kiinni. Nordean puhelinpalvelu on auki vajaalla miehityksellä kello 9–17, OP:llä, Aktialla ja Danske Bankilla myös puhelinpalvelu on kiinni.

Verkkopankit ja mobiilipalvelut toimivat normaalisti, mutta niissä voi olla ruuhkan takia hitautta.

Suurimpana kiistakapulana rahoitusalan neuvotteluissa on ollut viikonlopputöiden teettäminen.

Noin 2 000 ihmistä ilman sähköä

Suomessa on tällä hetkellä noin 2 000 sähkötöntä kotitaloutta, ilmenee Energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Sähköttömiä asiakkaita on pääasiassa Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Sähköttömiä asiakkaita on yhteensä 13 paikkakunnalla. Sähkökatkot ovat piinanneet osaa Suomessa vuoden vaihteen tienoilla. Syynä on ollut tykkylumi, joka on katkonut voimajohtoja.

Uutissuomalainen: Maanteiden talvihoitoa kohennetaan panemalla urakkasopimukset uusiksi

Maanteiden talvikuntoa halutaan parantaa panemalla urakkasopimukset uusiksi, kertoo Uutissuomalainen.

Varsinkin raskaan liikenteen kuljettajat ovat olleet pitkään tyytymättömiä maanteiden talvihoidon tasoon.

Liikennevirasto aikoo nyt muuttaa urakkasopimustensa mallia, jotta talvihoidon laatu paranisi.

Tällä hetkellä Liikennevirasto on kilpailuttanut maanteiden hoidon pääurakat, jotka ovat olleet kuudella toimijalla. Nämä ovat puolestaan kilpailuttaneet tienhoidon pienempiin aliurakoihin.

Uusi urakkamalli perustuu tavoitehintaan. Mikäli tavoitehinta ylittyy esimerkiksi runsaslumisen talven takia, kustannukset tasataan Liikenneviraston ja pääurakoitsijan välillä tietyillä suhdeluvuilla.

Trumpin ex-kampanjapäällikkö syyttää Venäjä-tutkinnasta vastaavaa Muelleria valtuuksien ylittämisestä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort syyttää erikoistutkija Robert Muelleria ja maan oikeusministeriötä valtuuksien ylittämisestä Venäjä-tutkinnassa.

Manafortin syytteen mukaan ministeriö ja apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein antoivat Venäjä-tutkinnassa vastaavalle Muellerille liian laajat valtuudet tutkia Venäjän ja Trumpin kampanjatiimin mahdollista yhteistä juonittelua vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Manafortin mukaan Mueller on tutkinnassa harhautunut pois sen alkuperäisestä kohteesta eli Venäjän ja Trumpin vaalikampanjaväen mahdollisesta juonittelusta kampanjan aikana. Hänen mukaansa Mueller on keskittynyt asioihin, jotka tapahtuivat vuosia ennen kampanjaa. (Lähde: AFP)

Trumpin väitetään uudessa kirjassa kauhistuneen valintaansa presidentiksi

Yhdysvalloissa ensi viikolla julkaistavassa kirjassa väitetään, että Donald Trump ei uskonut voittavansa Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Kirjassa väitetään myös Trumpin aluksi kauhistuneen siitä, että hänet valittiin presidentiksi.

Katkelmia kirjasta ovat jo julkaisseet New York magazine, Guardian ja The Washington Post.

Toimittaja Michael Wolff haastatteli Fire and Fury -kirjaa varten Trumpia sekä yli 200:aa presidentin lähipiiriläistä.

Kirjasta nousi etukäteen kohu, sillä Trumpin ex-strategiapäällikkö Steve Bannon syyttää kirjassa presidentin poikaa Donald Trump Jr:ää maanpetoksellisesta toiminnasta. (Lähde: AFP)

Ainakin 23 siviiliä kuollut ilmaiskuissa ja tulituksessa Syyriassa

Ainakin 23 siviiliä on saanut surmansa ilmaiskuissa Syyriassa lähellä Damaskosta, kertoo Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Ilmaiskut tehtiin keskiviikkona Syyrian kapinallisjoukkojen hallussa olevalle alueelle Itä-Ghoutassa. Suurin osa siviiliuhreista, yhteensä 18 ihmistä, kuoli Venäjän ilmaiskuissa Misraban kaupungissa. Loput saivat surmansa Syyrian hallinnon kranaattitulituksessa. (Lähde: AFP)

Hiihtäjät kastuvat tänään Tour de Skin yhteislähdöissä

Sääennuste lupaa rankkasadetta maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen yhteislähtöihin tänään Saksassa. Kisakeli ei liene sentään yhtä lohduton kuin eilen, jolloin perinteisen hiihtotavan sprintit oli pakko perua.

Oberstdorfissa kisataan vapaalla hiihtotavalla naisten 10 kilometriä ja miesten 15 kilometriä. Jaossa on bonussekunteja matkan varrella olevista kirimaaleista: naisilla kerran matkan varrella ja miehillä kahdesti. Lisäksi kärkikolmikko saa bonussekunteja.

Bulls hävisi, Markkanen nakutti 22 pistettä

Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls on ottanut takkiin kotikentällään pelatussa ottelussa Toronto Raptorsia vastaan. Chicago Bulls hävisi Toronto Raptorsille pistein 115–124.

Bullsin suomalaispelaaja Lauri Markkanen nakutti ottelussa 22 pistettä ja otti 12 levypalloa. Markkanen sai peliaikaa reilut 31 minuuttia. Bullsin kovin pistemies oli Justin Holiday, joka sai 26 pistettä. Markkanen sai ottelussa joukkueestaan toisiksi eniten pisteitä.

Bulls hävisi myös maanantaina pelatun ottelun Portland Trail Blazersia vastaan. Sitä ennen Bulls oli voittanut seitsemän ottelua.