Yön uutiskooste: Texasissa ainakin viisi kuoli ampumisessa maantiellä

Pääministeri Rinne ymmärtää naisvaltaisten alojen palkkavaatimuksia

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ymmärtää naisvaltaisten alojen paineita palkankorotuksiin.

Hoitoalan ammattiliitot Tehy ja Super vaativat keväällä miesten ja naisten palkkaerojen tasaamista. Asiaa on liittokierroksen alla pitänyt esillä Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, joka on vaatinut hoitajille roimasti vientiteollisuutta korkeampia palkankorotuksia.

STT:n haastattelussa Rinne toivoo liittokierrokselta sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kohdillaan kilpailukykyyn nähden, mutta jotka myös koetaan oikeudenmukaisiksi.

Rinne painottaa useaan otteeseen, että hallitus ei ole työmarkkinaosapuoli eikä se tunkeudu neuvotteluihin.

Suomenhevosesta löytyi harvinaisen villihevosen perimää

Suomenhevosen geneettinen tutkimus on tuottanut yllätyksen, sillä rodun perimästä löytyi harvinaisen przewalskinhevosen emälinjan dna:ta. Kyseessä on maailman ainoa jäljellä oleva villihevonen. Se on kotoisin Aasian aroilta.

Muista nykyisistä kesyhevosroduista ei ole toistaiseksi löytynyt mongolianvillihevosen emälinjaa. Suomalaiset tutkijat löysivät emälinjan geenimerkkejä muutamasta suomenhevosyksilöstä. Tutkimus vahvistaa käsityksiä suomenhevosen sukulaisuudesta alkukantaisten itäisten rotujen kanssa.

Entistä useampi reputtaa ajokortin ajokokeessa

Entistä useampi reputtaa nykyisin ajokortin ajokokeessa. Hylättyjen määrän kasvussa näkyy se, että ajokoulutuksen vähimmäistuntimäärää pienennettiin, arvioi yksikön päällikkö Marko Rajamäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Ajokortin suorittamista muutettiin hiljattain myös niin, että opetusluvan saamista helpotettiin.

Opetusluvalla ajokortin hankkivien määrä on Rajamäen mukaan lisääntynyt paljon. Ajokokeen hylkäyksissä on käynyt niin, että opetuslupalaisten ja autokoulun käyneiden tulokset lähestyvät toisiaan. Autokoululaisten reputusmäärä on kasvanut, opetuslupalaisten laskenut.

Poliisiampumisista epäiltyjen veljesten isä HS:lle ja HBL:lle: Rikosten motiivia mahdoton ymmärtää

Porvoon poliisiampumisesta epäiltyjen veljesten isä on kertonut taustoja pojistaan Helsingin Sanomille ja Hufvudstadsbladetille.

Isä sanoo lehdille, että teko on täysin järjetön eikä sitä voi mitenkään ymmärtää. Hänen mielestään mikään poikien aiemmassa käytöksessä tai historiassa viranomaisten kanssa ei kerro siitä, että he olisivat olleet kykeneviä viikonlopun rikoksiin.

Hän lisää, että pojat ovat aina arvostaneet poliiseja ja että perheen tuttavapiirin kuuluu suomalaisia poliiseja.

Isä ei myöskään usko, että tapahtuneella olisi yhteyttä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Korkokatto laajenee pikaluottoihin ja muihin kulutusluottoihin

Pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen tiukempi lainsäädäntö astuu tänään voimaan. Jatkossa kuluttajan nostaman luoton korkokatto on 20 prosenttia.

Sääntely ei koske liikennevälineiden osamaksukauppaa eikä vakuudellisia asuntolainoja.

Sääntelyllä rajoitetaan myös oikeutta periä muita luottokustannuksia kuin korkoa. Perittävät kustannukset eivät saa ylittää 150:tä euroa vuodessa.

Sääntely koskee lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia.

Junalippujen käteismyynti kaukoliikenteen junissa päättyy

Kaukoliikenteen junista ei saa enää ostettua lippua käteisellä, kertoo VR tiedotteessaan. Kaukoliikenteessä lippuja voi ostaa tästä lähin vain maksukorteilla konduktööreiltä ja kiskobussien automaateista.

Matkalippuja voi ostaa ennakkoon itsepalvelukanavista, kuten verkkokaupasta ja mobiilisovelluksesta. Lippuja saa lisäksi asemilta ja puhelinpalvelusta, Matkahuollosta ja R-kioskilta.

Vielä yksi päivä hellettä ja sitten alkaa sateinen syyssää

Näyttää siltä, että tänään on viimeinen kesän hellepäivä, ennustaa Ilmatieteen laitos. Maan eteläosissa voidaan vielä ylittää 25 asteen raja, muulloin lämpötilat vaihtelevat 20–24 asteen välillä. Päivän mittaan sää kuitenkin viilenee, kun lännestä saapuva kapea sade- ja ukkosalue lipuu yli maan. Maan itäosiin sadealue saapuu alkuillasta.

Tiistaina sää poutaantuu. Maan eteläosissa mittarilukemat laskevat etelässä 20 asteeseen ja Lapissa 15 asteeseen. Samantasoiset asteet jatkuvat viikon loppuun asti.

Keskiviikkona epävakaa ja sateinen sää palaa, ja ennusteiden mukaan se jatkuu viikon loppuun saakka.

Texasissa ainakin viisi kuollut ampumisessa maantiellä

Yhdysvalloissa Texasin osavaltiossa ainakin viisi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa maantiellä. Uutiskanava CBS:n mukaan uhrien määrästä kertoi Midlandin poliisi. Haavoittuneita on mahdollisesti jopa parikymmentä.

Poliisi kertoi aiemmin Facebookissa, että epäilty ampuja oli ammuttu kuoliaaksi Odessan kaupungissa. Poliisin mukaan epäilty ampuja on kolmekymppinen valkoihoinen mies, CBS kertoo.

New York Timesin haastatteleman Midlandin pormestarin mukaan ampuminen tapahtui Midlandin ja Odessan välisellä maantiellä Texasin länsiosassa.

Saksassa äänestetään kaksissa osavaltiovaaleissa

Saksassa äänestetään tänään alueparlamentin vaaleissa Brandenburgin ja Saksin osavaltioissa. Maan perinteisten valtapuolueiden kristillisdemokraattien (CDU) ja sosiaalidemokraattien (SPD) odotetaan kärsivän vaaleissa pahat tappiot.

Molemmissa vaaleissa suurimmaksi vaalivoittajaksi povataan maahanmuuttovastaista Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta. Brandenburgissa AfD saattaa jopa nousta suurimmaksi puolueeksi ohi SPD:n. Myös vihreät on lisäämässä selvästi kannatustaan viiden vuoden takaisista edellisistä vaaleista.

Toimivan hallituskoalition löytymisestä ennustetaan molemmissa osavaltioissa vaikeaa, koska muut puolueet eivät halua tehdä yhteistyötä AfD:n kanssa.

Ensimmäisiä tulosennusteita on luvassa illalla kello 19 Suomen aikaa vaalihuoneistojen sulkeuduttua.

Toisen maailmansodan alkamisesta on tänään kulunut 80 vuotta

Toinen maailmansota alkoi päivälleen 80 vuotta sitten, kun Saksa hyökkäsi Puolan Gdanskiin.

Puolan Varsovassa järjestetään muistotilaisuus, johon odotetaan saapuvan eri valtioiden edustajia noin 40 maasta.

Esimerkiksi Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ja Saksan liittokansleri Angela Merkel osallistuvat muistotilaisuuteen. Venäjän presidentti Vladimir Putinia ei ole kutsuttu.

Suomea edustaa eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.).

Kontinen jatkoon Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen sekanelinpelissä

Suomen Henri Kontinen ja Hollannin Demi Schuurs ovat selvinneet jatkoon tenniksen Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa sekanelinpelissä.

Kaksikko voitti ensimmäisen kierroksen ottelussa Yhdysvaltojen Asia Muhammadin ja Austin Krajicekin kahdessa erässä 7–5, 6–4. Ottelu kesti hieman yli tunnin.

Miesten nelinpelissä Kontisen taival päättyi toiselle kierrokselle. Argentiinan Leonardo Mayer ja Portugalin Joao Sousa taivuttivat Kontisen ja hänen australialaisparinsa John Peersin lukemin 3–6, 6–3, 7–6.