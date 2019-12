Yön uutiskooste: Tragedia Pyhäjärvellä, Marinin ensimmäinen uudenvuoden tervehdys, hyvästit EU-puheenjohtajuudelle ja aktiivimallille...

Poliisi piiritti omakotitaloa tunteja Pyhäjärvellä - talosta löytyi kuollut nainen ja loukkaantunut mies

Poliisin Pyhäjärvellä piirittämästä omakotitalosta on löytynyt nainen kuolleena, kertoo poliisi tiedotteessa. Lisäksi asunnossa ollut mies on loukkaantunut, ja hänet on toimitettu hoidettavaksi.

Poliisi piiritti omakotitaloa Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla usean tunnin ajan. Operaatioon osallistui useita partioita ja ambulansseja. Piiritystilanne päättyi hieman ennen kahta yöllä. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

Poliisi tviittasi hieman ennen puolta yötä, että se piirittää mahdollisesta väkivaltarikoksesta epäiltyä henkilöä.

Pääministeri Marin lupaa hallituksen tekevän osansa talouden vahvistamiseksi

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lupaa ensimmäisessä uudenvuoden tervehdyksessään, että hallitus tekee osansa turvatakseen Suomen taloudellisen kestävyyden. Taloudellista kestävyyttä tavoitellaan työllisyyden vahvistamisella, mutta myös investoinneilla koulutukseen, tutkimukseen ja infrastruktuuriin sekä uudistamalla elinkeinorakennetta ilmastollisesti kestäväksi.

Marinin mukaan hallitus pyrkii tukemaan talouden kehitystä pitämällä yritysten toimintaympäristön vakaana ja ennustettavana ja reagoimalla suhdanteisiin. Ensi vuoden talousarvio on hidastuvan kasvun oloissa viritetty lievästi elvyttäväksi.

Suomen puheenjohtajuuskausi EU:ssa päättyy

Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi päättyy tänään. Puheenjohtajakaudella Suomi painotti yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja piti ilmastoasioita näkyvästi esillä.

Aiemmin joulukuussa jäsenmaat linjasivat tavoittelevansa ilmastoneutraaliutta vuosisadan puoliväliin mennessä. Ainoastaan Puola jätti sitoutumatta tavoitteen toimeenpanoon.

Suomi ei onnistunut ratkaisemaan puheenjohtajakaudellaan EU:n isoja kiistoja Välimeren pelastusoperaatioista, EU:n rahankäytöstä, veronkierron estämisestä tai laajentumisesta Länsi-Balkanilla.

Seuraavana puheenjohtajamaan manttelia kantaa Kroatia.

Aktiivimalli poistuu käytöstä kahden vuoden voimassaolon jälkeen

Runsaan keskustelun kohteena ollut työttömyysturvan aktiivimalli on tänään voimassa viimeistä päivää.

Vuoden alusta työttömyysetuus myös palautuu täysimääräiseksi, jos sitä on pienennetty aktiivimallin perusteella.

Aktiivimalli tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen säätämän uudistuksen tavoitteena oli edistää työllistymistä. Antti Rinteen (sd.) ja sitä seuranneen Sanna Marinin (sd.) hallitukset kirjasivat aktiivimallin leikkurin ja velvoitteiden purkamisen hallitusohjelmaan. Eduskunta päätti aktiivimallin purkamisesta joulun alla.

Kauppakeskus Sellon ampumisesta tulee tänään kuluneeksi kymmenen vuotta

Tänään tulee kuluneeksi tasan kymmenen vuotta Espoossa kauppakeskus Sellossa tapahtuneesta ampumisesta. Mies tappoi uudenvuodenaattona vuonna 2009 entisen naisystävänsä tämän kotona, minkä jälkeen hän meni naisen työpaikalle Prismaan ja ampui siellä neljä ihmistä. Lopuksi hän ampui itsensä.

Miehen motiiviksi paljastui poliisin esitutkinnassa sairaalloinen omistushalu ja mustasukkaisuus naisesta. Nainen oli pyrkinyt suhteesta irti ja hakenut kaksi kertaa turvakseen lähestymiskiellon.

Vuosi 2020 otetaan vastaan tänään - raketteja saa ampua iltakuuden ja aamukahden välillä

Tänään vietetään vuoden 2019 viimeistä päivää. Uutta vuotta voi juhlistaa ilotulitteita paukuttelemalla alkaen kello 18. Raketteja saa ampua huomisaamuun kello 2 asti.

Monien kaupunkien ydinkeskustoissa omien rakettien ampuminen on kuitenkin kiellettyä. Ilotulitteiden käyttöpaikka kuuluu valita siten, ettei paukuttelusta aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille tai muulle omaisuudelle, poliisi muistuttaa.

Suojalasien käyttö on pakollista. Ilotulitteita ei myöskään saa käsitellä juopuneena tai luovuttaa alaikäisille.

Maastopalo saartanut tuhansia ihmisiä rannalle Australian kaakkoisosassa

Australian kaakkoisosassa tuhansia ihmisiä on jäänyt maastopalon saartamaksi rannikolla suositulla turistialueella.

Neljätuhatta ihmistä on loukussa rannikolla Victorian osavaltiossa Mallacootassa, missä maastopaloista kulkeutuva savu on värjännyt taivaan tummaksi. Viranomaisten mukaan lähialueiden palot ovat aiheuttaneet rajuja ukkosmyrskyjä.

Vain päivää aikaisemmin Victorian osavaltiossa kehotettiin kymmeniätuhansia ihmisiä hakeutumaan turvaan maastopalojen tieltä. Myös tuhannet turistit saivat evakuoitumiskäskyn. (Lähde: AFP)

Talousrikoksista syytetty Nissanin ex-toimitusjohtaja lensi Libanoniin

Talousrikoksista Japanissa syytetty Nissanin ex-toimitusjohtaja on lentänyt Libanoniin, maan turvallisuuslähteet kertovat.

Autovalmistaja Nissanin entistä toimitusjohtajaa Carlos Ghosnia vastaan on nostettu Japanissa syytteet useista talousrikoksista. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa keväällä.

Ghosn otettiin kiinni ensimmäisen kerran viime vuoden marraskuussa. Hän on ollut kotiarestissa ja saanut matkustaa Japanissa tyttärensä seurassa.

Libanonilaisviestimien mukaan Ghosn lensi Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin yksityiskoneella Turkista.

Brasilialaissyntyisen Ghosnin vanhemmat ovat Libanonista, ja hän on viettänyt siellä valtaosan lapsuudestaan. (Lähde: AFP)

Putin nousi Venäjän vt. presidentiksi 20 vuotta sitten, Jeltsin erosi yllättäen

Vladimir Putinin noususta Venäjän johtoon tulee kuluneeksi tänään 20 vuotta. Presidentti Boris Jeltsin ilmoitti yllättäen televisiopuheessa uudenvuodenaattona vuonna 1999 eronneensa ja siirtäneensä vallan vt. presidenttinä aloittavalle pääministeri Putinille.

Sairastelleen Jeltsinin toisen presidenttikauden oli määrä päättyä vasta puoli vuotta myöhemmin. Jeltsin ilmoitti puheessa myös aikaistettujen presidentinvaalien järjestämisestä maaliskuussa 2000. Putin sai yli puolet äänistä ja tuli valituksi ensimmäisellä kierroksella.

Putin on ollut Venäjän presidentti yhtäjaksoisesti vuosituhannen alusta saakka lukuun ottamatta neljän vuoden pääministerikautta vuosina 2008–2012.

New Yorkin hanukkajuhlaiskun epäilty viittasi päiväkirjoissaan Hitleriin

Yhdysvaltain viranomaiset ovat nostaneet viharikossyytteet juutalaisten hanukkajuhlaan iskenyttä miestä vastaan. Epäillyn on kerrottu viitanneen päiväkirjoissaan natsi-Saksan johtajaan Adolf Hitleriin.

Tuomioistuimelle jätetyn kanteen mukaan 37-vuotias mies oli merkinnöissään kirjoittanut antisemitistisiä eli juutalaisvastaisia näkemyksiä, viitannut natsikulttuuriin ja piirtänyt hakaristejä.

Epäilty tunkeutui lauantaina Monseyssä lähellä New Yorkin kaupunkia rabbin kotona pidettyyn hanukkajuhlaan ja puukotti viittä ihmistä. (Lähde: AFP)

Tourilla kilpaillaan vapaan hiihtotavan väliaikalähdöt

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertue on siirtynyt Italian Toblachiin. Päivän ohjelmassa ovat vapaan hiihtotavan väliaikalähdöt miesten 15:llä ja naisten 10 kilometrillä.

Miesten maajoukkueessa hiihtävät Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen ja Lauri Lepistö. Naisten joukkueessa kilpailevat Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen ja Vilma Nissinen.

Miesten kilpailu alkaa kello 13.30 Suomen aikaa ja naisten kello 16.