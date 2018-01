Yön uutiskooste: Trump kierteli vastauksissaan, 3-vuotias harhaili pakkasessa...

Jäämeren rata alkaa hahmottua - saamelaiset pelkäävät radan haittaavan poronhoitoa

Ensimmäiset selvitykset Pohjois-Suomesta Jäämerelle johtavan radan linjauksista ovat valmistumassa alkuvuonna. Onpa radan linjaus mikä tahansa, se halkoo saamelaisten kotiseutualueen.

Suomen saamelaiskäräjät pelkää, että rata haittaa saamelaisten perinteistä poronhoitoa. Pelkona on, että vapaasti laiduntavia poroja jää junan alle.

Saamelaiset haluavat tuoda oman mielipiteensä esiin jo radan suunnitteluvaiheessa. Tästä syystä saamelaiset vaativat, että liikenne- ja viestintäministeriö neuvottelee saamelaiskäräjien kanssa Jäämeren radasta. Ministeriö lupaa käydä saamelaisten kanssa lainmukaiset neuvottelut.

Jäämeren rataa pitkin kuljetettaisiin mahdollisesti sekä tavaroita että matkustajia.

Ylivieskassa 3-vuotias lapsi harhaili yksin pakkasessa

Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskan Huhmarin hiihtokeskuksesta löytyi keskiviikkona puolenyön aikaan 3-vuotias lapsi yksin harhailemasta, kertoo poliisi. Pakkasta oli kahdeksan astetta, ja lapsi oli ulkovaatteissa ilman hansikkaita.

Lapsi harhaili yksin taskulampun kanssa, kun paikalle ajanut nuorisojoukko otti lapsen kyytiin ja teki ilmoituksen hätäkeskukseen. Noin 1,5 tuntia lapsen löytymisestä poliisi löysi lähistöltä lapsen isän toisen pienen lapsen kanssa. Miehen auto oli jumittunut lumihankeen.

Mies kertoi olleensa radalla ampumassa lasten nukkuessa autossa. Autolle palatessaan mies oli havainnut toisen lapsen kadonneen autosta.

HS:n kysely: Virkarikostuomio horjutti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Nissiseen

Korkeimman oikeuden virkarikostuomio on horjuttanut vakavasti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Matti Nissiseen, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden kyselyyn vastanneista syyttäjistä 79,6 prosenttia on sitä mieltä, ettei Nissisellä ole edellytyksiä jatkaa maan ylimpänä syyttäjänä. Vastanneista 6,3 prosenttia sen sijaan on sitä mieltä, ettei tuomio ole vienyt edellytyksiä Nissisen jatkolle.

HS kysyi asiaa kaikilta syyttäjiltä Nissistä itseään lukuun ottamatta. Syyttäjistä 191 vastasi kyselyyn eli vastausprosentti on 49,2.

Nissinen tuomittiin joulukuussa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon.

Putkiremontti ajamassa perussuomalaiset pois puoluetoimistostaan

Perussuomalaiset on mahdollisesti etsimässä uutta puoluetoimistoa. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoo, että muuttoon voi johtaa alkava putkiremontti ja tilavamman toimiston tarve.

Puoluetoimiston omistaa Perussuomalaisten tukisäätiö, jonka puheenjohtaja Raimo Vistbacka loikkasi Siniseen tulevaisuuteen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti jo viime kesänä, että perussuomalaiset aikoo lähteä Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevasta toimistostaan.

Rahoitusalan ryöriidan sovittelu jatkuu iltapäivällä

Valtakunnansovittelija Minna Helle jatkaa tänään rahoitusalan työriidan sovittelemista. Osapuolet on kutsuttu koolle sovittelutapaamiseen, joka alkaa iltapäivällä.

Pahasti jumittuneessa kiistassa on kysymys erityisesti viikonlopputyön teettämisen tavoista ja ehdoista.

Tällä haavaa työntekijäpuoli ei ole ilmoittanut uusista työtaistelutoimista. Pankit olivat joulukuun lopulla ja tammikuun alkupäivinä lakon takia kiinni kahden päivän ajan.

Trump vältteli suoraan vastaamasta, suostuisiko hän Venäjä-tutkijoiden haastateltavaksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, antaisiko hän erikoissyyttäjä Robert Muellerille ja tämän tiimille haastattelun. Washington Postin mukaan Trumpilta kysyttiin asiasta tiedotustilaisuudessa, jonka hän piti Norjan pääministerin Erna Solbergin kanssa.

Trump vastasi asiaa koskevaan kysymykseen sanomalla "katsotaan, mitä tapahtuu".

Washington Postin tietojen mukaan Muellerin tiimi ilmoitti viime kuussa Trumpin asianajajille, että he todennäköisesti pyytävät haastattelua presidentiltä. Mueller johtaa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkintaa.

Pakistanissa osoitettiin mieltä raiskatun ja murhatun tytön takia

Pakistanissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut mielenosoituksessa, joka järjestettiin sen jälkeen, kun kahdeksanvuotias tyttö raiskattiin ja murhattiin. Asiasta kertoo paikallinen poliisi. Lisäksi ainakin kolme ihmistä on saanut vammoja.

Kasurin kaupungissa järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui satoja ihmisiä, ja poliisi kutsui puolisotilaallisia joukkoja turvaamaan järjestystä.

Nimettömänä pysyvän viranomaisen mukaan kahdeksanvuotias tyttö kidnapattiin viime viikon torstaina. Hänet löydettiin kuolleena roskakasasta tiistaina.

Tyttö oli kahdeksas alaikäinen, joka on vuoden sisään raiskattu ja murhattu Kasurissa. (Lähde: AFP)

Barkov ja Rinne NHL:n tähdistöotteluun

Jääkiekon NHL:n tähdistöotteluun on valittu kaksi suomalaispelaajaa, ilmenee NHL.com-sivustolta. Mukaan pääsevät Nashville Predatorsin maalivahti Pekka Rinne ja Florida Panthersin hyökkääjä Aleksander Barkov. Barkoville tähdistöottelu on ensimmäinen, Rinteelle toinen.

Vuoden 2018 tähdistötapahtuma järjestetään Tampa Bay Lightningin kotiareenalla 27.–28. tammikuuta. Tapahtumassa nähdään sekä taitokilpailu että tähdistöottelu.

Viime vuonna suomalaispelaajista mukana olivat Winnipeg Jetsin Patrik Laine ja Boston Bruinsin maalivahti Tuukka Rask.