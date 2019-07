Yön uutiskooste: Trump korosti yhtenäisyyttä kiistellyssä itsenäisyyspäiväshow'ssa, Sudanissa sotilasjuntta ja mielenosoittajat sopuun vallanjaosta

Trump korosti yhtenäisyyttä kiistellyssä itsenäisyyspäiväshow'ssa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump korosti kansakunnan yhtenäisyyttä kiistellyssä itsenäisyyspäiväshow'ssa Washingtonissa. Trump on isännöinyt massiivista itsenäisyyspäiväjuhlaa panssarivaunuesittelyineen ja sotilaskoneiden ylilentoineen. Järjestelyt ovat herättäneet arvostelua, sillä perinteisesti itsenäisyyspäivä on pyritty rauhoittamaan politiikalta ja aiemmat presidentit ovat pitäneet matalaa profiilia päivän aikana.

Trump kertasi sateisessa pääkaupungissa Yhdysvaltojen syntyhistoriaa ja sai kannattajiltaan valtaisat suosionosoitukset vakuuttamalla, että maa on tänään vahvempi kuin se on koskaan ollut.

Valkoisen talon edustalla nähtiin puheen alla väkivaltaisia yhteenottoja, kun Trumpia vastustavat mielenosoittajat sytyttivät Yhdysvaltojen lipun tuleen. Myös Trumpin kannattajien joukossa oli nujakointia, ja pidätyksiä tehtiin CNN:n mukaan useita.

Suomen EU-puheenjohtajakausi täydessä vauhdissa - komissio ja kilpailukykyministerit jatkavat vierailujaan

Tällä viikolla alkanut Suomen EU-puheenjohtajakausi kiihdyttää vauhtiaan. Suomi isännöi parhaillaan sekä EU-komission vierailua että epävirallista kilpailukykyministerikokousta.

EU-komissiolla on tapana vierailla puheenjohtajamaassa heti kauden alkumetreillä. Komissaarit tapaavat tänään Suomen hallitusta Säätytalolla. Ohjelmassa ovat myös presidentti Sauli Niinistön isännöimä lounas Presidentinlinnassa ja vierailu eduskunnassa.

Epävirallinen kilpailukykyministerikokous alkoi eilen Finlandia-talossa. Kokouksessa keskitytään tänään sisämarkkinoihin ja teollisuuteen.

Uutissuomalainen: Hyvä tuulivuosi kasvattanut tuulivoiman tuotantoa lähes 30 prosentilla

Suomeen ei ole vuoden 2017 jälkeen rakennettu yhtään uutta tuulivoimalaa, mutta tuulivoiman tuotanto on silti yhden vuoden aikana kasvanut roimasti, kertoo Uutissuomalainen.

Energiateollisuuden tilastojen mukaan tuulivoimaa tuotettiin viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun lähes 30 prosenttia enemmän kuin edellisellä vastaavalla jaksolla.

Jatkossa tuotantomäärät ovat kasvamassa entisestään, sillä Suomeen on nyt rakenteilla useita uusia tuulivoimaloita. Tuulivoimalle saa tuotantotukea, jos sen sähköntuotanto alkoi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Viikonlopulle odotettavissa kuurosateita

Etelä-Suomeen on odotettavissa tänään laajemmalle alueelle runsaita vesisateita, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat vaihtelevat Etelä-Suomessa päivällä 11 ja 16 asteen välillä. Maan keskiosaan on odotettavissa enimmäkseen poutasäätä. Lapissa on tiedossa runsasta pilvisyyttä.

Huomenna lauantaina suurimmassa osassa maata on luvassa kuurosateita. Lämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa viilenee lauantaina ja lämpötilat jäävät alle 15 asteen.

Sadekuuroja on tiedossa myös sunnuntai-iltapäivälle koko maahan. Etelä-Suomessa voi paikoin myös ukkostaa.

Samsung odottaa huhti-kesäkuun tuloksen sukeltavan yli 50 prosenttia vuodentakaisesta

Teknologiajätti Samsung Electronics odottaa huhti-kesäkuun tuloksensa putoavan yli 50 prosenttia vuodentakaisesta muistipiirien heikentyneen kysynnän takia.

Korealaisyhtiö ennakoi tiedotteessaan, että toisen vuosineljänneksen tulos putoaa noin 5,6 miljardiin dollariin.

Wall Street Journalin mukaan ennakoitu tulos ylitti markkinoiden odotukset. Varsinainen tulos julkistetaan myöhemmin tässä kuussa.

Samsung on maailman johtavia älypuhelinten ja muistipiirien valmistajia. Muistipiirejä käytetään muun muassa älypuhelimissa, tietokoneissa ja palvelimissa. (Lähde: AFP)

BBC: Kiina erottaa systemaattisesti muslimilapsia vanhemmistaan Xinjiangissa

Kiina erottaa systemaattisesti muslimilapsia vanhemmistaan uiguurivähemmistön asuttamassa Xinjiangin maakunnassa, kertoo BBC keräämiensä tietojen pohjalta.

Länsimaat ovat pitkään arvostelleet Kiinaa ihmisoikeusloukkauksista ja tiukasta valvonnasta Xinjiangissa. Samaan aikaan kun satojatuhansia aikuisia on suljettu massiivisille uudelleenkoulutusleireille, Kiina on käynnistänyt mittavan kampanjan sisäoppilaitosten perustamiseksi lapsia varten, BBC kertoo. Raporttia varten on haastateltu kymmeniä Turkkiin muuttaneita perheenjäseniä sekä käyty läpi julkisesti saatavilla olevia asiakirjoja. Pelkästään yhdessä kunnassa yli 400 lapsen molemmat vanhemmat on selvityksen mukaan viety joko leireille tai vankilaan.

Supertankkerin pysäyttäminen Gibraltarilla sai vuolaita kehuja Valkoisesta talosta

Yhdysvaltojen presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kiittelee vuolaasti Britanniaa supertankkerin pysäyttämisestä Gibraltarilla. Tankkerin epäiltiin olleen matkalla Syyriaan lastinaan raakaöljyä. Aluksen epäiltiin rikkovan EU:n Syyrian-vastaisia pakotteita.

Gibraltarin poliisi ja tulliviranomaiset pysäyttivät aluksen torstaina Britannian laivaston avustuksella.

John Bolton kehui Britannian toimia loistavaksi uutiseksi ja sanoi, että Yhdysvallat liittolaisineen estää Iranin ja Syyrian hallintoja hyötymästä laittomasta kaupasta.

Iran puolestaan piti tankkerin pysäyttämistä laittomana ja kutsui Britannian suurlähettilään kuultavaksi asian takia. (Lähde: AFP)

Sudanin sotilasjuntta ja mielenosoittajat sopivat vallanjaosta

Sudanissa sotilasjuntta ja mielenosoittajat ovat päässeet sopuun vallanjaosta. Kiistassa välittäjänä toimineen Afrikan unionin edustajan mukaan osapuolet perustavat riippumattoman neuvoston, jonka johdossa vuorottelee sotilas- ja siviiliedustaja.

Sotilasjuntta on ollut vallassa Sudanissa huhtikuusta, jolloin presidentti Omar al-Bashir syrjäytettiin kuukausia jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen. Tämän jälkeen järjestetyissä mielenosoituksissa on vaadittu maahan siviilihallintoa.

Kesäkuun alussa kymmeniä ihmisiä kuoli ja satoja loukkaantui, kun armeija hajotti viikkoja kestäneen istumamielenosoituksen. (Lähde: AFP)

Faarao Tutankhamonia esittävä veistos myytiin 5,2 miljoonalla eurolla kiistanalaisessa huutokaupassa

Kolmetuhatta vuotta vanha veistos faarao Tutankhamonista on myyty Lontoossa huutokaupassa 5,2 miljoonalla eurolla. Ostajaa ei julkistettu.

Christie's -huutokauppakamarin järjestämä huutokauppa on yksi viime vuosien kiistanalaisimmista. Egyptiläisviranomaiset ovat olleet myynnistä raivoissaan ja vaatineet veistoksen palauttamista Egyptiin. Egyptiläisten mukaan veistos on alun perin viety pois maasta laittomasti.

Huutokauppakamarin mukaan Egypti ei ole koskaan aiemmin esittänyt yhtä suurta huolta veistoksesta, jonka olemassaolo on ollut tiedossa jo vuosien ajan. (Lähde: AFP)