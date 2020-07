Yön uutiskooste: Trump piti ensimmäisen koronakatsauksensa huhtikuun jälkeen – Kehotti käyttämään kasvomaskeja

New York pysäyttäisi Trumpin suunnittelemat liittovaltion joukot vaikka oikeudessa, pormestari sanoo

New York menisi vaikka oikeuteen estääkseen presidentti Donald Trumpia lähettämästä liittovaltion joukkoja kaupunkiin, sanoi pormestari Bill de Blasio tiistaina.

Trump uhkasi maanantaina paikallista aikaa lähettää lisää sotilasasuisia viranomaisia yhdysvaltalaiskaupunkeihin tukahduttamaan rasisminvastaisia mielenosoituksia.

Jos Trump yrittäisi toteuttaa aikomuksensa, kyse olisi de Blasion mukaan laittomasta ja perustuslain vastaisesta toiminnasta, joka vain lisäisi ongelmia eikä parantaisi turvallisuutta.

BBC: Portlandiin lähetetyt liittovaltion joukot eivät peräänny, kertoo kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri

Yhdysvaltain Portlandiin lähetetyt liittovaltion joukot eivät aio perääntyä, vaan pyrkivät suojelemaan liittovaltion rakennuksia, julistaa kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf BBC:n mukaan.

Oregonin kuvernööri ja Portlandin pormestari ovat vaatineet joukkoja poistumaan kaupungista. Portlandissa liittovaltion joukkojen on muun muassa kerrottu ajavan tunnuksettomilla autoilla ja ottavan mielenosoittajia kiinni ilman selityksiä.

Oregonilaisen yleisradioyhtiö OPB:n mukaan Wolf vakuutti tiistaina, etteivät Portlandissa olevat joukot ole tehneet mitään väärää.

Yhdysvalloissa yli 68 000 uutta tartuntaa

Yhdysvalloissa varmistettiin tiistaina paikallista aikaa yhteensä 68 524 uutta tartuntaa. Edeltävän vuorokauden ajalta varmistetut uudet tartunnat selviävät Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Tiistai oli jo kahdeksas peräkkäinen päivä, kun päivittäisten tartuntojen määrä nousi yli 60 000:n. Maassa on varmistettu tähän mennessä yli 3,89 miljoonaa koronavirustartuntaa.

Uusia koronaan liittyviä kuolemia kirjattiin 961. Yhteensä koronakuolemia on kirjattu Yhdysvalloissa lähes 142 000. Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. (Lähde: AFP)

Trump: Koronakriisi menee pahempaan suuntaan ennen tilanteen paranemista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi tiistaina paikallista aikaa, että maan koronakriisi menee vielä pahempaan suuntaan, ennen kuin tilanne paranee.

Trump piti tiistaina ensimmäisen koronatilannekatsauksensa Valkoisessa talossa sitten huhtikuun lopun. Trump kertoi tilannekatsauksessa, että osissa Yhdysvaltoja menee erittäin hyvin ja toisissa taas vähemmän hyvin.

Presidentti myös kehotti yhdysvaltalaisia käyttämään kasvomaskeja koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Trump itse karttoi pitkään maskeja, mutta näyttää nyt muuttaneen suhtautumistaan. Päivää aiemmin hän julkaisi Twitterissä kuvan itsestään maskissa.

USA:ssa republikaanipoliitikko solvasi seksistisesti demokraattiedustaja Alexandria Ocasio-Cortezia

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuoneen republikaaniedustaja Ted Yoho on päätynyt julkisen arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun tämä oli solvannut seksistisesti demokraattiedustajaa Alexandria Ocasio-Cortezia kongressirakennuksen portailla.

Yohon kerrotaan solvanneen demokraattien nousevaa tähteä muun muassa "inhottavaksi" ja "nartuksi". Sananvaihtoa todisti politiikan verkkolehti The Hillin toimittaja.

Vaikka Yoho esitti kommenttinsa julkisella paikalla toimittajan ollessa läsnä, hänen tiedottajansa kiisti myöhemmin, että Yoho olisi solvannut demokraattiedustajaa.

Trump toivottaa seksuaalirikoksista syytetylle Ghislaine Maxwellille kaikkea hyvää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivotti tiistaina seksuaalirikoksista epäillylle seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwellille kaikkea hyvää. Trumpilta kysyttiin Valkoisen talon koronavirustilannekatsauksessa, voisiko brittiläinen seurapiirijulkimo antaa todistuksia vaikutusvaltaisista henkilöistä osana syyttäjien kanssa tehtävää mahdollista sopimusta.

Trumpin mukaan hän ei tiedä, koska ei ole seurannut tilannetta tarkasti. Hän kuitenkin kertoi tavanneensa Maxwellin useaan otteeseen vuosien saatossa.

Maxwell, 58, on epäiltynä edesmenneeseen liikemieheen Jeffrey Epsteiniin liittyvässä rikostutkinnassa.

Tuhannet osoittivat mieltään Netanjahua vastaan Israelissa

Israelin Jerusalemissa tuhannet protestoijat kerääntyivät tiistaina osoittamaan mieltänsä maan pääministeri Benjamin Netanjahun virka-asunnon ulkopuolelle, josta mielenosoittajat marssivat myöhemmin maan parlamentin Knessetin rakennuksen luokse.

Asiasta kertoi muun muassa israelilaislehti Haaretz, jonka mukaan mielenosoitusten syynä oli muun muassa tyytymättömyys talouskriisin hoitoon. Protestoijat vaativat pääministerin eroa.

Puolenyön jälkeen poliisi alkoi hajottaa mielenosoituksia vesitykeillä. Viranomaiset kertovat pidättäneensä 34 ihmistä epäiltyinä järjestyshäiriöistä ja poliisiin kohdistuneista hyökkäyksistä.

CNN: Brasiliassa varmistunut yli 41 000 uutta koronatartuntaa

Brasiliassa on varmistettu yli 41 000 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoi Brasilian terveysministeriö tiistaina paikallista aikaa uutiskanava CNN:n mukaan. Yhteensä maassa on varmistettu lähes 2,16 miljoonaa koronavirustartuntaa.

Ministeriön mukaan maassa on kirjattu myös 1 367 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronakuolemia on Brasiliassa kirjattu yli 81 000.

CNN:n mukaan Amerikan terveysjärjestö PAHO kertoi aiemmin tiistaina, ettei koronatilanne näytä merkkejä hidastumisesta alueella. Maailman terveysjärjestö WHO:n alainen PAHO toimii Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Meksikossa koronaan liittyvien kuolemien määrä on noussut yli 40 000:een

Meksikossa koronaan liittyvien kuolemien määrä nousi tiistaina yli 40 000:n synkän rajapyykin, selviää päivittäisestä raportista. Uusia koronakuolemia kirjattiin edellisten 24 tunnin ajalta 915.

Noin 127 miljoonan asukkaan Meksikossa on määrällisesti neljänneksi eniten koronakuolemia koko maailmassa. Latinalaisessa Amerikassa enemmän kuolemia on vain Brasiliassa, jossa on kirjattu Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan yli 81 000 koronakuolemaa.

Meksikon ensimmäinen koronatartunta varmistui helmikuun lopulla. Tartuntoja maassa on varmistettu Johns Hopkinsin mukaan yli 356 000.

Aston Villa voitti Arsenalin ja nousi putoamisviivan yläpuolelle

Englannin Valioliigan tiistain viimeisessä ottelussa Aston Villa päihitti Arsenalin 1–0 ja nousi siten pohjimmaisesta kolmikosta Watfordin ohi. Aston Villa onnistui siis pysyttelemään putoamisviivan yläpuolella ja jatkaa sunnuntain viimeiseen ottelukierrokseen.

Voittavan maalin teki joukkueen egyptiläissyntyinen pelaaja Trezeguet.

Viimeisellä ottelukierroksella viikonloppuna Aston Villa kohtaa West Hamin, tänään hävinneen Arsenalin pelatessa Watfordia vastaan. Everton ottaa mittaa Bournemouthista.