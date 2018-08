Yön uutiskooste: Trump saatetaan viedä korkeimpaan oikeuteen, yli 30 kuoli Kabulissa ja Suomessa paistaa aurinko

Päivä valkenee poutaisena lähes koko maassa

Tänään lähes koko maassa saadaan paistatella aurinkoisessa ja melko lämpimässä säässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan vain Lapissa ja itäisimmässä Suomessa voi olla luvassa epävakaisuutta ja paikallisia sadekuuroja.

Myös lämpötilat ovat hieman nousseet. Lounaassa voidaan mitata 23 astetta, ja Etelä- ja Keski-Suomessakin päästään todennäköisesti yli 20 asteen lukemiin. Lapissa lämpötila vaihtelee 15–20 asteen välillä, aivan pohjoisessa voi olla vielä viileämpää.

Lännen Media: Vapautuksia asepalveluksesta jaettiin eniten Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla

Suomen eri maakuntien välillä on isot erot siinä, kuinka suuri osa ikäluokasta saa vapautuksen asepalveluksesta, kertoo Lännen Media.

Vuonna 2017 asepalveluksesta vapautettiin Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla yli 20 prosenttia palvelukseen kutsutuista, kun taas Lapissa ja Kaakkois-Suomessa alle 15 prosenttia kutsutuista.

Pääesikunnassa pidetään mahdollisena, että yhteisestä ohjeistuksesta huolimatta eri maakunnissa saatetaan tulkita eri tavoin sitä, kuinka herkästi vapautuksia on syytä myöntää.

Pakettiautosta puhkesi rengas kesken ajon - yksi loukkaantui vakavasti peräänajossa Kehä III:lla

Yksi ihminen loukkaantui vakavasti peräänajossa Kehä III:lla Helsingissä myöhään keskiviikkoiltana. Pelastuslaitoksen mukaan pakettiautosta puhkesi rengas kesken ajon. Onnettomuus sattui, kun kuljettaja yritti vaihtaa kaistaa siirtyäkseen sivuun. Takaa tuleva henkilöauto ajoi pakettiauton perään, ja henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti.

Loukkaantunut kuljetettiin sairaalahoitoon. Onnettomuus haittasi hetken itään suuntaavaa liikennettä Suutarilantien liittymän kohdalla.

USA:n pörssiviranomainen vaatii Teslalta tietoja Elon Muskin kohutviitistä

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC on toimittanut sähköautoyhtiö Teslalle haasteen, jolla se vaatii tietoja toimitusjohtaja Elon Muskin viimeaikaisista lausunnoista.

Asiasta kertovat sanomalehti New York Times ja uutiskanava Fox Business.

Musk ilmoitti Twitterissä viime viikon tiistaina, että hän harkitsee Teslan vetämistä pörssistä ja sanoi, että "rahoitus on turvattu". (Lähde: AFP)

Trumpin asianajajat valmiita viemään Venäjä-tutkintaa koskevan kiistan korkeimpaan oikeuteen asti

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajajat ovat valmiita taistelemaan korkeimpaan oikeuteen asti, jos erikoissyyttäjä Robert Mueller haastaa Trumpin kuultavaksi Venäjä-tutkintaan liittyen. Asiasta kertoo Washington Post.

Jos riita menisi korkeimpaan oikeuteen, kyse olisi ennakkotapauksesta.

Erikoissyyttäjä Mueller johtaa tutkintaa Venäjän mahdollisesta sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Mueller on yrittänyt saada kuukausien ajan Trumpilta vapaaehtoista haastattelua, mutta presidentin asianajajat eivät ole suostuneet siihen.

Maaliskuussa Mueller sanoi Trumpin asianajajille, että hän voisi haastaa Trumpin oikeuden kuultavaksi, jos tämä kieltäytyy haastattelusta.

Kabulissa yli 30 ihmistä kuoli itsemurhaiskussa

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa ainakin 37 ihmistä kuoli itsemurhaiskussa keskiviikkona, kertoo poliisin tiedottaja. Isku tehtiin keskiviikkona iltapäivästä shiiojen asuinalueella sijaitsevaan koulutuskeskukseen.

Keskuksessa oli iskun tapahtuessa sisällä muun muassa yliopistojen pääsykokeisiin valmistautuvia teini-ikäisiä. Poliisin mukaan suurin osa surmansa saaneista oli oppilaita.

Lisäksi yli 40 ihmistä haavoittui iskussa. Poliisin tiedottaja on myös varoittanut, että kuolinuhriluku voi vielä nousta.

Mikään taho ei toistaiseksi ole sanonut olleensa iskun takana. (Lähde: AFP)

Haitallisen levän kukinta tappanut reilusti mereneläviä Floridassa - useaan piirikuntaan julistettiin hätätila

Yhdysvaltain Floridassa niin sanottu punainen vuorovesi -ilmiö eli haitallisen levän runsas kukinta on surmannut suuret määrät delfiinejä, kilpikonnia ja kaloja. Floridan lounaisrannikolle on rantautunut jo yli 100 tonnin edestä kuolleita mereneläviä. Esimerkiksi kuolleita delfiinejä on löydetty Sarasotan piirikunnan rannoilta viime viikon aikana 12 kappaletta.

Floridan kuvernööri Rick Scott julisti keskiviikkona hätätilan seitsemään Floridan piirikuntaan levän takia, kertoo USA Today.

Ilmiötä kutsutaan punaiseksi vuorovedeksi, koska haitallisen levän runsas kukinta voi muuttaa veden muun muassa punaisen väriseksi. (Lähde: AFP)

Vankilassa istuva Lula rekisteröityi presidenttiehdokkaaksi Brasiliassa

Brasilian entinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva on rekisteröitynyt virallisesti ehdokkaaksi lokakuussa pidettäviin presidentinvaaleihin. Asiasta kertoi hänen puolueensa.

Brasiliaa vuosina 2003–2011 hallinnut Lula istuu parhaillaan vankilassa 12 vuoden tuomiota korruptiosta, minkä takia hänet todennäköisesti suljetaan pois vaaleista. Työväenpuolueen mukaan Lula on oikeusmurhan uhri, ja puolue on vannonut palauttavansa hänet virkaan. (Lähde: AFP)

Atletico voitti paikallisen kilpailijansa Realin Supercupissa jatkoajalla

Atletico Madrid on voittanut Real Madridin 4–2 Tallinnassa pelatussa jalkapallon Supercupissa. Atleticon Saul Niguez ja Koke tekivät maalit jatkoajalla, kun varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 2–2.

Ottelussa kohtasivat viime kauden Mestarien liigan voittaja ja Eurooppa-liigan voittaja. Real Madrid pelasi ensimmäisen kilpailuottelunsa Cristiano Ronaldon ja päävalmentaja Zinedine Zidanen lähdön jälkeen. (Lähde: AFP)