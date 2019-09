Yön uutiskooste: Trump sanoi USA:n olevan valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn iskuun, turistisaarella roihuaa maastopalo Kreikassa, kaksi kylää ja hotelli tyhjennetty

Trump sanoi USA:n olevan valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn iskuun

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn hyökkäykseen, josta se on syyttänyt Irania.

Trump kirjoitti Twitterissä, että Yhdysvallat odottaa ensin Saudi-Arabian kertovan, kenen se uskoo olevan hyökkäyksen takana.

Saudi-Arabia on maailman suurin öljynviejä. (Lähde: AFP)

Reuters: Öljyn hinta pomppasi korkeimmalle tasolleen liki neljään kuukauteen

Öljyn hinta on noussut yli 15 prosenttia korkeimmalle tasolleen liki neljään kuukauteen, kertoo uutistoimisto Reuters. Brentin tynnyrihinta nousi markkinoiden avautuessa korkeimmillaan yli 19 prosenttia, lähes 72 dollariin tynnyriltä.

Nousu tasoittui hieman sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi antaneensa luvan laskea öljyä markkinoille Yhdysvaltain strategisista varmuusvarastoista.

Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin iskettiin lauantaina, ja maan öljyntuotanto putosi alle puoleen. Reutersin lähteiden mukaan Saudi-Arabian öljyntuotantokapasiteetin palauttaminen normaalille tasolle tulee viemään viikkoja.

Turistisaarella roihuaa maastopalo Kreikassa, kaksi kylää ja hotelli tyhjennetty

Zakynthoksen saarella Kreikassa satoja ihmisiä on evakuoitu kahdesta kylästä ja yhdestä hotellista maastopalon vuoksi, kertovat viranomaiset. Kylien asukkaat sekä toista sataa turistia on kuljetettu turvallisemmille alueille.

Tulipaloa sammuttumassa on yli sata palomiestä, joilla on apunaan helikoptereita ja lentokoneita. Palojen sammuttamista vaikeuttaa kova tuuli.

Myös Kreikan pääkaupungin Ateenan länsipuolella roihuaa maastopalo. Maasto on tulessa vuoristossa Loutrakin lähistöllä, noin 60 kilometrin päässä Ateenasta.

Viranomaiset kertoivat eilen, että vuorokauden aikana on syttynyt liki 80 uutta paloa.

Kreikassa on tänä vuonna ollut jo yli 9 600 tulipaloa. (Lähde: AFP)

Kasteen saa nyt vain kolme viidestä vauvasta

Kasteen saavien lasten osuus syntyneistä on pudonnut jyrkästi. Tänä vuonna Suomessa elokuun alkuun mennessä syntyneistä vain kolme viidesosaa sai kasteen, ilmenee Väestörekisterikeskuksen ja kirkon tilastoista.

Lapsista kastettiin vielä vuosituhannen vaihteessa suurin osa, noin 90 prosenttia. Sen jälkeen kastettujen osuus syntyneistä on kutistunut, viime vuosina nopeammin.

Kastamisessa on nyt myös hyvin suuria alueellisia eroja. Oulun hiippakunnassa, johon kuuluu myös Lappi, kastettiin viime vuonna runsaat 80 prosenttia syntyneistä. Helsingissä lapsista kastettiin vain runsaat 40 prosenttia.

Vieraan kielen lyhyt oppimäärä polkaisee syksyn yo-kokeet käyntiin

Syksyn ylioppilaskokeet käynnistyvät tänään vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeella. Tutkintoon on ilmoittautunut 39 505 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Eri aineissa tehdään 77 610 koesuoritusta. Lukuun on laskettu sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Kokeita järjestetään noin 400 lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Uuden ylioppilastutkintolain myötä syksyn 2019 tutkinnosta alkaen uusimismahdollisuuksia on aiempaa enemmän.

HS: Vieraiden kielten opiskelijaryhmät pienentyneet joissakin lukioissa lähes puolella

Vieraiden kielten opiskelijaryhmät ovat pienentyneet tänä syksynä osassa lukioista jopa liki puolella, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Asia selviää Suomen kieltenopettajien liiton vielä julkaisemattomasta kyselystä.

Syynä kielivalintojen hiipumiseen pidetään uutta korkeakoulujen todistusvalintaa, joka painottaa matematiikan osaamista.

Opiskelijoiden kannalta ryhmien pienentyminen voi tarkoittaa, että itseopiskelu lisääntyy. Opetuksen perässä voi myös joutua matkustamaan kesken koulupäivän lukiosta toiseen. Eri oppimäärää suorittavia oppilaita on myös yhdistetty samoihin ryhmiin.

Unkari joutuu ensimmäistä kertaa vastaamaan jäsenmaille oikeusvaltio-ongelmista – Tuppurainen johtaa puhetta

Unkari on tänään ensimmäistä kertaa muiden EU-maiden kuultavana oikeusvaltio-ongelmiensa takia. Kuuleminen järjestetään puheenjohtajamaa Suomen ehdotuksesta.

EU:n yleisten asioiden neuvosto, jossa istuu eurooppa- tai ulkoministeri kustakin jäsenmaasta, on tänään koolla Brysselissä. Kokousta johtaa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.).

Euroopan parlamentti aktivoi kurinpitomenettelyn jo vuosi sitten, mutta yhtään kuulemista ei ole tätä ennen vielä järjestetty.

Parlamentin mukaan on olemassa riski, että Unkari rikkoo EU:n perustavia arvoja, minkä takia se on edellyttänyt jäsenmaita puuttumaan tilanteeseen.

Ennakkosuosikki ja riippumaton ehdokas jatkoon Tunisian vaaleissa

Tunisiassa ennakkosuosikki Nabil Karoui ja riippumaton ehdokas Kais Saied ovat ilmoittaneet selvinneensä presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Kyseessä olivat toiset vapaat presidentinvaalit maassa sitten vuoden 2011 Arabikeväänä tunnetun kansannousun.

Saied sanoi ovensuukyselyjen osoittavan, että hän voitti vaalien ensimmäisen kierroksen. Myös Karouin puolueen päämajan edustalla sadat ihmiset juhlivat ehdokkaansa pääsyä jatkoon. Karoui itse on ollut vajaat kaksi viikkoa vangittuna rahanpesuepäilyjen vuoksi.

Vaalien äänestysprosentti jäi noin 45:een. Varsinkin nuoret jäivät pois uurnilta, mikä oli monille pettymys. (Lähde: AFP)

Kongossa paha laivaturma, kymmeniä ihmisiä kateissa

Kymmeniä ihmisiä on kateissa tuhoisan laivaonnettomuuden jäljiltä keskiafrikkalaisessa Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoivat viranomaiset. Maan pääkaupunkiin Kinshasaan matkalla ollut alus upposi Kongojoella noin sadan kilometrin päässä pääkaupungista lauantain vastaisen yönä.

Poliisin mukaan 36 ihmistä on kateissa ja 76 selvisi turmasta.

Vesireitit ovat suosittuja Kongossa, koska maanteiden kunto on surkea. Onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin usein, koska aluksia ei juuri huolleta ja ne ahdetaan aivan liian täyteen. Matkustajille on harvoin pelastusliivejä, eivätkä monet osaa uida. (Lähde: AFP)

Suomi kohtaa Sammelvuon johtaman Venäjän

Suomi kohtaa tänään Tuomas Sammelvuon valmentaman Venäjän lentopalloilun EM-kisojen neljännessä alkulohkopelissään. Sammalvuo valmensi Suomea viime kevääseen asti, jolloin hän siirtyi Venäjän päävalmentajaksi.

Suomi on aloittanut EM-kisat voittamalla Pohjois-Makedonian ja häviämällä Slovenialle sekä Valko-Venäjälle.

Ottelu alkaa Ljubljanassa Sloveniassa kello 18.30.