Yön uutiskooste: Trump tekee päätöksen toimista Syyrian suhteen, Facebookin Zuckerberg todistaa USA:n kongressissa

Hallitus pui kehysriihessään työllisyyttä ja eriarvoistumista

Työllisyys, työttömyys ja eriarvoistuminen ovat vahvasti esillä hallituksen kehysriihessä, joka alkaa tänään.

Odotettavissa on ainakin satsauksia täydennys- ja muuntokoulutukseen, jotta työttömät ja työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa paremmin.

Hallituksen odotetaan myös tekevän viilauksia työttömien aktiivimalliin, joka tuli voimaan vuoden alussa.

Hallitus päättänee myös toimista eriarvoistumisen kitkemiseksi. Esillä on ollut muun muassa ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen.

Joukkopuukotuksen oikeudenkäynnissä esillä syytetyn manifesti ja kuvamateriaalia tekopäivältä

Turun joukkopuukotusjuttu jatkuu tiistaina toista päivää Varsinais-Suomen käräjillä.

Tarkoituksena on käydä läpi kirjallisia todisteita: muun muassa syytetyn videomanifestia ja sen käännettyä sisältöä, valokuvia hänen liikkeistään, rikosteknisen laboratorion lausuntoja, vainajien kuvia ja ruumiinavauspöytäkirjoja sekä kuolemansyy- ja lääkärinlausuntoja.

Fyysisesti istuntopaikkana on Turun vankila, mutta yleisö seuraa istuntoa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tiloissa.

Mäntyharjun kemikaaliturman ensimmäiset vesinäytteet valmistuvat

Mäntyharjun kemikaaliturman jälkeen ensimmäiset tulokset lähistön lammista ja ojista otetuista vesinäytteistä saadaan tänään. Eri alojen asiantuntijat neuvottelevat niistä sekä asian jatkotoimista.

Lauantaina havaitussa onnettomuudessa maahan ehti valua arviolta 35 000 litraa bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-kemikaalia.

VR kertoi eilen pysäköineensä Kinnin liikennepaikalle 50 Venäjältä Suomeen tuotua tavaravaunua odottamaan jatkokuljetusta kemikaaliasiakkaan terminaaliin Kotkan Mussaloon.

Saksan ja Ranskan lentoliikenne takkuaa lakkojen vuoksi – häiriöt voivat vaikuttaa myös Suomen-lentoihin

Saksassa ja Ranskassa lakot sekoittavat lentoliikennettä tänään.

Saksassa lentokenttätyöntekijöiden ulosmarssit aiheuttavat lentojen perumisia ja myöhästymisiä Frankfurtin, Münchenin, Kölnin ja Bremenin kentillä. Lentoyhtiö Lufthansa peruu yli puolet lennoistaan.

Ranskassa puolestaan lakkoilevat Air France -yhtiön työntekijät. Yhtiö on ilmoittanut peruvansa tänään neljänneksen lennoistaan. Lakkoilu jatkuu vielä huomenna.

Häiriöt voivat vaikuttaa myös Suomen-lentoihin. (Lähde: AFP)

Trump lupasi päätöksen toimista Syyrian suhteen pian

Yhdysvalloissa paikallista aikaa maanantai-illasta puhunut presidentti Donald Trump on luvannut, että päätös toimista Syyrian suhteen tehdään maanantai-iltana tai pian sen jälkeen.

Aiemmin maanantaina Trump lupasi, että Syyrian suhteen on luvassa isoja päätöksiä vuorokauden tai kahden sisällä. Puolustusministeri James Mattis on puolestaan sanonut, ettei sotilaallista vaihtoehtoa suljeta pois, kun pohditaan vastausta epäiltyyn kaasuiskuun. (Lähde: AFP)

Venäjä tyrmäsi USA:n ehdotuksen Syyrian kaasuiskujen tutkinnasta

Venäjä on tyrmännyt Yhdysvaltain ehdotuksen aloittaa riippumaton tutkinta Syyrian kaasuiskuista, kertoo uutistoimisto AFP. Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia kertoi toimittajille, että Yhdysvaltain esittelemässä päätöslauselmaluonnoksessa on joitakin kohtia, joita ei voida hyväksyä.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui eilen illasta Suomen aikaa hätäistuntoon Syyrian epäillyn kaasuiskun takia. Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi kokouksessa, että on tultu pisteeseen, jossa maailman täytyy nähdä, että oikeus toteutuu. Hän myös varoitti, että Yhdysvallat on valmis reagoimaan. (Lähde: AFP)

FBI ratsasi Trumpin asianajajan toimiston New Yorkissa

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on ratsannut presidentti Donald Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Michael Cohenin toimiston New Yorkissa. Tiedon maanantaina paikallista aikaa tehdystä ratsiasta on vahvistanut Cohenin oma asianajaja Stephen Ryan.

Amerikkalaismedian tietojen mukaan muun muassa pornotähdelle maksamiseen liittyvät asiakirjat takavarikoitiin ratsiassa. Cohen on myöntänyt maksaneensa pornotähti Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille. Cliffordin mukaan hänelle maksettiin, jotta hän vaikenisi julkisuudessa väittämästään seksisuhteesta Trumpin kanssa. (Lähde: AFP)

Facebookin Zuckerberg todistaa USA:n kongressissa

Yhteisöpalvelu Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg todistaa tänään Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista. Kuulemisen on määrä alkaa Washingtonissa illalla Suomen aikaa.

Facebook on myöntänyt, että jopa 87 miljoonan ihmisen tiedot ovat voineet vuotaa analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Suomessa tämä koskee noin 20 000:ta ihmistä.

Eilen julkisuuteen tuli Zuckerbergin kirjoittama todistajanlausunto, jossa hän otti vastuun tapahtumasta. Samalla hän pyysi tapahtumaa anteeksi.

Tänään Zuckerberg on kuultavana senaatissa ja huomenna edustajainhuoneen komiteassa. (Lähde: AFP)

Kolumbia pidätti Farcin keskeisen edustajan epäiltynä huumerikoksista

Kolumbia on pidättänyt yhden entisen kapinallisryhmä Farcin johtajista Yhdysvaltain pyynnöstä, uutisoi muun muassa BBC. Asiasta kertoneen presidentti Juan Manuel Santosin mukaan maanantaina pidätetty Jesus Santrich saatetaan luovuttaa Yhdysvaltoihin, jossa hänelle aiotaan lukea syytteet huumerikoksista.

Santrich oli mukana neuvottelemassa rauhansopimusta Farcin ja Kolumbian hallituksen välille. BBC:n mukaan hän on myös tuleva kongressin jäsen.

Kolumbian ja Farcin välinen rauhansopimus solmittiin vuonna 2016. Farcin edustajat olivat ensi kertaa ehdolla vaaleissa viime kuussa järjestetyissä parlamenttivaaleissa.

(Lähde: AFP)

Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen solmimisesta 20 vuotta

Pohjois-Irlannin laajamittaiset väkivaltaisuudet päättäneen niin kutsutun pitkäperjantain rauhansopimuksen solmimisesta tulee tänään kuluneeksi 20 vuotta. Sopimusta edeltäneissä katolilaisten ja protestanttien iskuissa ja vastaiskuissa sai kolmen vuosikymmenen aikana surmansa yli 3 500 ihmistä.

Britannian päätös erota Euroopan unionista on nostanut pelkoja väkivallan leimahtamisesta uudelleen. Enemmistö pohjoisirlantilaisista vastusti brexitiä vuoden 2016 kansanäänestyksessä. Kysymys Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta on yhä ratkaisematta Britannian ja EU:n neuvotteluissa.

Markkanen ylsi samaan kuin Jordan

NBA-seura Chicago Bulls kertoo, että joukkueen suomalaistulokas Lauri Markkanen on nyt saavuttanut 1 000 pisteen ja 500 levypallon rajapyykin. Bullsin mukaan Markkanen on seuran neljäs pelaaja, joka on tulokaskautensa aikana yltänyt kyseisiin lukemiin.

Markkanen tekee nyt tilastoissa seuraa Elton Brandille, Michael Jordanille ja Dave Greenwoodille. Hän saavutti rajapyykin Brooklyn Netsiä vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Bullsin 105–114-tappioon.