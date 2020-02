Yön uutiskooste: Trump vakuutteli koronaviruksen olevan vain pieni riski amerikkalaisille, lapsia kaapataan Suomesta ulkomaille aiempaa enemmän

Ilmastonmuutos on vaikuttanut voimakkaasti lintujen levinneisyyteen Suomessa. Karkeasti ottaen pohjoiset lajit ovat kärsineet ja eteläiset lajit hyötyneet ilmastonmuutoksesta. Suomen lintulajit ovat siirtyneet 1970- ja 2010 -lukujen välissä keskimäärin 37 kilometriä pohjoiseen ja koilliseen.

Asia ilmenee Mari Pihlajaniemen, Heikki Erikssonin ja Aleksi Lehikoisen tuoreesta kirjasta Linnut ja ilmasto – matka muuttuvaan luontoon.

Suomeen on levinnyt viimeksi kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana useita uusia lintulajeja. Myös kevät- ja syysmuuton sekä pesinnän ajankohdat ovat muuttuneet kirjan mukaan nopeasti.

Lapsia kaapataan Suomesta ulkomaille aiempaa enemmän

Suomesta on kaapattu ulkomaille lapsia 2010-luvun loppupuoliskolla selvästi enemmän kuin alkupuoliskolla.

Vuosikymmenen alussa lapsia kaapattiin ulkomaille keskimäärin reilut 30 vuotta kohti, kun viime vuosina luku on noussut 45:een. Asia selviää oikeus- ja ulkoministeriön julkaisemista lapsikaappaustilastoista.

Kärkimaihin lapsikaappauksissa kuuluvat Ruotsi, Viro ja Espanja, Kaapatut Lapset ry. kertoo. 2010-luvun alkupuolella myös Yhdysvallat oli vahvasti edustettuna tilastoissa, viime vuosina puolestaan Irak ja Thaimaa ovat nousseet näkyviksi kaappauskohteiksi.

Terveysasemalle tulevien potilaiden vastaanottokäytännöt kirjavia ja joissain paikoissa myös sekavia

Potilaiden vastaanoton käytännöt terveysasemilla ovat hyvin kirjavia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laajasta kyselystä.

Yleisin työn organisoimisen malli on lääkärin ja hoitajan työpari, joka on käytössä 45 prosentissa terveysasemia. Lisäksi noin 60 prosenttia terveysasemista on ainakin jollain tapaa nimennyt osalle väestöstään omalääkärin ja 75 prosenttia omahoitajan.

Lääkäripula tai hoitajien vaihtuvuus voi estää omalääkärin tai -hoitajan nimeämisen. THL:n ylilääkärin Anu Niemen mukaan toiminta voi olla sekavaa etenkin terveysasemilla, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Toisaalta epäselvät työprosessit ovat helposti yksi syy henkilöstön vaihtuvuuteen.

Tänään selviää, onko Suomessa uusi koronasairastunut

Tänään selviää, onko Etelä-Savon koronaepäily aiheellinen. Etelä-Savon koronaepäilyn laboratoriotulosten julkistamisen tarkkaa kellonaikaa ei ole tiedossa.

Keskiviikkona kerrottiin, että Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä oli tutkittavana yhden ihmisen mahdollinen koronavirustartunta, joka osoittautui illalla aiheettomaksi.

Ylä-Savossa on niin ikään yksi koronaepäily, mutta sen tuloksia saadaan myöhemmin viikolla. Suomalaisnainen on kotikaranteenissa.

Suomessa on tähän mennessä varmistettu yksi koronaviruksen aiheuttama tautitapaus Lapissa ja yksi Husissa. Suomalaisnainen oli keskiviikkona hyväkuntoisena hoidossa Husissa eristyksessä.

Marin antaa tänään eduskunnalle pääministerin ilmoituksen koronavirusepidemiasta

Suomen varautumisesta koronavirusepidemiaan saadaan tänäänkin uutta tietoa, kun hallituksen ministerit kertovat tuoreista tiedoistaan. Pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa aiheesta eduskunnalle pääministerin ilmoituksen. Täysistunto alkaa kello 16 kyselytunnilla.

Keskiviikkona varmistui yksi suomalaisnaisen koronavirustartunta. Hän oli sairastunut Pohjois-Italian Milanon matkalla. Potilas on hoidettavana Husissa eristyksissä ja hänen kerrottiin keskiviikkona olevan kuumeinen, mutta hyväkuntoinen.

Kiina raportoi alhaisimman koronaviruskuolemien määrän yli kuukauteen

Kiinan viranomaiset kertoivat varhain torstaina 29 uudesta koronaviruskuolemasta. Kyseessä on alhaisin päivittäinen luku yli kuukauteen. Kiinassa on noin kahden kuukauden aikana kuollut viruksen seurauksena yhteensä ainakin 2 700 ihmistä.

Uusia tartuntoja kerrotaan olevan noin 430 eli hieman enemmän kuin keskiviikkona. Sairastuneita on maan viranomaisten mukaan nyt yhteensä yli 78 000.

Koronaviruksen tartuntamäärät ovat viime päivinä kääntyneet nousuun useissa maissa Kiinan ulkopuolella. (Lähde: AFP)

Saudi-Arabia keskeytti viisumien myöntämisen Mekkaan suuntaaville pyhiinvaeltajille

Saudi-Arabia on keskeyttänyt tilapäisesti viisumien myöntämisen Mekkaan aikoville pyhiinvaeltajille koronavirusvaaran vuoksi, maan ulkoministeriö kertoo lausunnossaan.

Muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan tehdään niin sanottuja Umrah-pyhiinvaellusmatkoja ympäri vuoden, ja siellä vierailee kuukausittain kymmeniätuhansia ihmisiä.

Lisäksi Saudi-Arabia ei toistaiseksi myönnä viisumeja turisteille, joiden lähtömaassa koronavirus muodostaa vaaran.

Lähi-idän maista esimerkiksi Iran on kertonut 19 ihmisen kuolleen virukseen. Myös Iran on ilmoittanut matkailun rajoituksista. (Lähde: AFP)

Trump vakuutteli koronaviruksen olevan vain pieni riski amerikkalaisille

Uusi koronavirus on amerikkalaisille vain pieni riski, vakuutti presidentti Donald Trump lehdistötilaisuudessa Washingtonissa varhain torstaina Suomen aikaa.

Trump ylisti oman hallintonsa toimia virukseen reagoinnissa. Hänen mukaansa viruksen leviämistä ovat estäneet esimerkiksi kiinalaisille matkustajille varhaisessa vaiheessa asetetut maahantulo- ja matkustuskiellot.

Trump kertoi myös nimittävänsä varapresidentti Mike Pencen johtamaan koronaviruksen vastaisia toimia. Trumpin tiedettiin kaivanneen kriisin hoitoon vahvempaa johtohahmoa, New York Times kertoi ennen lehdistötilaisuutta.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä 60 vahvistettua koronavirustartuntaa. (Lähde: AFP)

Työntekijä ampui useita ihmisiä panimossa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa viisi ihmistä on kuollut ampumisessa panimossa Milwaukeessa Wisconsinin osavaltiossa, kertovat yhdysvaltalaisviestimet. Lopuksi ampuja surmasi itsensä.

Ampujan kerrotaan olleen 51-vuotias panimon työntekijä. Joidenkin mediatietojen mukaan mies olisi saanut panimosta potkut samana päivänä. Panimon alueella oli ampumisen aikaan yli tuhat ihmistä.

Aiemmin nimellä MillerCoors tunnettu yhtiö ilmoitti lokakuussa laajoista uudelleenjärjestelyistä ja muutti nimensä Molson Coorsiksi. Yhtiön odotettiin vähentävän satoja työpaikkoja uudelleenjärjestelyn seurauksena.

Viime vuonna Yhdysvalloissa tapahtui yli 400 joukkoampumista, kertoo maan aseväkivaltaa seuraava Gun Violence Archive -tutkimusjärjestö.