Yön uutiskooste: Trumpin ministeriruletti jatkuu

Pääsiäisen vietto alkaa - kiirastorstai on suosittu kirkossakäyntipäivä

Pääsiäisen vietto alkaa tänään kiirastorstaina, vaikka kyseessä onkin arkipäivä. Hiljaisen viikon torstaina muistellaan Jeesuksen ja opetuslasten viimeistä ateriaa yhdessä.

Kiirastorstai on suomalaisten kolmanneksi suosituin kirkossakäyntipäivä. Illan messussa alttari riisutaan kynttilöistä ja kankaista ja verhotaan tulevan pitkäperjantain vuoksi mustaan. Pitkäperjantai on kirkkovuoden ainoa surujuhla, sillä se on Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä.

Kristityt ovat viettäneet pääsiäistä aivan kristinuskon alkuajoista lähtien.

Pääsiäisen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan

Tänään kiirastorstaina on pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä. Liikennettä saattaa viime vuosiin verrattuna hieman hillitä talvisena pysynyt sää, jonka takia monet jättävät mökkireissun tekemättä.

Ruuhkia on odotettavissa ainakin pääkaupunkiseudun ulosmenoväylille sekä Kolmos-, Nelos- ja Viitosteille.

Liikenne jatkuu vilkkaana myös pitkäperjantaina.

Pääsiäisen paluuliikenne alkaa sunnuntaina ja on vilkkaimmillaan maanantaina puolestapäivästä eteenpäin.

Operaatio Pajunkissa turvaa taas pääsiäisliikennettä

Autoliiton perinteinen Operaatio Pajunkissa käynnistyy tänään. Operaation tarkoituksena on auttaa pääsiäisliikenteessä pulaan joutuneita tienkäyttäjiä.

Operaation aikana Autoliiton yleisen tiepalvelun vapaaehtoiset tiepalvelumiehet ovat tehostetussa valmiudessa. Apua voi hälyttää paikalle Autoliiton yleisen tiepalvelun numerosta 0200 8080.

Pääsiäisen liikenteeseen luovat riskitekijän muun muassa tienvarsien lumipenkkojen sulamisvedet, joiden takia tienpinta jäätyy auringon laskiessa nopeasti liukkaaksi.

Operaatio Pajunkissa jatkuu pääsiäismaanantaihin saakka.

Saiko seurakunta irtisanoa sopimattomasta käytöksestä syytetyn Mitro Revon? Oikeus antaa päätöksensä tänään

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa ortodoksipappi Mitro Revon irtisanomisriidassa. Repo riitautti toissa vuonna saamansa potkut, joita seurakunta perusteli Revon epäasiallisella käytöksellä.

Repo syyttää seurakuntaa työsopimuksensa perusteettomasta päättämisestä ja vaatii korvaukseksi kahden vuoden palkkaa vastaavan summan eli yli 90 000 euroa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan mukaan Repo käyttäytyi töissä epäasiallisesti ja esitti "seksuaalissävytteisiä vihjailuja" seurakunnan toimituksissa ja niiden ulkopuolella. Repo on kiistänyt syytökset.

Britannia eroaa EU:sta vuoden kuluttua

Britannian on määrä erota Euroopan unionin jäsenyydestä päivälleen vuoden kuluttua 29. maaliskuuta. Ero astuu voimaan kaksi vuotta sen jälkeen, kun Britannian pääministeri Theresa May jätti maansa eroilmoituksen EU:lle.

Britit äänestivät EU-eron puolesta kansanäänestyksessä toissa vuoden kesäkuussa. Neuvottelut eron ehdoista sekä Britannian ja EU:n uudesta suhteesta ovat olleet vaikeat. Osapuolet ovat sopineet vuoden 2020 loppuun ulottuvasta siirtymäajasta, jonka aikana Britannia on yhä osa sisämarkkinoita ja maksaa osuutensa EU:n budjetista.

Yhdysvaltain entiset diplomaatit ja lähettiläät huolissaan maan ulkosuhteista

Yhdysvalloissa lähes 200 entistä Yhdysvaltain suurlähettilästä ja veteraanidiplomaattia on allekirjoittanut kirjeen, jossa ilmaistaan huolta Yhdysvaltain ulkosuhteista. Asiasta kertoo Washington Post.

Kirjeessä lähettiläät ja diplomaatit kertovat olevansa huolissaan Yhdysvaltojen johtajuudesta maailmassa. Kirjeessä lisäksi vaaditaan, että senaattorit hiillostavat ulkoministerinä aloittavaa Mike Pompeota hänen suunnitelmistaan.

Kirje on osoitettu republikaanien puhemiehelle ja vaikutusvaltaisille demokraateille senaatin ulkosuhdekomiteassa. Komitean on tarkoitus kuulla Pompeota ensi kuussa.

Pompeo korvaa Rex Tillersonin, jolle Trump antoi potkut muutama viikko sitten.

Trump vaihtaa veteraaniasioista vastaavan ministerinsä

Salkkuvaihto Yhdysvaltain keskushallinnossa jatkuu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstaiyönä Suomen aikaa vaihtavansa veteraaniasioista vastaavan ministerinsä David Shulkinin. Hallintolähteet kertoivat yhdysvaltalaismedialle jo aiemmin, että Trump suunnittelee Shulkinin vaihtamista.

Lähteiden mukaan Shulkinin välit Valkoiseen taloon ovat olleet kireät jo jonkin aikaa, sillä hänen on katsottu muun muassa kyseenalaistavan Valkoisen talon arvovaltaa.

Trump kertoi Twitterissä esittävänsä tehtävään amiraali Ronny L. Jacksonia. Ennen nimityksen virallistamista salkkua kantaa Robert Wilkie.

Trump kiitti tviitissään Shulkinia tämän työstä Yhdysvaltain ja veteraanien hyväksi.

Rauhannobelisti Malala Yousafzai palasi Pakistaniin ensi kertaa koulubussiampumisen jälkeen

Maailman nuorin Nobelin rauhanpalkinnon saaja Malala Yousafzai on palannut synnyinmaahansa Pakistaniin. Hän vieraili Pakistanissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Talebanin asemies ampui häntä päähän vuonna 2012, kun hän oli puolustamassa tyttöjen koulutusta.

Yousafzaista tuli maailmanlaajuinen ihmisoikeuksien symboli ja tyttöjen koulutuksen puolestapuhuja, kun asemies nousi hänen koulubussiinsa Swatin laaksossa vuonna 2012, kysyi häntä nimeltä ja sen jälkeen ampui häntä.

Yousafzai sai Nobelin rauhanpalkinnon 17-vuotiaana vuonna 2014. (Lähde: AFP)

Paavi pesee 12 vangin jalat kiirastorstaina

Paavi Franciscus pesee 12 vangin jalat kiirastorstain seremoniassa tänään. Teolla muistetaan Jeesusta, joka pesi evankeliumin mukaan opetuslastensa jalat viimeisellä aterialla näiden kanssa.

Paavi tapaa vangit Rooman keskusvankilassa Regina Coelissa. Vankila sijaitsee Vatikaanin lähistöllä.

Paavi Franciscus kohautti katolista kirkkoa viisi vuotta sitten, kun hän päätti tehdä jalkojenpesun seremonian nuorten pidätyskeskuksessa Roomassa. Vuosi sitten paavi pesi mafiaa vastaan todistaneiden entisten mafiosojen jalkoja Palianon vankilassa.