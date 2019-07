Yön uutiskooste: Trumpin uhittelua, kehuja ja diilejä – katso mitä tapahtui, kun nukuit

Mies hukkui uintireissulla Salossa

Iäkäs mieshenkilö on hukkunut uintireissulla Salossa perjantai-iltana. Hukkuminen sattui Salon itäosassa lähellä Lohjan rajaa.

Lounais-Suomen poliisin mukaan useampi henkilö oli mennyt järvellä uimaan, mutta yksi ei noussut pintaan. Pintapelastajat nostivat miehen järvestä.

Hälytys tapauksesta tehtiin ennen iltakymmentä.

Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyntutkintana.

Saunapäivä avaa saunojen ovia ympäri maata

Koko kesän kestänyt Saunapäivä-kampanja huipentuu tänään. Ylen luotsaamassa Saunapäivässä koko Suomi voi saunoa yhdessä ja avata kotisaunansakin tuntemattomille.

Ylen mukaan päivän tarkoituksena on juhlistaa suomalaista saunomiskulttuuria. Suomen saunaseura kertoo, että saunominen on nostettu Suomen ensimmäiseksi ehdokkaaksi Unescon kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, mikä on Ylen Saunapäivän tuottajan mukaan yksi syy juhlistaa perinteistä suomalaista kylpemiskulttuuria.

Päivään osallistuu saunoja ympäri maata.

Helteet jatkuvat osassa maata, mutta ilta tuo kaakosta kylmää

Lämpöaalto koskee tänäänkin melkein koko maata, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi. Ainoastaan pohjoisin Lappi jää eilisen tavoin vähän viileämmäksi.

Koillisesta tuleva kylmempi ilma vaikuttaa kuitenkin jo lauantai-illan aikana ja kylmemmät ilmamassat alkavat valua pohjoista kohti.

Sunnuntaina maan etelä- ja länsiosa jäävät lämpösaarekkeeseen, ja siellä voidaan odottaa, että lämmin sää jatkuu. Sunnuntaina päivällä maan itäosa jää sen sijaan lämpötiloissa jo hyvinkin alle kahdenkymmenen.

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa sähkötupakasta: Kiistatta haitallista

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa sähkötupakan vaaroista. WHO:n mukaan sähkötupakointi on kiistatta haitallista terveydelle ja tuotteita tulisi sen vuoksi säännellä.

Sähkötupakan käyttäjä hengittää laitteen kautta nikotiinipitoista höyryä. Sähkötupakka on kasvattanut suosiotaan muun muassa tupakoinnin lopettamista yrittävien keskuudessa, sillä palamistuotteiden puutteen takia sitä ei pidetä niin haitallisena kuin perinteistä tupakkaa. Viranomaiset kuitenkin pelkäävät, että sähkötupakasta on tullut myös väylä tupakointiin uusille käyttäjille.

Sähkötupakkatuotteiden sääntely on ollut vähäistä. Viime kuussa San Francisco kuitenkin kielsi sähkötupakan myynnin ja valmistuksen. (Lähde: AFP)

Trump ja Boris Johnson avasivat heti kahdenväliset kauppaneuvottelut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelleensa puhelimessa Britannian uuden konservatiivipääministeri Boris Johnsonin kanssa.

Trumpin mukaan kaksikko aloitti heti kahdenväliset kauppaneuvottelut. Trumpin mukaan Britannian EU-eron jälkeen maiden on mahdollista solmia merkittävä kauppasopimus.

Trump myös ennusti, että Johnsonista tulee mahtava pääministeri. Hän kutsui Britannian uutta hallitukseen vetäjää myös hyväksi tyypiksi. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat ja Guatemala tekivät kritiikkiä herättäneen sopimuksen turvapaikanhakijoista

Yhdysvallat ja Guatemala ovat päässeet sopimukseen turvapaikanhakijoista. Sopimus tekee Guatemalasta niin sanotun turvallisen kolmannen maan, joten Guatemalaan saapuvien turvapaikanhakijoiden täytyy hakea turvapaikkaa sieltä sen sijaan, että he voisivat jatkaa Meksikon kautta Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että sopimus lopettaa ihmissalakuljettajien bisneksen ja turvapaikkapetokset.

Guatemala oli alun perin haluton sopimukseen, mutta Trump uhkaili keskiamerikkalaista valtiota aiemmin tällä viikolla vastatoimilla.

Sopimusta on kritisoitu, sillä kansalaisjärjestöjen mukaan Guatemala ei ole turvallinen maa turvapaikanhakijoille. (Lähde: AFP)

Trump uhkaa Ranskaa viinitulleilla digiveron takia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Ranskaa vastatoimilla maan digiveron takia. Trump vihjasi, että Yhdysvallat saattaa asettaa tuontitulleja ranskalaisille viineille.

Trump on suuttunut Ranskan hyväksymästä digiverosta, joka tähtää teknologiajättien verottamiseen niiden kotimaiden ulkopuolella. Vero kohdistuu erityisesti yhdysvaltalaisiin yhtiöihin kuten Googleen ja Facebookiin.

Trump sanoi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin toimineen hölmösti ja kertoi ilmoittavansa vastatoimista pian.

Presidentti sanoi myös pitävänsä amerikkalaisista viineistä enemmän kuin ranskalaisista, vaikka hän ei juokaan alkoholia. (Lähde: AFP)

Hulkko ui 50 metrin rintauinnin välieriin

Ida Hulkko on selviytynyt 50 metrin rintauinnin välieriin uinnin MM-kisoissa Etelä-Korean Gwangjussa. Hulkko oli alkuerien kahdeksanneksi nopein ajalla 30,72.

Jenna Laukkanen karsiutui niukasti jatkosta samalla matkalla. Hän ui ajan 31,48 ja sijoittui 19:nneksi. Jatkoon vaadittin 12 sekunnin sadasosaa nopeampi aika.

Välierät uidaan myöhemmin tänään.

Alkuerien kopein oli Italian Benedetta Pilato, joka ui ajan 29,98.

Coleman juoksi satasella USA:n mestariksi, Gatlin jätti finaalin väliin

Kauden kärkituloksen haltija Christian Coleman on juossut Yhdysvaltain mestariksi 100 metrillä. Coleman kiihdytti Des Moinesissa Iowassa aikaan 9,99. Finaali juostiin metrin vastatuulessa.

Hopeaa otti Michael Rodgers ja pronssia Christopher Belcher, molempien aika oli 10,12.

Konkaritähti Justin Gatlin jätti finaalin juoksematta, mahdollisesti siksi että 100 metrin hallitsevana mestarina hän on jo varmistanut paikkansa Dohan MM-kisoihin. Yhdysvalloissa maan mestaruuskisat toimivat karsintana MM-kisoihin.

Des Moinesissa nähtiin perjantaina kova tulos miesten kuulafinaalissa, jonka Ryan Crouser voitti tuloksella 22,62.