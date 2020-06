Yön uutiskooste: Ukkoskuuroja voi tulla paikoin etelässä, muualla on poutaa, maailmalla koronakuolemia jo noin puoli miljoonaa

Moni yrittäjä maksaa tällä hetkellä tavallista pienempiä YEL-maksuja

Merkittävä osa suomalaisyrittäjistä maksaa tällä hetkellä tavallista pienempiä YEL-maksuja eli yrittäjän eläkemaksuja, STT:n haastattelemista työeläkevakuutusyhtiöistä kerrotaan.

YEL-maksut määräytyvät sen mukaan, minkä kokoiseksi yrittäjä arvioi koko vuoden työtulonsa. Työeläkevakuutusyhtiö Elossa YEL-työtulon muutokset nelinkertaistuivat maalis-huhtikuussa. Maaliskuussa 60 prosenttia muutoksista tehtiin ylöspäin ja huhtikuussa 75 prosenttia alaspäin.

Elosta arvioidaan, että maaliskuussa moni nosti työtuloaan parantaakseen sosiaaliturvaansa esimerkiksi sairastumisen tai työttömyyden varalta. Huhtikuussa monen yritystoiminta hiljeni, mikä käänsi myös YEL-muutokset laskusuuntaan.

Ukkoskuuroja voi tulla paikoin etelässä, muualla on poutaa

Tänään pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa Suomeen, mutta etelässä ja lännessä voidaan vielä hikoilla lähemmäs 30 asteen helteissä. Pohjois-Karjalassa, Oulun seutuvilla ja Lapissa ollaan 20 asteen tienoilla ja Pohjois-Lapissa lähempänä 15:tä astetta.

Kylmemmän ilmamassan mukana voi tulla sade- ja ukkoskuuroja paikoin Etelä-Suomea. Kuuroihin voi varautua iltapäivällä ainakin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Muualla maassa pyhäpäivä on pääasiassa poutainen ja aurinkoinen, idässä voi olla pilvisempää.

Yhdysvalloissa todettu yli 2,5 miljoonaa koronavirustartuntaa - maailmalla koronakuolemia jo noin puoli miljoonaa

Yhdysvallat ylitti lauantaina paikallista aikaa 2,5 miljoonan todetun koronavirustartunnan rajan, kertoo tartuntatilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto.

Yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on kirjattu tähän mennessä yli 125 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin 12 osavaltiota on tuoreiden tartuntapiikkien vuoksi päättänyt laittaa rajoitustenhöllennyssuunnitelmiaan tauolle tai vetää helpotuksia takaisin.

Johns Hopkinsin mukaan koko maailmassa on kirjattu yhteensä jo lähes puoli miljoonaa koronaan liittyvää kuolemaa. Worldometer-tilastosivuston mukaan 500 000 kuolemantapauksen rajapyykki olisi jo ylitetty. (Lähde: AFP)

EU jatkaa vääntöä ulkorajojen avaamisesta - erimielisyyttä "turvallisten maiden" listasta

EU-maat jatkavat edelleen vääntöä unionin ulkorajojen avaamisesta. Neuvotteluja jatketaan uutistoimisto AFP:n EU-lähteen mukaan vielä maanantaina. Jäsenmaat eivät ole päässeet diplomaattilähteiden mukaan sopuun niin sanotusta turvallisten maiden listasta.

EU:n puheenjohtajamaa Kroatia pyysi jäsenmaita antamaan perjantaina päätetystä listasta palautetta lauantaina iltapäivään mennessä. Listalta löytyvät ne maat, joista sallittaisiin vapaa matkustaminen unionin alueelle heinäkuun alussa.

AFP kertoi myöhään lauantaina, että EU-suurlähettiläät olisivat sopineet vievänsä hallitustensa nähtäväksi 14 maasta koostuvan listan. Vielä perjantaina AFP:n lähteet puhuivat noin 18 maan alustavasta listasta. (Lähde: AFP)

Alustavat vaalitulokset lupaavat murskavoittoa Islannin nykyiselle presidentille

Islannissa maan presidentti Gudni Johannesson näyttää liitävän toiselle kaudelle huikean kansansuosion saattelemana. Lauantaisten presidentinvaalien alustavien tulosten mukaan 52-vuotias Johannesson olisi saamassa lähes 90 prosenttia äänistä.

Johannessonia pidettiin varmana voittajana jo ennen vaalipäivää. Istuvan presidentin haastoi liikemies ja oikeistoaktivisti Gudmundur Franklin Jonsson.

Johannesson on historian professori. Vuonna 2016 hänestä tuli Islannin kuudes presidentti. Tuolloin hän keräsi vaaleissa 40 prosentin äänisaaliin.

Noin 364 000 asukkaan Islannissa presidentillä ei ole merkittäviä valtaoikeuksia, mutta hän voi esimerkiksi käyttää veto-oikeutta lakialoitteisiin. (Lähde: AFP)

Puolassa järjestetään koronaviruksen lykkäämät presidentinvaalit

Puolassa pidetään tänään presidentinvaalit. Alun perin vaalit piti järjestää jo puolitoista kuukautta sitten, mutta niitä jouduttiin siirtämään koronaviruspandemian takia.

Vaaleissa on kaikkiaan 11 ehdokasta. Istuvalla presidentillä Andrzej Dudalla on oikeistolaisen hallituksen tuki takanaan. Dudan päähaastaja on pääoppositiopuolue kansalaisfoorumin ehdokas Rafal Trzaskowski. (Lähde: AFP)