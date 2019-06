Yön uutiskooste: Ukkosmyrskyt jatkuvat, Rinteen hallitus nimittää 15 valtiosihteeriä, poliisi tutkii valepoliisien petossarjaa

Ukkosmyrskyt jatkuvat tänään, paikoin voi tulla myös rakeita

Sade- ja ukkoskuurot jatkuvat tänään ja ne voivat olla paikoin voimakkaita, varoittaa Ilmatieteen laitos. Sää viilenee, kun kylmä rintama kulkee päivän aikana maan yli koilliseen.

Ukkoset ovat päivällä voimakkaita kylmän rintaman etupuolella eli maan itäosasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella, missä voi tulla paikoin myös rakeita.

Lämpötila laskee tuntuvasti eilisestä, jolloin mittari kipusi monin paikoin miltei 30 lämpöasteeseen. Tänään lämpötila jää maan etelä- ja länsiosissa 20 asteen vaiheille. Idässä voidaan päästä vielä hellelukemiin ennen iltapäivän ukkosia.

Ukkosmyrskyt ovat katkoneet sähköjä ja työllistäneet pelastuslaitosta. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi myöhään illalla, että voimakkaat sadekuurot muodostivat taajamatulvia, ja vettä jouduttiin pumppaamaan monin paikoin Valkeakoskella.

Noin 20 000 kissaa jätetään heitteille joka vuosi

Kissa on Suomen kaltoin kohdelluin lemmikkieläin. Noin 20 000 kissaa jätetään heitteille joka vuosi. Osa niistä kuolee kylmään ja nälkään, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitosta kerrotaan.

Viime vuonna noin kolme neljästä kaikista Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle tuoduista eläimistä oli kissoja. Yhdistyksen mukaan liian monet omistajat eivät leikkauta eli steriloi ulkoilevia kissojaan.

Rinteen hallituksen tueksi tulossa viisitoista poliittista valtiosihteeriä

Antti Rinteen (sd.) tuore hallitus saa tuekseen selvästi suuremman kaartin poliittisia valtiosihteereitä kuin edeltäjänsä. Juha Sipilän (kesk.) hallitus nimitti neljä, mutta uusi hallitus pestaa valtiosihteereitä peräti viisitoista.

Sijaintipaikoista ja vastuualueista ei ole vielä hallituspuolueiden ministeriryhmien lopullisia päätöksiä, mutta ensimmäisenä tehtävään nimitettiin pääministerin valtiosihteeri Raimo Luoma. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) valtiosihteeriksi on tulossa entinen kansanedustaja Olli-Poika Parviainen.

Henriksson valitaan jatkokaudelle RKP:n puheenjohtajana

Takaisin hallitusvastuuseen juuri palannut ruotsalainen kansanpuolue RKP valitsee johtonsa tänään puoluekokouksessa. Puheenjohtajana jatkaa Anna-Maja Henriksson, jolle ei ilmoittautunut vastaehdokkaita.

RKP:n kolmipäiväinen puoluekokous alkoi Vaasassa perjantaina.

Ministerikokemusta jo aiemmin saanut Anna-Maja Henriksson palaa hallituksessa hänelle tuttuun tehtävään, oikeusministeriksi. RKP:n toinen ministeri on Thomas Blomqvist, joka sai pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin tehtävän.

RKP:n Nils Torvalds puolestaan uusi paikkansa EU-parlamentissa kevään eurovaaleissa.

Savon Sanomat: Itä-Suomen poliisi tutkii valtakunnallista valepoliisien petossarjaa

Itä-Suomen poliisi tutkii uutta valtakunnallista valepoliisien petossarjaa, uutisoi Savon Sanomat. Tutkinnassa on tapauksia, joissa epäillyt ovat soittaneet etenkin iäkkäille ihmisille ja yrittäneet saada haltuunsa verkkopankkitunnuksia tai pankkikortteja tunnusluvun kera.

Viime vuonna paljastui vastaava laaja rikossarja ja tammikuussa Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 37 ihmistä törkeistä petoksista ja muista rikoksista.

Muutaman kuukauden hiljaisuuden jälkeen valepoliisisoitot ovat jälleen yleistyneet.

NYT: Trumpin ylistämä maahanmuuttosopu Meksikon kanssa on kokoelma jo aiemmin sovittuja toimia

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ylistämä tullisopu Meksikon kanssa on läpimurron sijaan kokoelma toimia, joista on pitkälti sovittu jo kuukausia sitten, uutisoi New York Times.

Sopimuksen mukaan Meksiko lupaa "ennennäkemättömiä askelia" suitsiakseen Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten määrää. Vastineeksi Yhdysvallat lupasi luopua uhkaamistaan tuontitulleista meksikolaistuotteille.

Sovun mukaan Yhdysvalloista turvapaikkaa hakevat pidetään Meksikon puolella odottamassa hakemusten käsittelyä. Käytäntöä on alettu soveltaa jo aiemmin ja Meksiko oli jo hyväksynyt sen laajentamisen, kertovat neuvotteluista perillä olevat lähteet New York Timesille.

Lisäksi Meksiko lupaa sijoittaa kansalliskaartin sotilaita eri puolille maata ja etenkin etelärajalleen. Tästä sovittiin salaisissa neuvotteluissa jo maaliskuussa, lähteet kertovat.

Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson tyrmää brexit-maksun ja vaatii EU:lta parempia sopimusehtoja

Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson tyrmää EU:n vaatiman brexit-maksun ja perää jäsenmailta parempia sopimusehtoja eron toteuttamiseksi.

Entinen ulkoministeri ja johtava pääministerikandidaatti sanoo Sunday Timesin haastattelussa, että pääministerinä hän kieltäytyisi maksamasta 39 miljardin punnan eli noin 44 miljardin euron laskua, ellei EU hyväksy parempia sopimusehtoja.

EU-maat vaativat Britannialta erorahaa hyvityksenä erilaisista maksuista, joita maa on unionilta saanut tai on velvollinen maksamaan tulevaisuudessa.

Ensimmäisessä haastattelussaan pääministerikisaan lähdön jälkeen Johnson myös sanoutuu irti kiistellystä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajajärjestelystä. Kysymys on keskeisimpiä kiistakapuloita pääministeri Theresa Mayn hallituksen neuvottelemassa erosopimuksessa.

Italia jyräsi Kreikan ja johtaa Suomen EM-karsintalohkoa

Italian jalkapallomaajoukkue jatkaa Suomen EM-karsintalohkon kärjessä ilman pistemenetyksiä tai päästettyjä maaleja. Italia haki lauantaina Kreikasta 3–0-vierasvoiton ja nousi yhdeksään pisteeseen.

Aiemmin lauantaina Bosnia-Hertsegovinan Tampereella voittanut Suomi on kuudessa pisteessä lohkokakkosena. Kreikalla ja Bosnia-Hertsegovinalla on neljä pistettä.

Italian kolme maalia syntyivät Ateenassa väkevän kymmenminuuttisen aikana ensimmäisellä puoliajalla. Nicolo Barella iski avausmaalin 23. minuutilla, Lorenzo Insigne teki 2–0-maalin upealla laukausella ja Leonardo Bonucci puski 3–0-osuman.

Saman lohkon häntäpään kamppailussa Armenia voitti Liechtensteinin kotonaan 3–0. Suomi kohtaa Liechtensteinin tiistaina Vaduzissa.

Illan suurimman yllätyksen EM-karsinnoissa järjesti Turkki, joka kaatoi hallitsevan maailmanmestarin Ranskan 2–0.