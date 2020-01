Yön uutiskooste: Uusi koronavirus tappanut jo yhdeksän – leviämisestä varoitetaan, Israelin joukot ampuivat kolme uhkaavasti käyttäytynyttä palestiinalaista

Uusi koronavirus on tappanut jo yhdeksän – Kiinan viranomaiset varoittavat leviämisestä

Kiinassa levinnyt koronavirus on tappanut jo yhdeksän ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Lisäksi tartunnan saaneita on reilusti yli 400. Vielä eilen kerrottiin, että tartunnan saaneita olisi noin sata vähemmän.

Kiinan terveysviranomaiset kertoivat myös, että virus voi muuttua ja levitä edelleen.

Yhdysvaltojen viranomaiset puolestaan kertoivat eilen havainneensa ensimmäisen vahvistetun koronavirustartunnan maan rajojen sisältä. Tartunta havaittiin Seattlen kaupungin lähellä.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu tänään keskustelemaan viruksesta. (Lähde: AFP)

Israelin joukot ampuneet kolme uhkaavasti käyttäytynyttä palestiinalaista – Israelin mukaan sen sotilaita heitettiin räjähteellä

Israelin joukot ovat ampuneet kolme Gazan kaistalta Israelin puolelle tullutta palestiinalaista. Israelin armeijan mukaan ammutut olivat heittäneet jonkinlaisen räjähteen sotilaiden suuntaan, minkä jälkeen sotilaat olivat ampuneet palestiinalaisia kohti.

Armeijan edustajan mukaan kaikki kolme ammuttua ovat kuolleet. Twitterissä armeija kutsui heitä terroristeiksi.

Israelin mukaan kolme palestiinalaista oli ylittänyt Gazan kaistan ja Israelin välisen raja-alueen myrskyisän sään turvin. Rajan läheisyydessä asuvat israelilaiset siviilit eivät olleet vaarassa välikohtauksen aikana, Israelin armeija sanoo. (Lähde: AFP)

HS-gallup: Puolueiden kannatus näyttää vakiintuneen, perussuomalaiset edelleen ykkösenä

Puolueiden kannatus näyttää vakiintuneen viime kuukausina, kertoo Helsingin Sanomien tuore gallup.

HS-gallupin mukaan suosituin puolue on edelleen perussuomalaiset 22,8 prosentin kannatuksella. Toiseksi suosituimpana jatkaa toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus 17,5 prosentin kannatuksella. Pääministeripuolue SDP:n kannatusprosentti on 15,1. Vihreät on neljäntenä 12,8 prosentillaan.

Kantar TNS:n tekemän gallupin mukaan viidentenä olevan keskustan kannatus koheni 0,4 prosenttiyksikköä ja on nyt 11,5 prosenttia.

Tutkimukseen haastateltiin noin 2 200 ihmistä. Kaikki muutokset mahtuvat tilastolliseen virhemarginaaliin.

Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset

Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä perhe-elämäänsä ja saavutuksiinsa kuin muut ikätoverinsa, selviää FinTerveys 2017 -väestötutkimuksesta. Pikkulasten vanhemmista lähes 90 prosenttia kokee elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Lisäksi he elävät muita aikuisia terveellisemmin.

Pikkulasten vanhempien ja muiden samanikäisten tyytyväisyydessä taloudelliseen tilanteeseensa ei ollut eroa.

FinTerveys 2017 -väestötutkimuksessa pikkulasten vanhemmiksi luokiteltiin ne, joiden perheessä on ainakin yksi alle 7-vuotias lapsi.

Selkeä sää lupaa pakkasia – Etelä-Karjalan pelastuslaitos varoittaa heikoista jäistä

Suomeen on luvassa pitkälti selkeä mutta melko tuulinen päivä, ennustaa Ilmatieteen laitos.

Sää on kylmenemässä. Maan etelä- ja keskiosissa pakkasta voi olla kuusikin astetta, lauhinta on lounaassa. Pohjoisessa miinusasteita voi olla kymmenen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vuorokausi voi alkaa nollan tienoilla.

Kovasta tuulesta varoitetaan kaikilla merialueilla, ja paikoin voimassa on aallokkovaroitus.

Varoituksien antajiin liittyi illalla myös Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka muistutti Twitterissä jäiden olevan nyt erittäin heikkoja. Jäillä liikkuminen on syytä jättää kokonaan väliin, tviitissä todettiin.

Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkunut senaatissa jo tunteja

Presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin istunto on kestänyt Yhdysvaltojen senaatissa jo tunteja. Istunto alkoi eilen iltakahdeksan jälkeen Suomen aikaa ja oli aamuneljältä vielä täydessä vauhdissa.

Oikeudenkäynnissä Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä ja kongressin työn estämisestä.

New York Timesin mukaan istunnon äänestyksissä on toistaiseksi kumottu demokraattien yritykset saada oikeudenkäyntiin dokumentteja, joita Valkoinen talo ei ole aiemmin suostunut toimittamaan virkarikostutkintaa johtaville tahoille. Äänet ovat jakautuneet puoluelinjojen mukaan. (Lähde: AFP)

YK:n tuvallisuusneuvosto kehottaa Libyan kriisin osapuolia nopeaan tulitaukoon

YK:n turvallisuusneuvosto kehottaa Libyan kriisin osapuolia nopeaan tulitaukoon. Neuvoston jäsenet suostuttelevat osapuolia sitoutumaan sotilaskomitean muodostamiseen, jotta pitävä tulitaukosopimus saataisiin aikaan mahdollisimman nopeasti.

Sotilaskomitean muodostamisesta sovittiin viime viikonloppuna pidetyssä Libya-huippukokouksessa Berliinissä. Komiteaan on tarkoitus nimetä viisi jäsentä Libyan kansainvälisesti tunnustetusta GNA-hallinnosta ja viisi jäsentä sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukoista. (Lähde: AFP)

Hillary Clinton hyökkää Bernie Sandersia vastaan uudessa dokumentissa – "Kukaan ei pidä hänestä"

Yhdysvaltain demokraattipuolueen entinen presidenttiehdokas Hillary Clinton on hyökännyt ehdokkuutta parhaillaan tavoittelevaa senaattori Bernie Sandersia vastaan. Clinton sanoo pian julkaistavassa dokumentissa, ettei kukaan pidä Sandersista tai halua tehdä töitä tämän kanssa.

Clinton ei myöskään suostunut sanomaan, tukisiko hän Sandersia, jos tämä valittaisiin demokraattien ehdokkaaksi.

Viime presidentinvaalien alla Sanders ja Clinton kisasivat demokraattipuolueen presidenttiehdokkuudesta. Clinton voitti esivaalit, mutta hävisi varsinaiset presidentinvaalit Donald Trumpille. (Lähde: AFP)

Suomalaiset esittelivät pelitaitojaan Carolinan ja Winnipegin kohtaamisessa – Teräväinen erityisen hyvässä vedossa

Jääkiekkoliiga NHL:ssä suomalaiset pääsivät näyttämään osaamistaan Carolina Hurricanesin ja Winnipeg Jetsin kohtaamisessa.

Erityisesti Carolinan Teuvo Teräväinen oli kovassa vedossa. Hän teki joukkueensa kolmannen maalin, johon syötön antoi Sebastian Aho. Teräväinen otti lisäksi kaksi syöttöpistettä.

Ennen Teräväisen onnistumista maalintekotaitojaan esitteli Winnipegin Patrik Laine, joka teki joukkueensa ainoan maalin ensimmäisessä erässä.

Kotijoukkue Hurricanes pääsi lopulta juhlimaan 4–1-voittoa.

Manchester City voitti, mutta ei näytä saavuttavan Liverpoolia

Englannin valioliigassa Manchester City liukui askeleen lähemmäs sarjaa johtavaa Liverpoolia, kun kohtaaminen Sheffield Unitedin kanssa päättyi tiistaina 1–0-voittoon. Liverpoolin etumatka toisena olevaan Cityyn on kuitenkin hulppeat 13 pistettä, vaikka City on pelannut kaksi ottelua enemmän.

Illan peleissä Aston Villan ja Watfordin kohtaaminen näytti jo 1–1-tasapeliltä, mutta Villan Tyrone Mings taiteili voittomaalin aivan viime hetkillä.

Tasatilanteessa 2–2 kentiltään sen sijaan poistuivat sekä Everton ja Newcastle United että Chelsea ja Arsenal. (Lähde: AFP)