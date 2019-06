Yön uutiskooste: Uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä, taisteluharjoitus Sapeli 19 kerää Uudellemaalle 800 sotilasta, Yhdysvaltain presidentti Trump aloittaa kolmipäiväisen vierailun Britanniaan

Hallitusohjelma julkaistaan tänään Helsingissä Oodi-kirjastossa

Hallitusohjelma julkaistaan tänään Helsingissä Oodi-kirjastossa aamupäivällä kello 10.30. Ohjelmasta ovat kertomassa medialle ja kansalle kaikki viisi neuvotteluihin osallistunutta puolueen puheenjohtajaa.

Ohjelmasta uutisoitiin jo viikonloppuna laajasti vuodettujen tietojen perusteella, kun sekä Iltalehti että Helsingin Sanomat saivat ohjelman luonnoksen käsiinsä. Iltalehti myös julkaisi sunnuntaina yli satasivuisen luonnostekstin kokonaisuudessaan.

Vasemmistolaiseksi luonnehditussa ohjelmassa huomiota ja lisärahaa on suunnattu muun muassa pienituloisille ja vähäosaisille. Myös ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet saavat tilaa ohjelmaluonnoksessa, joka on selvästi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelmaa yksityiskohtaisempi. Keskustan kädenjälki näkyy muun muassa maaseudun elinkeinojen turvaamista koskevissa kirjauksissa.

Rinne: Uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä

Hallituksen muodostajan Antti Rinteen (sd.) mukaan uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä. Rinne kertoi asiasta medialle eilen illalla Säätytalolta poistuessaan. Hän vahvisti, että hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty, muttei toistaiseksi kertonut tarkempia tietoja uuden hallituksen salkkujaosta.

Salkkujako puolueiden kesken vahvistuu aamupäivällä, kun hallitusohjelma virallisesti julkistetaan. Iltalehden hallituslähteistä saamien tietojen mukaan SDP saa seitsemän ministerinsalkkua, keskusta viisi ja vihreät kolme. Vasemmistoliitto ja RKP saisivat kumpikin kaksi salkkua. Aiemmin RKP:lle on veikkailtu vain yhtä salkkua.

Huostaan otettuja lapsia sijoitetaan yhä useammin perheisiin

Huostaan otettuja lapsia sijoitetaan Suomessa yhä useammin perheisiin laitosten sijaan, lastensuojelun palveluja tuottavasta SOS-Lapsikylästä kerrotaan. Perhehoito on yleistynyt ja muuttunut viime vuosina ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi.

Aivan viime vuosina huostaanottojen määrät eivät ole enää kasvaneet

Tästä huolimatta sijaisvanhemmista on Suomessa jatkuva pula. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa sijaisvanhempia kaivataan lisää.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa aletaan puida syytteitä poikkeuksellisen suuren kokaiinimäärän maahantuonnista

Pirkanmaan käräjäoikeudessa aletaan tänään käsitellä syytteitä poikkeuksellisen laajasta kokaiinin maahantuonnista. Poliisi on kertonut aiemmin epäilevänsä, että Suomeen tuotiin vuosina 2017–2018 yhteensä 13 kiloa kokaiinia. Poliisin mukaan kuriirit kuljettivat kokaiinin Hollannista Suomeen kehonsisäisesti 21 erässä.

Tänään alkavassa oikeudenkäynnissä on viisi syytettyä, joiden epäillään sekaantuneen maahantuontiin.

Kokonaisuudessa on käyty jo kaksi oikeudenkäyntiä, joista toisessa NHL-kiekkoilija Jori Lehterä sai neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Aiemmat osiot koskivat pienemmän kokaiinierän maahantuontia ja kokaiinin levittämistä.

Taisteluharjoitus Sapeli 19 kerää Uudellemaalle 800 sotilasta, mukana myös brittisotilaita

Uudellamaalla alkaa tänään taisteluharjoitus Sapeli 19, joka kerää kaikkiaan 800 sotilasta. Joukot harjoittelevat Helsingissä, Kirkkonummella, Lohjalla, Salossa, Raaseporissa ja Vihdissä.

Harjoitusta johtaa Kaartin jääkärirykmentti. Lisäksi mukana on joukkoja Utin jääkärirykmentistä ja Panssariprikaatista. Tämän vuoden harjoitukseen osallistuu myös noin 120 sotilaan vahvuinen kevyt jalkaväkiyksikkö Britanniasta.

Taisteluharjoituksen tavoitteena on kehittää valmiutta ja suorituskykyä vaativissa taistelutehtävissä rakennetulla alueella.

Harjoitus päättyy 10. kesäkuuta.

Yhdysvaltain presidentti Trump aloittaa kolmipäiväisen vierailun Britanniaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapuu tänään kolmipäiväiselle vierailulle Britanniaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Brittipolitiikka on EU-eroprosessin venymisen takia myllerryksessä, ja brexit-sovun saavuttamisessa epäonnistunut pääministeri Theresa May aikoo erota perjantaina konservatiivipuolueen johdosta, kun Trumpin vierailu on saatu hoidettua. Hän kuitenkin jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.

Trump ei ole malttanut olla puuttumatta Britannian sisäpolitiikkaan ja evästi sunnuntaina maan johtoa brexit-sotkussa sanomalla, että Britannian tulee jättää unioni vaikka ilman sopimusta.

Lontooseen odotetaan suurmielenosoitusta Trumpia vastaan.

Syyria syyttää Israelia jo toisesta iskusta vuorokauden kuluessa

Syyria syyttää Israelia iskusta Homsin maakunnassa sijaitsevaan lentotukikohtaan, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana. Isku on jo toinen vuorokauden sisään.

Tiedot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat. Uutistoimisto Sanan sotilaslähteen mukaan yksi sotilas kuoli ja kaksi haavoittui. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuolleita on viisi, joista yksi on syyrialainen sotilas.

Israel iski vain muutamaa tuntia aiemmin Syyriaan, kun Syyrian puolelta ammuttu raketti oli päätynyt Israeliin. Ainakin kymmenen ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. (Lähde: AFP)