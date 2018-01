Yön uutiskooste: Valtakunnansovittelijalta sovintoehdotus mekaanisen metsäteollisuuden työriitaan

Vilkkaana alkanut ennakkoäänestys jatkuu läpi viikonlopun

Presidentinvaalien ennakkoäänestys jatkuu tänään. Useimmat ennakkoäänestyspaikat ovat auki paitsi tänään myös huomenna sunnuntaina. Aukioloajoissa voi olla vaihtelua.

Vaaleissa on äänestetty tähän mennessä edellisiä presidentinvaaleja aktiivisemmin. Kolmen päivän aikana äänestämässä on käynyt yli 770 000 suomalaista.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin asti. Varsinainen vaalipäivä on 28. tammikuuta, ja silloin saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä paikassa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen avaa sisällissodan muistovuoden

Arkkipiispa Kari Mäkinen avaa sisällissodan muistovuoden tänään Helsingin Kallion kirkossa. Sisällissodasta tulee kuluneeksi tänä vuonna sata vuotta.

Vuoden 1918 sota juuri itsenäistyneessä Suomessa alkoi 27. tammikuuta ja päättyi 15. toukokuuta. Valkoiset joukot sotivat senaatin asevoimina, vastapuolella punainen kaarti taisteli kansanvaltuuskunnan joukkoina.

Valkoisten voittoon päättyneessä sisällissodassa ja sen jälkiselvittelyissä kuoli noin 38 000 ihmistä. Kuolleista noin kolme neljäsosaa oli punaisia.

Valtakunnansovittelija jätti sovintoehdotuksen mekaanisen metsäteollisuuden työriitaan

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen mekaanisen metsäteollisuuden työriitaan. Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus vastaavat valtakunnansovittelijan ehdotukseen tänään kello 19 mennessä.

Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä valtakunnansovittelijan ehdotuksen. Jos molemmat osapuolet hyväksyvät ehdotuksen, peruuntuvat ilmoitetut työnseisaukset. Jos jompikumpi tai molemmat osapuolet hylkäävät ehdotuksen, työnseisaukset alkavat erittäin todennäköisesti maanantaiaamuna kello kuusi, valtakunnansovittelijan verkkosivuilla kerrotaan.

Suomalainen luottaa läheisiinsä enemmän kuin itseensä

Suomalainen luottaa vankasti läheisiin ihmisiin, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Reilu yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneista luottaa läheisiinsä erittäin tai melko paljon. Luottamus läheisiin lisääntyy iän ja varallisuuden kasvun myötä.

Itseensä vähintäänkin melko paljon luottaa 86 prosenttia vastaajista. Itseluottamus on siis hieman vähäisempää kuin luottamus läheisiin ihmisiin.

Itseluottamus vahvistuu kyselyn perusteella tulojen kasvun ja sosiaalisen aseman myötä.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS joulukuun alussa. Siihen vastasi reilut 1 000 ihmistä.

Donald Trump on ollut vuoden Yhdysvaltain presidenttinä

Donald Trumpin ensimmäinen virkavuosi Yhdysvaltain presidenttinä täyttyy tänään. Yhdysvalloissa presidentin virkakausi on nelivuotinen.

71-vuotiaan Trumpin ensimmäinen vuosi maansa johtajana on ollut hyvin värikäs. Hän muun muassa ilmoitti, että Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta sekä tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Mielipidekyselyiden mukaan Trumpin kannatus amerikkalaisten keskuudessa putosi vuoden 2017 kuluessa. Yhdysvaltain talous on kuitenkin ollut presidentin ensimmäisen virkavuoden aikana nousussa, mitä Trump on pitänyt todisteena politiikkansa onnistumisesta.

CNN-kysely: Yli puolet amerikkalaisista tyytymättömiä Trumpin toimintaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toiminnan presidenttinä hyväksyy vain 40 prosenttia uutiskanava CNN:n kyselyyn vastanneista. Trumpin saama hyväksyntä on korkeimmillaan sitten viime syyskuun.

Muihin presidentteihin verrattuna yhdysvaltalaisten tyytyväisyys Trumpiin on kuitenkin yhä pohjalukemissa. Trumpin kyselyssä keräämä hyväksyntä on matalampi kuin kenelläkään muulla presidentillä vastaavaan aikaan siitä lähtien kun nykyaikaisia gallupeja on tehty.

Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia ilmoitti, etteivät he hyväksy Trumpin toimintaa presidenttinä.

CNN:n kyselyyn vastasi 1 005 aikuista tammikuun 14–18. päivänä. Kyselyn virhemarginaali on 3,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.

S&P nosti Kreikan luottoluokitusta, maan talouden ennustetaan kasvavan kahdella prosentilla

Luottoluokittaja Standard & Poor's (S&P) on nostanut Kreikan luottoluokitusta yhdellä pykälällä luokasta B- luokkaan B. Luottoluokittajan mukaan maan tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset, eli Kreikan luottoluokitusta voidaan nostaa vielä seuraavana vuonna.

Luottoluokituksen noston taustalla on maan taloudellisen tilanteen ja taloudellisten mahdollisuuksien paraneminen.

S&P huomio luokituksen nostossa myös sen, että Kreikan valtion budjetti on ollut ylijäämäinen vuosina 2016 ja 2017.

Luottoluokittaja ennustaa Kreikan talouden kasvavan kahdella prosentilla tänä vuonna. (Lähde: AFP)

Facebook pyytää käyttäjiään arvioimaan uutislähteiden luotettavuutta

Sosiaalisen median jätti Facebook pyytää kahta miljardia käyttäjäänsä arvioimaan palvelussaan leviävien uutisten luotettavuutta.

Yhtiö kertoi perjantaina, että se tekee käyttäjilleen uutislähteiden luotettavuutta koskevan kyselyn, jonka tarkoituksena on vähentää epäluotettavien tai valheellisten uutisten näkymistä Facebook-käyttäjien uutisvirrassa. Jatkossa näkyvyyttä saavat eniten ne uutiset, joiden lähteitä käyttäjäyhteisö pitää kaikkein luotettavimpina.

Facebookin johtajan Mark Zuckerbergin mukaan yhtiö pohti eri tapoja arvottaa uutislähteiden luotettavuutta ja päätyi siihen, että kysyminen suoraan käyttäjiltä on objektiivisin tapa.

Käyttäjät pääsevät arvioimaan uutislähteitä ensi viikosta alkaen. (Lähde: AFP)

Muusikko Tom Petty kuoli lääkkeiden tahattomaan yliannostukseen

Amerikkalainen rockmuusikko Tom Petty kuoli vahingossa lääkkeiden yliannostukseen, kertovat Pettyn kuolinsyyntutkija ja muusikon perhe. Petty oli ottanut lääkkeitä, myös opioideja, sairauksiinsa.

Ruumiinavauspöytäkirjan mukaan Pettyllä oli kuolinhetkellä elimistössään fentanyylia, oksikodonia ja tematsepaamia. Petty kuoli sydänkohtaukseen lokakuussa ollessaan 66-vuotias.

Pettyn vaimo ja tytär kertoivat Facebookissa, että Petty kärsi monista vakavista sairauksista kuten keuhkoahtaumataudista, polviongelmista ja murtuneesta lonkasta.

Petty teki Heartbreakers-yhtyeensä kanssa läpimurron albumilla Damn The Torpedoes 1980-luvun taitteessa. (Lähde: AFP)

Rockguru Remu Aaltosen jäähyväiskiertue huipentuu Helsinkiin

Kotimaisen rockin ikonin Remu Aaltosen jäähyväiskiertue huipentuu tänä iltana Helsingin jäähalliin. Konserttiin mahtuu noin 7 000 ihmistä, ja pääsyliput myydään todennäköisesti loppuun.

Estradille astelee Remun nykyisen Hurriganes-kokoonpanon lisäksi useita vierailevia muusikoita, kuten Michael Monroe sekä Hurriganesin riveissä 1970–80-luvuilla musisoineet kitaristit Ile Kallio ja Janne Louhivuori.

Kiertue-elämää 1960-luvulta saakka viettänyt Remu täytti 10. tammikuuta 70 vuotta. Rumpali-vokalisti jättää keikkailun, mutta aikoo jatkaa levyttämistä.

Palloliitto valitsee uuden puheenjohtajan

Suomalaista jalkapalloa hallinnoivalle Palloliitolle valitaan tänään puheenjohtaja liittokokouksessa Helsingissä.

Uusi puheenjohtaja hoitaa tehtävää vuoden 2020 liittokokoukseen asti. Palloliiton edellinen puheenjohtaja Pertti Alaja kuoli viime vuonna.

Puheenjohtajaehdokkaat ovat pankkiiri ja Kuopion Palloseuran pääomistaja Ari Lahti, vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö ja tulevaisuudentutkija ja ex-ammattipelaaja Mika Aaltonen.