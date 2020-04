Yön uutiskooste: Valtiovarainministeriöltä odotetaan synkkiä lukuja Suomen taloudesta

Valtiovarainministeriö julkistaa tänään ennusteensa Suomen talouden näkymistä lähivuosille.

Talouslaitokset ovat synkentäneet arvioitaan vuoron perään. Viimeksi eilen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi, että Suomen talous syöksyy tänä vuonna todennäköisesti lähemmäs 10 prosenttia. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote supistuisi tänä vuonna 5–13 prosenttia.

Valtiovarainministeriö on aiemmin arvioinut, että Suomen talous pienenee tänä vuonna 5,5 prosenttia, kun sekä vienti että kotimainen kysyntä supistuvat.

Uudenmaan rajan avaaminen ei herätä erityisiä pelkoja mökkikunnissa

Uudenmaan rajan avaaminen ei herätä erityisiä pelkoja mökkikunnissa.Tämä kävi ilmi, kun STT tiedusteli asiaa suosittujen mökkikuntien ja -kaupunkien johtajilta.

Mökkiläiset eivät herätä pelkoja, sillä he ovat osa kaupunkia, arvioi esimerkiksi Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine STT:lle. Laine kertoo kuitenkin odottaneensa, että Uudenmaan rajan sulkemista olisi jatkettu vielä pidempään koronan leviämisen hillitsemiseksi.

Hän arvioi liikkumisen vapauden menneen perustuslain vuoksi terveyden edelle. Laineen mielestä tämä nostaa esiin kysymyksen siitä, pitäisikö perustuslakia muuttaa tulevaisuutta ajatellen.

Suomen mökkivaltaisissa kunnissa ei uskota Uudenmaan rajan avaamisen kuitenkaan johtavan valtaviin ryntäyksiin. Monessa kunnassa vapaa-ajan asunnoille on saavuttu jo ennen rajan sulkemista.

IL: Keskusta esittää kokoontumisten rajaamista enintään viiteen ihmiseen – muut hallituspuolueet eivät innostu

Keskusta aikoo esittää hallituksessa, että koronaviruksen torjumiseksi säädetty kokoontumisrajoitus tiukentuu kymmenestä viiteen ihmiseen. Asiasta kirjoittaa Iltalehti, jolle asian vahvistavat useat keskustalaiset puoluelähteet.

Vastaisuudessa sallittuja olisivat enintään viiden ihmisen kokoontumiset. Sitä suuremmat väenkokoukset voisivat johtaa sakkoihin.

Keskustalähde perustelee puolueen kantaa sillä, että hallituksen on annettava ihmisille psykologinen viesti, että koronarajoitukset täytyy ottaa tosissaan.

Muut puolueet ovat suhtautuneet nihkeästi keskustan haluihin kiristää kokoontumisrajoituksia. Mitään ei siis ole valmistelussa, Iltalehti kirjoittaa.

Amnesty arvostelee Suomea turvapaikkapolitiikasta ja translaista

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International moittii vuosiraportissaan Suomea muun muassa turvapaikkapolitiikasta ja translaista.

Amnestyn raportissa on arvioitu, miten ihmisoikeudet toteutuivat viime vuonna. Järjestö muistuttaa, että Suomi muun muassa rikkoi viime vuonna ensi kertaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jossa turvataan jokaisen oikeus elämään.

Amnestyn mukaan Suomen translaki loukkaa yhä transihmisten oikeuksia. Lisäksi Suomi saa moitteita esimerkiksi siitä, että seksuaalirikoslainsäädäntö odottaa yhä uudistusta.

Yhdysvalloissa kuoli jälleen ennätyspaljon ihmisiä koronavirukseen

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut lähes 2 600 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo uutistoimisto AFP. Määrä on maailman suurin yksittäinen päiväluku.

Uutistoimisto perustaa tietonsa Johns Hopkinsin yliopiston päivittyvään laskuriin. Määrää on seurattu tiistai-illasta keskiviikkoiltaan paikallista aikaa.

Yliopisto kertoo omilla sivuillaan, että keskiviikkona Yhdysvalloissa on vahvistettu hieman alle 2 500 koronaviruskuolemaa, mikä on enemmän kuin aikaisempi ennätys.

Yhdysvalloissa on viruksen aiheuttamaan tautiin kuollut yli 28 000 ihmistä. (Lähde: AFP)

Trump: Yhdysvalloissa todennäköisesti ohitettu koronahuippu

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on todennäköisesti ohittanut koronaviruksen leviämishuipun.

Trump on aikeissa kertoa torstain päivittäisessä koronaviruslehdistötilaisuudessaan ohjeistaan maan talouden uudelleenavaamiselle.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan maassa yli 634 000 ihmistä on saanut tartunnan. Kuolleita on noin 28 000. (Lähde: AFP)

Takaraja Israelin hätähallituksen muodostamiselle umpeutui

Israelissa on puoliltaöin umpeutunut hätähallituksen muodostamiseen annettu lisäaika. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan hallitusneuvottelut kuitenkin jatkuivat yhä aamuyöllä.

Pääministeri Benjamin Netanjahu ja parlamentin puhemies Benny Gantz ovat jo aikaisemmin saaneet lisäaikaa neuvotteluille.

Maan presidentti Reuven Rivlin on ilmoittanut, että hän aikoo valtuuttaa parlamentin valitsemaan uuden neuvottelijan, jos hallitusta ei saada muodostettua.

Israelissa järjestettiin maaliskuun alussa kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään. (Lähde: AFP)

Etelä-Koreassa hallituspuolue voittoon – äänestysprosentti korkein vuosikymmeniin koronakriisistä huolimatta

Etelä-Koreassa hallitseva demokraattinen puolue on voittanut parlamenttivaalit. Puolue on saanut yli puolet paikoista 300-paikkaisessa parlamentissa.

Äänestysprosentti oli koronakriisistä huolimatta maan korkein vuosikymmeniin. Yli 66 prosenttia äänioikeutetuista osallistui vaaleihin. Äänestyspaikoilla noudatettiin tiukkoja turvatoimia, ja jokaisen äänestäjän kuume mitattiin.

Presidentti Moon Jae-inin puolueen menestykseen on vaikuttanut, miten maa on onnistunut rajoittamaan koronaviruksen leviämistä. (Lähde: AFP)