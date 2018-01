Yön uutiskooste: Vankilatuomioiden määrä vähentynyt, Kekkonen arvostetuin presidentti, ajokeli huono

Ehdottomien vankeusrangaistusten määrä on lähes puolittunut vuodesta 2004

Ehdottomien vankeusrangaistusten määrä on vähentynyt 42 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2016, selviää tuoreesta Helsingin yliopiston tutkimusraportista. Pääosa vankeusrangaistusten vähenemisestä selittyy sillä, että alle kahden vuoden ehdottomia tuomioita jaetaan enää reilu puolet siitä, mitä vuonna 2004. Vankiloissa istuukin suhteellisesti aiempaa enemmän kovemman rangaistuksen saaneita.

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan ilmiö selittyy pääosin sillä, että rikollisuus on vähentynyt muun muassa väestön vanhenemisen vuoksi.

Työttömiä muuttaa erityisesti maakuntien keskuskaupunkeihin

Työttömiä muuttaa suurimpiin kaupunkeihin selkeästi enemmän kuin kaupungeista ulos. Muuttoliiketutkija Timo Aron keräämien tuoreimpien, vuosien 2014–2015 tilastojen perusteella eniten työttömien nettomuuttoa keräsivät Tampere ja Oulu. Tampereelle muutti yli 800 työtöntä enemmän kuin kaupungista pois.

Keskustelu niin sanotusta työttömyysturvan aktiivimallista on kiihdyttänyt keskustelua velvollisuudesta muuttaa työn perässä.

Aron julkaisemasta kartasta kertoi aiemmin Uusi Suomi.

Kunnallisalan kehittämissäätiö tutki: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Suomalaiset arvostavat maan presidenteistä eniten Urho Kekkosta, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Lähes puolet kyselyyn vastanneista nimeää Kekkosen kolmen eniten arvostamansa presidentin joukkoon.

Toiseksi eniten arvostusta nauttii istuva presidentti Sauli Niinistö, joka nousee kärkikolmikkoon 45 prosentissa vastauksissa. Kolmanneksi nousee Mauno Koivisto 35 prosentilla.

Naiset arvostavat Tarja Halosta ja Koivistoa enemmän kuin miehet.

Ajokeli on huono suurimmassa osassa maata

Ajokeli on tänään mahdollisesti vaarallinen suurimmassa osassa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos. Ajokeli on eteläisintä Suomea lukuun ottamatta huono lumi- tai räntäsateen takia ainakin iltapäivään asti. Varoitus koskee koko muuta Suomea paitsi Ahvenanmaata, Varsinais-Suomea, Uuttamaata, Kanta-Hämettä, Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa ja Etelä-Karjalaa.

Pohjoisosassa maata ajokeli on ennusteen mukaan huono myös sunnuntaina.

Itämaan tietäjien pyhä päättää joulun ajan

Tänään vietetään loppiaista, jonka on perinteisesti katsottu päättävän joulun ajan. Raamatun mukaan idän viisaat tietäjät saapuivat loppiaisena kumartamaan Jeesus-lasta tähden johdattamina ja tuomaan tälle kallisarvoisia lahjoja.

Kristittyjen vanhimpiin kuuluvaa juhlaa on vietetty jo 200-luvulta lähtien. Monissa maissa sitä kutsutaan tietäjien mukaan kolmen kuninkaan päiväksi.

Loppiainen sanana viittaa joulun loppumiseen. Suomalaisessa kansanperinteessä joulu kuitenkin loppui vasta viikon kuluttua vietettävään Nuutin päivään.

Lähteet yhdysvaltalaismedialle: FBI tutkii Bill Clintonin perustamaa säätiötä

Yhdysvaltalaismedian tietojen mukaan liittovaltion poliisi FBI tutkii jälleen entisen presidentin Bill Clintonin perustamaa Clinton Foundation -säätiötä. Muun muassa The Hill -verkkolehti ja New York Times uutisoivat lähdetietojen pohjalta, että viranomaiset tutkivat, annettiinko säätiölle lahjoituksia korvauksena poliittisista palveluksista vuosina 2009–2013. Bill Clintonin vaimo Hillary Clinton oli tuolloin ulkoministeri.

Oikeusministeriö ei ole vahvistanut tietoja tutkinnasta. Säätiöstä asiaa kommentoitiin sanomalla säätiön jo osoittaneen tämänkaltaisten syytösten olevan perättömiä. (Lähde: AFP)

Venäjä YK:lle: Iranin täytyy ratkaista itse ongelmansa

Venäjän mukaan YK:n turvallisuusneuvoston ei pidä puuttua Iranin asioihin. Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzia pahoittelee Iranin mielenosoitusten kuolemantapauksia, mutta hänen mukaansa Iranin täytyy ratkaista itse ongelmansa.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui keskustelemaan Iranin mielenosoituksista Yhdysvaltojen pyynnöstä.

Iranin viranomaisten mukaan maassa joulukuun lopussa alkaneissa levottomuuksissa on kuollut yli 20 ihmistä ja pidätetty satoja. Mielenosoitukset alkoivat vastalauseena korkeille elinkustannuksille ja heikolle talouskehitykselle. (Lähde: AFP)

Pyöreitä täyttävä Lux Helsinki tuo hohdetta pimeään pääkaupunkiin

Valofestivaali Lux Helsinki alkaa tänään liki lumettomassa pääkaupungissa. Tapahtuma esittelee valotaiteen eri muotoja muutaman kilometrin pituisella reitillä kaupungin ydinkeskustassa viitenä päivänä klo 17–22. Reitti on tarkoitus kulkea numerojärjestyksessä: ensimmäinen teos sijaitsee Esplanadin puistossa Svenska Teaternin takana.

Ikärajattoman ja esteettömän tapahtuman järjestää Helsingin kaupunki. Valofestivaali järjestetään nyt kymmenettä kertaa.

Tour de Ski jatkuu Italiassa yhteislähtökisoilla

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertue jatkuu tänään Italiassa. Val di Fiemmessä kilpaillaan iltapäivällä perinteisen hiihtotavan yhteislähdöt, joissa naiset hiihtävät 10 kilometriä ja miehet 15 kilometriä. Kummassakin kisassa on jaossa bonussekunteja kirimaaleista.

Suomalaisia on mukana vielä kuusi. Naisten kiertueella Krista Pärmäkoski on neljäntenä ja Kerttu Niskanen viidentenä. Suomen mieshiihtäjistä Antti Ojansivu on parhaana 48. sijalla.

Naisten kisa alkaa kello 15.15 Suomen aikaa, miehet starttaavat kello 16.45.