Yön uutiskooste: Vappu työllisti poliisia 106 tehtävän verran Keski-Suomessa, Yhdysvalloissa yliopistoammuskelu, Applen tulos heikkeni

Vapunvietto sujunut tavalliseen tapaan: "Nuori mies nukkuu bussipysäkillä, jalat eivät kanna"

Vapunvietto on sujunut ympäri Suomea tavanomaiseen tapaan ja suhteellisen rauhallisesti, kerrotaan poliisin tilannekeskuksista. Helsingin poliisin mukaan vappu on muistuttanut tavallista viikonloppua. Häiriöitä ovat aiheuttaneet muun muassa liian humalaiset ja väkivaltaiset ihmiset. Myös kotikäyntejä on ollut paljon.

Lounais-Suomen ja Oulun poliisin tilannekeskuksista sanotaan, että mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa ei ole yön aikana tapahtunut.

Twitter-maratonin järjestänyt Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessa, että maratonin aikana poliisilla oli Pirkanmaalla yhteensä 302 tehtävää ja Keski-Suomen alueella 106 tehtävää.

Sisä-Suomen poliisilaitos tviittasi yöllä muun muassa, että nuori mies nukkuu bussipysäkillä, eivätkä miehen jalat kanna ja että vanhempaa rouvaa ei saada ravintolasta ulos, koska nainen on niin humalassa.

Presidenttiparille vapputervehdyksiä, liput salkoon

Presidenttipari ottaa aamupäivällä vastaan perinteiset vapputervehdykset. Tilaisuus alkaa Linnan pihalla noin kello 11 vappukukan vastaanotolla. Vuosittain järjestettävän Folkhälsanin vappukeräyksen tuotto käytetään lasten ja nuorten turvallisuutta ja terveyttä edistävään toimintaan. Musiikkiohjelmaa esittävät muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Ylioppilaskunnan Laulajat.

Helsingin Ullanlinnanmäellä alkaa vapunpäivän vietto Suomen lipun nostolla ja sitä seuraavalla Kaivopuiston suurella vappupiknikillä. Vapunpäivä eli suomalaisen työn päivä on virallinen liputuspäivä.

Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan yliopistossa ammuttu – kaksi kuollut

Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan yliopiston kampuksella on kuollut kaksi ihmistä ampumisessa, viranomaiset kertovat. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News. Lisäksi neljä muuta ihmistä on haavoittunut. Kahden haavoittuneen vammat ovat hengenvaarallisia.

Yksi ihminen on otettu kiinni ampumisen takia. Epäilty ampuja on yliopistossa opiskeleva mies.

CNN:n mukaan Pohjois-Carolinan yliopistossa opiskelee noin 30 000 opiskelijaa.

Yliopisto kertoo Twitter-sivullaan, että kampus pysyy suljettuna.

Applen tulos heikkeni, mutta uusissa tuotteissa ja palveluissa yhtiö pärjäsi odotettua paremmin

Teknologiajätti Applen tammi–maaliskuun tulos heikkeni 16 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 11,6 miljardiin dollariin. Yhtiön tulostiedotteen mukaan iPhonet kävivät kaupaksi aiempaa heikommin, mutta iPadien myynti koheni.

Tulos oli parempi kuin analyytikot ennakoivat. Yhtiö pärjäsi odotettua paremmin uusissa tuotteissa ja palveluissa. Applen osakekurssi vahvistui yli viisi prosenttia jälkipörssissä tulosjulkistuksen jälkeen.

Applen alkuvuoden liikevaihto heikkeni edellisvuodesta viisi prosenttia 58 miljardiin dollariin. Uusien tuotteiden ja palveluiden myynnissä yhtiö raportoi kasvua.

Pojista useampi kuin joka kuudes tuomitaan ennen 18 vuoden ikää

Huomattava osa nuorista syyllistyy lainvastaiseen tekoon ennen kuin täyttää 18 vuotta. Tuoreen valtioneuvoston tilaaman tutkimuksen mukaan nuorten rikollisuus on kuitenkin vähentynyt kuluvan vuosikymmenen aikana.

Esimerkiksi vuonna 2016 18 vuotta täyttäneistä joka kuudes oli saanut tuomion. Vielä vuonna 2012 osuus oli pitkälti yli 20 prosenttia.

Nuorten rikollisuus kasaantuu tutkimuksen mukaan voimakkaasti hyvin pienelle osalle nuorista ja selvästi enemmän pojille kuin tytöille. Tytöillä tuomittujen osuus on noin viisi prosenttia ikäkohortista.

Maanpetokseen tai terrorismiin syyllistynyt voi menettää Suomen kansalaisuuden

Tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö voi vastaisuudessa menettää Suomen kansalaisuuden. Lakimuutos tulee voimaan tästä päivästä lukien.

Suomen kansalaisuuden voi menettää, jos syyllistyy esimerkiksi Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamiseen, maanpetokseen tai vakoiluun. Kansalaisuuden voi menettää myös vakavien terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten vuoksi.

Suomen kansalaisuuden voi menettää vain sellainen henkilö, jolla on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus.

Kaarinassa vanhan puutyöhallin palosta aiheutuva savuvaara on ohi

Kaarinassa Varsinais-Suomessa palamaan syttyneestä puutyöhallista aiheutunut savuvaara on ohi, kertoo pelastuslaitos. Makarlantiellä Piikkiössä sijaitsevan hallin lähialueella asuvia ihmisiä kehotettiin aamuyöllä pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos arvioi aamuviiden jälkeen, että sammutustyöt jatkuvat useita tunteja.

Hälytys palosta tuli puoli neljän aikaan yöllä. Syttymissyystä ei ole tietoa. Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on noin tuhatneliöinen vanha puutyöhalli.

Epävakainen tilanne Venezuelassa jatkuu: Maduron mukaan kapina on kukistettu, Guaido kutsunut kansan kadulle

Epävakainen tilanne Venezuelassa jatkuu. Guardianin mukaan Venezuelan presidentti Nicolas Maduro väittää puheessaan, että oppositiojohtaja Juan Guaidon kapina on kukistettu. Vain hieman aikaisemmin Guaido kutsui puheessaan kaikki venezuelalaiset kaduille keskiviikoksi Maduron syrjäyttämiseksi vallasta.

Guaido sanoi puheessaan, että kyseessä ei ole vallankaappaus, vaan rauhanomainen kapina.

Guaidon mukaan Madurolla ei ole enää armeijan tukea takanaan.

USA:n ulkoministeri CNN:llä: Maduro oli valmis lähtemään Venezuelasta, mutta Venäjä sai hänet jäämään

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo väittää CNN:n haastattelussa, että Venezuelan presidentti Nicolas Maduro oli valmis lähtemään Venezuelasta tiistaina aamulla, mutta Venäjä sai houkuteltua Maduron jäämään.

Venäjä kiistää väitteen. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo CNN:lle, että Yhdysvallat yrittää parhaansa lannistaakseen Venezuelan armeijan ja käyttää nyt valheita osana informaatiosotaa.

Venezuelassa tilanne kärjistyi tiistaina, kun presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaido julisti "operaatio Vapauden" alkaneeksi. Maduron hallinto puolestaan sanoi kukistavansa "pientä vallankaappausyritystä".

Japanissa kruununprinssi Naruhito aloittaa tänään keisarikautensa

Japani on saanut uuden keisarin, kun 59-vuotias kruununprinssi Naruhito kohosi krysanteemivaltaistuimelle. Hän seuraa virassa isäänsä Akihitoa, joka luopui kruunusta eilen.

Naruhitosta tuli uusi keisari virallisesti varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Naruhito on järjestyksessään 126:s Japanin keisari. Hän on ollut vuodesta 1993 naimisissa prinsessa Masakon kanssa. Pariskunnalla on yksi lapsi, vuonna 2001 syntynyt tytär Aiko.

Keisarin vaihtumisen myötä alkaa keisarillisen kalenterin uusi aikakausi Reiwa, joka tarkoittaa kaunista harmoniaa.

Raskin Boston joutui taipumaan vierasjäillä Columbukselle

Tuukka Raskin Boston joutui antautumaan Columbukselle 1–2 NHL-jääkiekon pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa. Columbus johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 2–1.

Rask venyi vieraskaukalossa 32 torjuntaan. Kotijoukkueen maalia vahtinut Sergei Bobrovski torjui 36 kertaa ja nousi ottelun ykköstähdeksi.

Columbus pääsee pelaamaan uudelleen kotijäillä kun joukkueet kohtaavat seuraavan kerran torstaina paikallista aikaa.