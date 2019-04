Yön uutiskooste: Vapunaaton sää on poutainen, HS-gallup: suosituin hallituspohja on sinipuna, Suomessa on yli sata huonokuntoista rautatiesiltaa

Vapunaaton sää pääosin poutainen – yökukkujille voi tulla vilu

Vapunaattoa päästään viettämään suuressa osassa Suomea aurinkoisessa säässä. Lämpötila on päivällä vuodenaikaan nähden tavanomainen tai hieman keskimääräistä korkeampi.

Vappuyönä juhlijoille voi sen sijaan tulla ulkosalla vilu. Keskiviikon vastaisesta yöstä on tulossa koko maassa kylmä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Etelä-Suomessa keli on vapunpäivänäkin poutainen.

Maasto on suuressa osassa Suomea nyt todella kuivaa. Koko maassa Lapin eteläpuolella on voimassa vappuna metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus.

Vapun kokkailu onkin turvallisinta tehdä sisätiloissa.

HS-gallup: Suosituin hallituspohja on sinipuna

SDP:n ja kokoomuksen muodostama sinipunahallitus on Helsingin Sanomien teettämän gallupin mukaan suosituin hallituspohja.

Noin joka kolmas Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastannut katsoo, että uuden hallituksen tulisi perustua SDP:n ja kokoomuksen yhteistyöhön.

Seuraavaksi suosituimmat vaihtoehdot ovat SDP:n ja keskustan yhteistyö eli niin sanottu punamulta sekä SDP:n ja perussuomalaisten muodostama hallituspohja. Molempia vaihtoehtoja kannatti lähes viidesosa vastaajista.

Kaikissa vaihtoehdoissa suosituin puolue kahden suuren rinnalle hallitukseen olisi vihreät.

Kyselyyn vastasi yli 1 000 suomalaista, ja se tehtiin 16.–27. huhtikuuta. Tulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Puolueet antavat vastauksensa hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiin

Eduskuntapuolueet antavat tänään viimeistään puoliltapäivin kirjalliset vastauksensa hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) esittämiin kysymyksiin. Vihreät ja keskusta julkistivat vastauksensa jo eilen.

Rinne on antanut muille puolueille usean kohdan kysymyslistan, joka käsittelee isoja ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta, koulutusta ja eriarvoisuutta. Omat kysymyksensä on myös sote- ja sotu-uudistuksille.

Rinne käy vastauksia läpi pari päivää ja aloittaa perjantaina tarkentavat keskustelut puolueiden kanssa. Vastausten perusteella hän päättää puolueista, jotka lähtevät neuvottelemaan hallitusyhteistyöstä.

Huonokuntoisia rautatiesiltoja yli sata – korjausvelkaa 35 miljoonaa euroa

Suomen rautatiesiltojen korjausvelka on noin 35 miljoonaa euroa, kerrotaan Väylävirastosta (Väylä). Huonokuntoisiksi on luokiteltu hieman yli sata siltaa ja erittäin huonokuntoisiksi viisi siltaa. Kaikkiaan Suomessa on noin 2 400 rautatiesiltaa.

Rautatiesiltojen kunnossapidon yhtenä haasteena on siltojen ikähaarukka, sillä vanhimmat yhä käytössä olevat sillat ovat 1800-luvulta.

Rautatiesiltojen kunto nousi puheenaiheeksi viimeksi perjantaina, kun Saimaan kanavan rautatiesilta Lappeenrannassa suljettiin liikenteeltä vajaaksi vuorokaudeksi. Syynä oli sillan rakenteissa havaittu erikoinen huojunta.

Japanin keisari Akihito luopuu vallasta

Japanissa vuodesta 1989 hallinnut keisari Akihito luopuu tänään vallasta. 85-vuotias monarkki on kertonut haluavansa syrjään heikon terveytensä takia. Uudeksi keisariksi nousee Akihiton poika, kruununprinssi Naruhito.

Kyseessä on yli 200 vuoteen ensimmäinen kerta, kun elossa oleva Japanin keisari luopuu vallasta. Parlamentti hyväksyi pari vuotta sitten erikoislain, joka mahdollistaa poikkeuksellisen vallanvaihdon. Samalla myös keisarillisen ajanlaskun Heisei-kausi päättyy ja uusi Reiwa-aikakausi alkaa.

Mueller-tutkintaa suojellut USA:n apulaisoikeusministeri jättää tehtävänsä toukokuussa

Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein jättää tehtävänsä toukokuussa. Rosenstein jätti presidentti Donald Trumpille kirjeen, jossa hän kertoi astuvansa syrjään toukokuun 11. päivä.

Rosenstein on tullut tunnetuksi erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan suojelijana. Rosenstein myös nimitti Muellerin johtamaan tutkintaa, joka saatiin päätökseen maaliskuun lopulla.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat Rosensteinin syrjään astumisesta jo tammikuussa, mutta tuolloin tarkkaa ajankohtaa ei tiedetty. (Lähde: AFP)

USA:n armeijassa palvellut mies suunnitteli kostoiskua Uuden-Seelannin moskeijaiskujen jälkeen – poliisi pidätti epäillyn

Yhdysvalloissa poliisi on ottanut kiinni maan armeijassa palvelleen miehen, jota epäillään suuren terrori-iskun suunnittelusta lähellä Los Angelesia. Suunniteltu isku oli tarkoitettu kostoksi Uudessa-Seelannissa maaliskuussa tehdyille moskeijaiskuille, joissa kuoli 50 ihmistä.

Afganistanissa taistellut 26-vuotias epäilty saa syytteet terrorismiin liittyvistä rikoksista.

Viranomaisten mukaan mies suunnitteli räjäyttävänsä tienvarsipommin valkoisten nationalistien mielenosoituksessa viime viikonloppuna. Mies otettiin kiinni perjantaina, kun hän oli ottanut vastaan pommiksi luulemansa esineen peitetehtävissä olleelta FBI-agentilta. (Lähde: AFP)

USA vannoo kukistavansa jäljellä olevat Isis-johtajat – useasti kuolleeksi julistetun al-Baghdadin väitetään esiintyvän videolla

Yhdysvallat vannoo etsivänsä käsiinsä vielä elossa olevat ääriliike Isisin johtajat ja kukistavansa heidät.

Kannanotto tuli sen jälkeen, kun Isisin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin väitettiin esiintyvän Isisin maanantaina julkaisemalla videolla. Edellisen kerran hänet nähtiin vuonna 2014 Irakin Mosulissa, missä hän julisti islamilaisen kalifaatin syntyneen.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja totesi videon julkaisun jälkeen, että maa haluaa varmistaa terroristien lopullisen tappion ja lupaa, että elossa olevat Isis-johtajat saavat ansionsa mukaan. (Lähde: AFP)

Boeing toimitti vaadittuja dokumentteja viranomaisille – yhtiö toivoo saavansa turmakonemallin ilmaan lähiaikoina

Lentokonevalmistaja Boeing on toimittanut vaadittuja dokumentteja turmakonemallinsa ohjelmistopäivityksistä Yhdysvaltain ilmailuviranomaisille. Dokumenttien avulla on tarkoitus osoittaa, että yhtiön 737 MAX -konetyypissä käytetty turvajärjestelmä on päivitetty turvalliseksi.

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen on vaatinut dokumentteja Boeingilta ennen kuin se antaa turmakonemallille taas luvan päästä ilmaan. Boeingin edustajan mukaan viranomaisten on tarkoitus tehdä testilento 737 MAX -koneella lähiaikoina.

Boeingin 737 MAX -konemalli on ollut lentokiellossa sen jälkeen, kun konetyypillä tapahtui kaksi tuhoisaa lentoturmaa. (Lähde: AFP)

EU-komission sakot rokottivat Googlen emoyhtiön Alphabetin tulosta

Teknologiajätti Googlen emoyhtiön Alphabetin tammi–maaliskuun tulos heikkeni 29 prosenttia vuodentakaisesta 6,7 miljardiin dollariin. Tulosta rokottaa Euroopan komission maaliskuussa määräämä 1,7 miljardin dollarin eli 1,5 miljardin euron suuruinen sakko.

Alphabetin alkuvuoden liikevaihto kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta 36,3 miljardiin dollariin. Liikevaihdon kasvu jäi markkinoiden odotuksia heikommaksi.

Googlen osakekurssi heikkeni jälkipörssissä yli kuusi prosenttia tulosjulkistuksen jälkeen.

Samsung Electronicsin tulos kyykkäsi – syynä koveneva kilpailu ja muistipiirien heikkenevä kysyntä

Maailman suurimman matkapuhelinvalmistajan Samsung Electronicsin tammi–maaliskuun tulos romahti edellisvuodesta 57 prosenttia noin 4,3 miljardiin dollariin. Pudotus on yhtiön aiemmin tässä kuussa antaman tulosvaroituksen mukainen.

Eteläkorealaisyhtiö kertoo notkahduksen johtuvan sen avaintuotteisiin lukeutuvien muistipiirien kysynnän heikkenemisestä ja koventuneesta kilpailusta. Muistipiirejä käytetään muun muassa tietokoneissa, palvelimissa ja älypuhelimissa.

Samsungia haastaa yhä kovemmin kiinalaisjätti Huawei, joka on kiilannut matkapuhelinten valmistajana kakkoseksi Applen ohi. (Lähde: AFP)