Yön uutiskooste: Varusmiesten bussiturmasta aloitetaan tutkinta, poliisi puuttui nuorten kokoontumisiin

Onnettomuustutkintakeskus aloittaa alustavan tutkinnan varusmiesten bussiturmasta

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo aloittavansa alustavan tutkinnan sunnuntain bussionnettomuudesta. Varusmiehiä lomalle kuljettanut bussi suistui tieltä ulosajossa Iisalmessa Pohjois-Savossa sunnuntai-iltana.

Otkes kertoo alustavasta tutkinnasta Twitterissä.

Linja-autossa oli kuljettaja ja 45 Kainuun prikaatin varusmiestä, jotka kaikki pääsivät pelastuslaitoksen mukaan omin avuin ulos autosta. Ulosajossa ei Itä-Suomen poliisin mukaan aiheutunut vakavia loukkaantumisia.

Bussi oli matkalla Kajaanista Jyväskylään. Poliisin sunnuntai-illan tietojen mukaan bussi suistui suoralla tieosuudella oikealle puolelle ojaan kyljelleen.

Poliisi selvittää ulosajon syytä.

Poliisi: Jopa sadan nuoren kokoontumisia hajotettu Porissa pääsiäisenä

Jopa sadan nuoren joukko on kokoontunut yhteen pääsiäisviikonlopun iltoina Porissa Satakunnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan ryhmässä on ollut alle mopoikäisiä nuoria, mutta myös autolla liikkeellä olleita täysi-ikäisiä.

Joukossa on poliisin mukaan syntynyt esimerkiksi erimielisyyksiä ja uhoamista. Eri paikoista tavattua nuorisojoukkoa on hajotettu kolmena päivänä usean partion voimin, poliisi kertoo.

Sisäministeriön mukaan julkiset kokoontumiset on koronaviruksen leviämisen vuoksi rajoitettu kymmeneen ihmiseen 13. toukokuuta saakka. Tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään.

Poliisin omilla sivuilla kerrotaan, että esimerkiksi parinkymmenen nuoren spontaani kokoontuminen ei tee kokoontumisesta yleistä kokousta tai yleisötilaisuutta.

Kolme ihmistä pelastautui palavasta talosta Ranualla - sammutustyöt kestävät aamuun

Kolme ihmistä on pelastautunut palavasta talosta Lapissa Ranualla, kertoo pelastuslaitos. Tiedotteen mukaan kukaan ei vahingoittunut palossa.

Pelastuslaitoksen saapuessa paikan päälle noin 60 neliömetrinen rakennus oli kauttaaltaan tulessa. Rakennuksen arvioidaan tuhoutuvan pahoin. Pelastuslaitos epäilee palon lähteneen kamiinasta.

Sammutustöiden arvioidaan kestävän aamuun.

Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta yhden aikaan aamuyöllä. Palava rakennus sijaitsee Ranuan Portimojärvellä.

Sateet ja huono tai erittäin huono ajokeli jatkuvat

Eilen maahan vyörynyt matalapaine tuo tänäänkin lunta, räntää ja vettä Suomeen. Ajokeli on erittäin huono Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Melko kehnoon liikennesäähän on syytä varautua myös Pohjanmaan muissa maakunnissa. Lapin länsiosissa sekä Suomen kaikilla merialueilla olosuhteita heikentää lisäksi kova tuuli.

Sankimmat lumisateet alkavat hellittää maan pohjoisosissa tänään illalla. Matalapaine jää kuitenkin pyörimään Suomen ylle, joten kehnoa ajokeliä on luvassa osaan maata myös tiistaiksi ja keskiviikoksi.

Tärkeimmät öljyntuottajamaat sopivat tuotannon vähentämisistä

Tärkeimmät öljyntuottajamaat ovat sopineet tuotannon vähentämisistä toukokuun alusta lähtien, kertoo Kuwaitin öljyministeri Khaled al-Fadhel Twitterissä.

Ministerin mukaan vähennys on lähes 10 miljoonaa öljytynnyriä päivässä.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin koronaviruspandemian sekä Saudi-Arabian ja Venäjän välisen hintasodan takia. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa noin 1 500 uutta koronakuolemaa - määrä putosi edeltävästä päivästä sadoilla

Yhdysvalloissa ainakin 1 514 ihmistä on kuollut koronavirukseen viimeisen 24 tunnin aikana, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Määrä putosi aiemmasta vuorokaudesta yli 400:lla.

Luku on kuvaa tilannetta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa. Lauantaina kuolleita kerrottiin olleen edeltävän vuorokauden aikana 1 920.

Yhdysvalloissa on sekä todettuja tartuntoja että koronaviruksesta johtuvia kuolemia eniten maailmassa. Kuolleita on jo yli 22 000. Tilastosivusto Worldometerin mukaan väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 67 ihmistä.

Todettuja tartuntoja on maassa yli 555 000. (Lähde: AFP)

Turkin sisäministeri jätti koronapaniikin takia eronpyynnön, jota presidentti Erdogan ei aio hyväksyä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ei hyväksy maan sisäministeri Süleyman Soylun erohakemusta. Soylu ilmoitti erostaan sunnuntaina.

Soylu on viikonlopun aikana saanut kritiikkiä koronavirustoimista. Maassa ilmoitettiin perjantai-iltana, että ihmisten tulisi pysyä kodeissaan kaksi vuorokautta perjantain ja lauantain välisestä yöstä alkaen. Viime tingan ilmoitus sai ihmiset pakkautumaan kauppoihin.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan 83 miljoonaan asukkaan Turkissa noin 57 000 ihmisellä on todettu koronavirustartunta. (Lähde: AFP)

Kymmenien siirtolaisten pelätään olevan kateissa Välimerellä

Kymmenien siirtolaisten pelätään olevan kateissa Välimerellä. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex kertoi sunnuntaina etsivänsä kumivenettä, jonka havaittiin perjantaina suuntaavan Libyasta kohti Italiaa.

Veneitä havaittiin yhteensä neljä. Niistä kolmen sijainti on tiedossa.

Saksalainen tarkkailujärjestö kertoi aiemmin sunnuntaina, että kadonneen veneen kyydissä olisi arviolta 85 ihmistä.

Frontexin mukaan neljästä veneestä yksi olisi päässyt Italiaan ja kahden tiedettiin olevan yhä merellä.

Italiaan suuntaa eniten Afrikasta ja Lähi-idästä meritse kohti Eurooppaa pyrkiviä siirtolaisia. Koronavirusepidemian myötä Italia on sulkenut satamansa ja ilmoittanut laittavansa kaikki laittomasti maahan pyrkivät karanteeniin. (Lähde: AFP)