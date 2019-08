Yön uutiskooste: Venäjän presidentti Putin vierailee tänään Helsingissä, poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kestävällä maratonilla

Venäjän presidentti Putin vierailee tänään Helsingissä

Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee tänään Helsingissä ja tapaa presidentti Sauli Niinistön. Työvierailun merkeissä presidentit keskustelevat maiden kahdenvälisistä suhteista ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.

Etukäteen on arvioitu, että puheenaiheita ovat todennäköisesti Ukrainan tilanne sekä Venäjän ajankohtaiset tapahtumat, kuten Moskovan mielenosoitukset ja Arkangelin räjähdys- ja säteilyonnettomuus.

Putinin vierailu vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen ja Helsingin keskustassa, muun muassa Presidentinlinnan ympäristössä on poikkeusjärjestelyjä. Lisäksi poliisi on varautunut ainakin neljään mielenosoitukseen.

Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kestävällä maratonilla

Poliisi valvoo tänään vuorokauden läpi teillä liikkuvien nopeuksia, kertoo Poliisihallitus. Nopeuksia valvotaan aamukuudesta lähtien.

Poliisi käyttää automaattivalvonnassa etenkin kamera-autoja. Valvontaa tehdään myös perinteisellä liikennevalvonnalla.

Valvonnassa huomioidaan erityisesti aamun työmatkaliikenne ja liikennöinti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan työmatkaliikenteessä nopeudet nousevat, kun ajetaan kiireessä. Tähän yritetään vaikuttaa.

Hovioikeus ottaa tänään kantaa Levin hissijupakkaan, josta Kittilän kuntasoppa sai alkunsa

Rovaniemen hovioikeus päättää tänään, oliko Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toiminta Levin hissihankinnassa laitonta. Syyttäjän mukaan Palosaari suosi itävaltalaista hissiyhtiötä italialaisen kilpailijan kustannuksella vuonna 2013 ja syyllistyi luottamusaseman väärinkäyttöön.

Käräjäoikeus katsoi, että Palosaari luovutti kilpailijan luottamuksellisia tarjoustietoja itävaltalaisyhtiölle, mutta ei tuominnut Palosaarta rikoksesta. Sekä syyttäjä Sari Anttonen että Palosaari valittivat käräjäoikeuden tuomiosta.

Hissijupakka ja Kittilän ex-kunnanjohtajan Palosaaresta tekemä tutkintapyyntö oli alkusysäys vuosien kuntasotkulle, jota puidaan oikeussaleissa vielä pitkään.

Maailmanpankki: saastunut vesi hidastaa talouskasvua jopa kolmanneksella

Pahoin saastunut vesi hidastaa talouskasvua jopa kolmanneksella joissakin maissa, paljastaa Maailmanpankin tuore raportti.

Maailmanpankki kertoo, että raportin arvio perustuu suurimpaan koskaan tehtyyn veden laatua arvioivaan tietokantojen analyysiin.

Maailmanpankin presidentin David Malpassin mukaan puhdas vesi on talouskasvun avaintekijä. Saastunut vesi hidastaa talouden kehitystä esimerkiksi siksi, että se vaikuttaa terveyteen, maatalouteen ja ekosysteemeihin. (Lähde: AFP)

Trump lykkää tapaamista Tanskan pääministerin kanssa, koska tämä ei ole kiinnostunut myymään Grönlantia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa lykkäävänsä tapaamista Tanskan pääministerin kanssa, koska Tanska ei ole kiinnostunut myymään Grönlantia Yhdysvalloille.

Trump kirjoitti Twitterissä, että koska pääministeri Mette Frederiksen ei ole kiinnostunut keskustelemaan Grönlannin kaupasta, hän lykkää kahden viikon päähän sovittua tapaamista.

Frederiksen on aiemmin kutsunut Trumpin ostoideaa absurdiksi.

Trump vahvisti pari päivää sitten, että on keskustellut Grönlannin ostamisesta hallintonsa edustajien kanssa. (Lähde: AFP)

Trump kannattaa Venäjän paluuta osaksi G8-maita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kannattaa Venäjän ottamista uudelleen mukaan talousmahtien G8-maiden ryhmään. Trump ilmaisi tukensa Venäjälle Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa

Venäjä suljettiin ryhmän ulkopuolelle vuonna 2014 Krimin valtauksen takia.

Ryhmässä jäljellä olevat G7-maat kokoontuvat viikonloppuna Ranskassa. Trumpin kiistanalaisen ehdotuksen uskotaan ennakoivan räjähdysherkkää kokoontumista Ranskassa. (Lähde: AFP)

Lähettiläs: USA on valmis viemään päätökseen neuvottelut Talebanin kanssa

Yhdysvallat on valmis viemään päätökseen Afganistanin rauhanneuvottelut Talebanin kanssa, kertoo keskusteluihin osallistuva Yhdysvaltojen lähettiläs Zalmay Khalilzad.

Khalilzad tviittasi, että osapuolet yrittävät päästä lopuista pöydällä olevista asioista sopuun Dohassa Qatarissa, missä rauhanneuvottelut jatkuvat tällä viikolla.

Taleban ja Yhdysvallat hierovat sopimusta, jonka allekirjoittamisen jälkeen yhdysvaltalaisjoukot alkaisivat vetäytyä Afganistanista.

Vastineeksi kapinalliset ovat luvanneet lukuisia turvatakeita. (Lähde: AFP)

Sudanissa muodostettiin maata hallitseva siirtymäajan neuvosto

Sudanissa on muodostettu riippumaton neuvosto, jonka on tarkoitus johtaa maata seuraavien reilun kolmen vuoden ajan. Sudania viime kuukaudet hallinnut armeija ja protestiliike ilmoittivat tiistai-iltana 11-jäsenisen neuvoston kokoonpanon.

Neuvostossa on viisi sotilasjäsentä ja kuusi siviilijäsenistä. Siviilijäsenistä kaksi on naisia, joista toinen kuuluu Sudanin kristittyyn vähemmistöön.

Neuvostoa johtaa ensimmäisten 21 kuukauden ajan kenraali Abdel Fattah al-Burhan, joka on johtanut myös Sudanin sotilashallintoa. Hänen jälkeensä neuvoston puheenjohtajuus siirtyy 18 kuukaudeksi siviileille, kunnes vuonna 2022 on tarkoitus pitää demokraattiset vaalit. (Lähde: AFP)

Hyväntekeväisyysjärjestön aluksella jumissa olleet siirtolaiset päässeet Italiaan

Italiassa hyväntekeväisyysjärjestön pelastusaluksella jumissa olleet siirtolaiset ovat päässeet maihin Lampedusan saarella. Tuomari määräsi tiistaina, että Italian on päästettävä alus ja sen matkustajina olleet yli 80 siirtolaista rantautumaan.

Aiemmin sisäministeri Matteo Salvini oli kieltänyt siirtolaisten ja aluksen pääsyn satamaan. Open Arms -alus odotti tilanteen ratkeamista Lampedusan edustalla lähes viikon.

Tiistaina Salvinia arvostellut Espanja kertoi lähettävänsä rannikkovartioston aluksen saattamaan pelastusaluksen Mallorcalle. (Lähde: AFP)

Uuden Bond-elokuvan nimi julkistettiin

Seuraavan James Bond -elokuvan nimi on julkistettu. Bond-elokuvien tuottajat kertoivat tiistaina, että uuden 007-filmin nimi on No Time To Die.

Vuonna 1962 alkaneen elokuvasarjan 25:s elokuva tulee ensi-iltaan ensi huhtikuussa. Elokuvassa Daniel Craig näyttelee James Bondia viidettä ja viimeistä kertaa.

No Time To Dien tarina on suoraa jatkoa neljän edellisen Craigin tähdittämän Bond-elokuvan tarinalle. Uudessa elokuvassa Bond on vetäytynyt salaisen agentin tehtävistä ja viettää rauhallista elämää, kunnes hänen CIA-ystävänsä Felix Leiter pyytää häneltä apua.

Elokuvan pahista näyttelee tuore Oscar-voittaja Rami Malek.

Ajaxille jäi työsarkaa Mestarien liigan karsinnoissa

Viime kaudella jalkapallon Mestarien liigan välierissä pelanneelle Ajaxille jäi vielä tehtävää selvitäkseen tämän kauden Mestarien liigan lohkovaiheeseen. Hollannin mestari jäi karsintafinaalien avausosassa maalittomaan tasapeliin kyproslaisen APOEL Nikosian vieraana.

Belgialainen Club Brugge otti vahvan otteen Mestarien liigan paikasta kaatamalla avausosassa itävaltalaisen LASK Linzin vieraissa 1–0. Slavia Praha otti niin ikään 1–0-vierasvoiton romanialaisesta Clujista.

Toiset osat pelataan ensi viikolla. Otteluparien häviäjät menevät Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen.