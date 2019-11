Yön uutiskooste: Vettä tulee kaikissa muodoissaan, käräjäoikeus antaa tuomion kissojen ampumistapauksessa – katso tästä yön uutiset

Vettä tulee kaikissa muodoissaan, Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä lähes koko maassa

Tänään on syytä varautua huonoon ajokeliin lähes koko maassa. Liikennesäätä heikentävät lumi- ja räntäsateet sekä jäätyvät tienpinnat.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sateinen alue leviää maan etelä- ja keskiosista kohti pohjoista. Etelämpänä sade tulee suurilta osin vetenä ja räntänä, pohjoisempana lumena.

Lämpötila on etelässä ja maan keskiosissa nollan ja kuuden plusasteen välillä. Lauhinta on lännessä, idässä voi aamulla olla pikkupakkasta. Pohjoisempana mennään reilusti pakkasen puolelle. Lapissa mittarin lukema voi paikoin pudota selvästi alle 20 pakkasasteen. Pakkanen heikkenee päivällä Etelä- ja Keski-Lapissa.

Käräjäoikeus antaa tänään tuomion satojen villiintyneiden kissojen ampumistapauksessa

Pohjanmaan käräjäoikeuden on tänään määrä antaa tuomio tapauksessa, jossa kolmea nuorta miestä syytetään satojen kissojen ampumisesta Uudessakaarlepyyssä.

Miehille vaaditaan sakkoja metsästyslain säännösten rikkomisesta. Syyttäjän mukaan miehet ampuivat villiintyneitä kissoja autosta ja käyttivät tehokkaita taskulamppuja metsästyksessä, vaikka autojen ja lamppujen käyttö metsästyksessä on kielletty.

Kissoja ammuttiin ainakin turkistarha-alueilla. Villiintyneitä kissoja hakeutuu niille paljon tarjolla olevan ravinnon takia.

Kolme naista syyttää Trumpin virkarikostutkinnan avaintodistajaa seksuaalisesta häirinnästä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnan avaintodistajaa syytetään seksuaalisesta ahdistelusta.

Kolme naista syyttää Yhdysvaltain EU-suurlähettiläs Gordon Sondlandia Portland Monthly -lehdessä omilla nimillään. Syytösten mukaan Sondland olisi kostanut naisille ammatillisesti sen, että nämä olivat torjuneet Sondlandin seksuaaliset ehdotukset.

Sondland on kiistänyt syytökset. Hänen asianajajansa mukaan naisten syytöksillä yritetään heikentää Sondlandin uskottavuutta Trumpin virkarikostutkinnan todistajana. (Lähde: AFP)

Trump allekirjoitti lain, jolla USA asettuu tukemaan Hongkongin demokratiamielenosoittajia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain, jonka tarkoituksena on antaa tuki Hongkongin demokratiaa ajaville mielenosoittajille.

Trump on vaikuttanut vastahakoiselta lain suhteen. Washington Postin mukaan presidentti on aiemmin todennut, että saattaa käyttää veto-oikeuttaan lain torppaamiseen.

Yhdysvaltojen kongressi asettui aiemmin tukemaan lakia lähes yksimielisesti.

Lain ennakoidaan suututtavan Kiinan, jonka kanssa Yhdysvallat vääntää parhaillaan kauppasopimuksen yksityiskohdista. (Lähde: AFP)

Hongkongin poliisi eteni mielenosoittajista tyhjentyneelle yliopistolle

Hongkongissa poliisi on edennyt yliopistokampukselle, jonne demokratiamielenosoittajat linnoittautuivat aiemmin tässä kuussa.

Kampukselle linnoittautui alun alkaen useita satoja mielenosoittajia, joita kuitenkin alkoi paeta paikalta monenlaisia reittejä pitkin.

Toimittajille puhunut, kasvonsa peittänyt mies kertoi myöhään keskiviikkona, että kampuksella on vielä parikymmentä mielenosoittajaa. Torstaiaamuna poliisien ja palomiesten edetessä yliopistolla heistä ei näkynyt enää merkkejä.

Poliisin aikomuksena on poistaa kampukselta muun muassa polttopulloja ja vaarallisia aineita sekä kerätä todisteita. (Lähde: AFP)

Venäjän ja Ukrainan presidentit saattavat tavata ensi kuun kokouksessa myös kahden kesken

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat todennäköisesti kahden kesken Pariisissa ensi kuussa, kerrotaan Venäjän hallinnosta.

Putin ja Zelenskyi tapaavat ensi kerran kasvotusten Pariisissa 9. joulukuuta. Niin kutsutun Normandia-ryhmän kokoukseen ottavat osaa myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Kokouksessa etsitään ratkaisua vuonna 2014 leimahtaneeseen Itä-Ukrainan konfliktiin.

Putinin ulkomaan asioiden avustajan mukaan Putinin ja Zelenskyin erillinen kahdenkeskinen tapaaminen on todennäköinen. (Lähde: AFP)

Kolumbiassa toinen yleislakko viikon sisään - kymmenettuhannet marssivat kaduilla

Kolumbiassa on järjestetty toinen yleislakko viikon sisään. Kymmenettuhannet ihmiset ovat kerääntyneet kaduille osoittamaan mieltä oikeistopresidentin hallitusta vastaan.

Pääkaupunki Bogotan julkinen liikenne on pääosin pysähdyksissä, ja kaupat sekä toimistot ovat pitäneet ovensa kiinni.

Mielenosoitukset alkoivat viime torstaina, kun sadat tuhannet ihmiset protestoivat eri puolilla maata. Kolme ihmistä kuoli suurmielenosoitusten aikaisissa levottomuuksissa.

Sittemmin protestit ovat jatkuneet. (Lähde: AFP)

Uusi pikatesti voi helpottaa ja nopeuttaa keliakian diagnosoimista

Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ja patentoineet uuden menetelmän, joka tarjoaa mahdollisuuden keliakian pikadiagnoosiin.

Nykyisin vallitsevassa menetelmässä näyte täytyy kuljettaa keskuslaboratorioon, jossa monivaiheinen testi kestää tunteja. Uudella menetelmällä tulos saadaan alle puolessa tunnissa.

Keliakia on autoimmuunitauti, jota sairastaa noin yksi prosentti väestöstä. Se ilmenee useimmiten erilaisina suolisto-oireina.

Uutta menetelmää koskeva tutkimusartikkeli on julkaistu yhdysvaltalaisessa tiedejulkaisussa Plos One.

Raskin Boston otti niukan voiton Ottawasta

Tuukka Raskin Boston Bruins on voittanut Ottawa Senatorsin jääkiekon NHL:ssä lukemin 2–1. Rask torjui vieraskaukalossa 33 kertaa.

Ottelun ensimmäinen ja toinen erä pelattiin ilman maaleja. Ottawa onnistui maalinteossa kolmannen erän alussa Thomas Chabotin johdolla. Boston nousi kuitenkin päätöserän aikana tasoihin ja ohi Brad Marchandin ja Zdeno Charan maaleilla.

Boston pitää itälohkon kärkeä. Ottawa on puolestaan lohkon häntäpäässä.

Lionel Messi hankki jälleen uuden meriitin tilastoihinsa

Urallaan useita ennätyksiä rikkonut jalkapalloilija Lionel Messi on saanut jälleen yhdenlaisen meriitin tilastoihinsa. Barcelonassa pelaava Messi on viimeistellyt uransa aikana Mestarien liigassa vähintään yhden maalin peräti 34 eri vastustajan verkkoon. Kyseessä on ennätys, jonka hän jakoi eiliseen saakka Cristiano Ronaldon ja Raulin kanssa.

Eilen Messi pohjusti Dortmundia vastaan avausjaksolla Luis Suarezin avausmaalin, teki itse lukemiksi 2–0 ja pohjusti toisella puoliajalla Antoine Griezmannin 3–0-maliin. Barcelona voitti ottelun 3–1.

Kyseessä oli Messille juhlaottelu, sillä hän on pelannut Barcelonan paidassa 700 virallista kamppailua.